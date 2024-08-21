快訊

首次最低工資審議會9月召開 卓榮泰先喊加薪

羅冠聰的香港備忘錄：深愛香港的港人，應該留守或離去？

再帶走1人！林宜瑾永康服務處搜索結束 檢調扣大批資料

影／農易送EXPRESS啟動 全國農產物流網直送搶鮮

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導

農業部今天上午舉辦「農易送EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布啟動全國農產物流網絡，打造更穩定、更多功能的農產配送模式。

農業部長陳駿季表示，過去台灣農漁產品並無穩定的物流模式，且在運輸過程中常有耗損情況，影響農民收益，本次農業部結合OKmart物流系統，打造全台農產品的物流網絡，除方便消費者採買優質農產品，更能降低農產物流成本、提高農民收益，同時也促進農漁會的升級轉型，成為全國性的銷售據點，目前已簽約農漁會超過200家，服務據點超過1200處。

陳駿季指出，目前各地農民或是小農生產的農漁產品直送消費者手上的方法，大多採用宅配方式運送，除運費偏高之外，盛產期間或是年節時的物流配送量能也受到限制。為了有效降低農漁產品配送成本，協助農民增加營運通路，農業部建構全台農漁會物流網絡，串連地區型農漁會轉型成為全國性服務據點，建立以農漁會為服務據點的專屬物流網絡。

陳駿季說「農易送EXPRESS」採取異業合作模式，媒合全國各地農漁會，結合OKmart現有物流系統，直接讓農漁會各處據點享有更快速物流運輸管道，使各地優質農漁產品互通有無、貨暢其流，同時也方便消費者採購優質農漁產品。

未來農漁會結合OKmart超商門市據點，將提供消費者寄取件及繳費代收的服務功能，除強化農漁會服務功能及便利性，並提供青農（或小農）透過OK Express寄送其農產品之服務，增加銷售通路，消費者亦可透過OK Express 店取收貨，預估農民寄送漁產品的物流運輸費用可降低三成以上，進而提高收益，並大大提升市場競爭力。

農業部上午舉辦「農易送 EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布結合OKmart 物流系統，啟動全國農產物流網絡。記者杜建重／攝影
農業部上午舉辦「農易送 EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布結合OKmart 物流系統，啟動全國農產物流網絡。記者杜建重／攝影
農業部今天舉辦「農易送 EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布結合OKmart 物流系統，啟動全國農產物流網絡。記者杜建重／攝影
農業部今天舉辦「農易送 EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布結合OKmart 物流系統，啟動全國農產物流網絡。記者杜建重／攝影
農業部今天舉辦「農易送 EXPRESS啟動」記者會，部長陳駿季表示，結合OKmart 物流系統，打造全臺農產品的物流網絡，更方便消費者採買優質農產品。記者杜建重／攝影
農業部今天舉辦「農易送 EXPRESS啟動」記者會，部長陳駿季表示，結合OKmart 物流系統，打造全臺農產品的物流網絡，更方便消費者採買優質農產品。記者杜建重／攝影
農業部今天舉辦「農易送EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布啟動全國農產物流網絡，結合OKmart物流系統，打造更多功能的農產配送模式。記者杜建重／攝影
農業部今天舉辦「農易送EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布啟動全國農產物流網絡，結合OKmart物流系統，打造更多功能的農產配送模式。記者杜建重／攝影
農業部宣布啟動全國農產物流網絡，結合OKmart物流系統，打造更多功能的農產配送模式。記者杜建重／攝影
農業部宣布啟動全國農產物流網絡，結合OKmart物流系統，打造更多功能的農產配送模式。記者杜建重／攝影

消費者 物流 農民

延伸閱讀

颱風凱米農損27億元 跨部會稽查防哄抬物價

菜價續創近半年新高 何時能回穩？農業部長說話了

僅LINE通知就辦理進口蛋採購 農業部長陳駿季：緊急情況未違規定

屏東農損全台最嚴重 陳駿季勘災擬列全品項救助

相關新聞

熱帶低壓上午生成不排除成颱 氣象署：下周去日本要注意

可能又有颱風了，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，上午8時在台灣東南東方約2500公里，有熱帶低氣壓形成，不排除後續生成颱...

全台「必比登最強行政區」出爐！狂入圍20間、佔榜16%

2024台灣米其林指南在8月20日率先公佈今年的「必比登推介」名單，全台共計126間店家入選，其中包含16間新入選餐廳。...

Z世代醫美討論度大爆發！年輕族群最在意醫美部位、人氣診所一次看

Threads強勢崛起！大數據公布《2024年醫美洞察 – Z世代比你想的更愛美！》產業趨勢報告，2024上半年醫美聲量較前半年成長近4成。

物流新模式「農易送EXPRESS」今下單明取貨 運費省3成

農業部今天舉辦「農易送EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布結合OKmart物流系統，啟動全國的農產配...

衝刺日本旅遊市場 觀光署邀日本學生遊32台日同名車站

交通部觀光署今年訂定1000萬人次國際觀光客目標，為擴大日本旅遊市場，今舉辦為期3天2夜的「2024台日32同名車站—青...

台北國際藝術博覽會公布名單 9國125家展商參展

第31屆「ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會」將於10月25日（五）至28日（一）在台北世界貿易中心一館展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。