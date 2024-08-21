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昇恆昌攜手MMHG 推獨家中秋禮盒

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
昇恆昌免稅商店攜手MMHG推出「旅月禮盒」，展現昇恆昌在時尚品味與創新的突破。圖／昇恆昌提供
昇恆昌免稅商店攜手MMHG推出「旅月禮盒」，展現昇恆昌在時尚品味與創新的突破。圖／昇恆昌提供

洞察當前精品化的旅行趨勢和高端商務人士需求，免稅店龍頭昇恆昌與旗下擁有米其林星級餐廳及亞洲50大餐廳名列的「MMHG湘樂餐飲集團」聯手，結合飛機、旅行設計元素，並融合精品與經典獨家跨界聯名推出「旅月禮盒」，展現昇恆昌在時尚品味與創新的突破，也體現昇恆昌以美食及藝術文化行銷台灣的理念。

昇恆昌表示，作為機場國門第一線服務旅客的領導品牌，用心觀察旅客潛在的需求，發現旅客消費有精品化的趨勢，特別在高端商務人士中，送禮需求也日益講究，因此今年攜手MMHG，強強聯手，獨家打造融合經典與創新的「旅月禮盒」，為顧客帶來與眾不同的頂級視覺與味覺體驗。

昇恆昌也說，禮盒亮面包裝設計上以飛機窗視野為主視覺概念，象徵在世界各地穿梭的旅人，都在仰望同一片天空，外盒行李貼條及手寫文字則表達旅途中的思念與祝福，禮盒兼具質感與創意，更增添中秋送禮的獨特意義，也讓每位收到禮盒的人都能感受到節日溫暖和旅行魅力。

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