運動風的清新！香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定

法文中的「ALLURE」意指「風格魅力」。以此為名的香奈兒（CHANEL）「香奈兒ALLURE男性運動系列」香氛，就以性感迷人的尾韻如旋風般席捲而來，展現人們行進間的自由自在，也對於極速冒險，展現永無止盡的渴望，獻給熱愛挑戰、崇尚自由且追求巔峰表現的男性，

2024年，「香奈兒ALLURE男性運動系列」迎來經重新詮釋的經典香調的限量創作「香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定」，飽滿馥郁的香氣，如雞尾酒般展現濃烈層次。香氛以明亮果香揭開序曲，綻放葡萄柚活力四溢的氣息。柑橘交織木質琥珀香調形成令人沉醉的鮮明對比。中調散發濃郁麝香增添亮點，在琥珀香調烘托下洋溢綻放，締造恆久雋永、恰如其分且完美協調的平衡香氛。