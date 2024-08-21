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運動風的清新！香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」將於2024年9月1日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。圖／香奈兒提供
「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」將於2024年9月1日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。圖／香奈兒提供

法文中的「ALLURE」意指「風格魅力」。以此為名的香奈兒（CHANEL）「香奈兒ALLURE男性運動系列」香氛，就以性感迷人的尾韻如旋風般席捲而來，展現人們行進間的自由自在，也對於極速冒險，展現永無止盡的渴望，獻給熱愛挑戰、崇尚自由且追求巔峰表現的男性，

2024年，「香奈兒ALLURE男性運動系列」迎來經重新詮釋的經典香調的限量創作「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」，飽滿馥郁的香氣，如雞尾酒般展現濃烈層次。香氛以明亮果香揭開序曲，綻放葡萄柚活力四溢的氣息。柑橘交織木質琥珀香調形成令人沉醉的鮮明對比。中調散發濃郁麝香增添亮點，在琥珀香調烘托下洋溢綻放，締造恆久雋永、恰如其分且完美協調的平衡香氛。

「Superleggera」木質香調揉合馥郁琥珀氣息，像微風般撲鼻而來，清新與馥郁兩種感受並存而清新調性。為此打造的限量款香氛瓶身以運動美學為靈感，採用澄透煙燻玻璃材質取代標誌性瓶身，黑色橡膠瓶蓋鑲有金屬飾環，搭配裝飾獨樹一格的紅色刻印字樣。流線造型成就俐落設計，更為此款香氛新作增添極速的風格魅力。

「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」針對行動派男子推出。圖／香奈兒提供
「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」針對行動派男子推出。圖／香奈兒提供
香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定 100ml，2024年9月1日起限量發行，5,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定 100ml，2024年9月1日起限量發行，5,700元。圖／香奈兒提供
「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」採用澄透煙燻玻璃材質取代標誌性瓶身。圖／香奈兒提供
「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」採用澄透煙燻玻璃材質取代標誌性瓶身。圖／香奈兒提供
香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定 100ml，2024年9月1日起限量發行，5,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定 100ml，2024年9月1日起限量發行，5,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2024年限量創作「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2024年限量創作「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」。圖／香奈兒提供

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