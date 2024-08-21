影／農易送EXPRESS啟動 全國農產物流網直送搶鮮

農業部今天上午舉辦「農易送EXPRESS啟動！開創全國農產物流新模式」記者會，宣布啟動全國農產物流網絡，打造更穩定、更多功能的農產配送模式。

農業部長陳駿季表示，過去台灣農漁產品並無穩定的物流模式，且在運輸過程中常有耗損情況，影響農民收益，本次農業部結合OKmart物流系統，打造全台農產品的物流網絡，除方便消費者採買優質農產品，更能降低農產物流成本、提高農民收益，同時也促進農漁會的升級轉型，成為全國性的銷售據點，目前已簽約農漁會超過200家，服務據點超過1200處。

陳駿季指出，目前各地農民或是小農生產的農漁產品直送消費者手上的方法，大多採用宅配方式運送，除運費偏高之外，盛產期間或是年節時的物流配送量能也受到限制。為了有效降低農漁產品配送成本，協助農民增加營運通路，農業部建構全台農漁會物流網絡，串連地區型農漁會轉型成為全國性服務據點，建立以農漁會為服務據點的專屬物流網絡。

陳駿季說「農易送EXPRESS」採取異業合作模式，媒合全國各地農漁會，結合OKmart現有物流系統，直接讓農漁會各處據點享有更快速物流運輸管道，使各地優質農漁產品互通有無、貨暢其流，同時也方便消費者採購優質農漁產品。