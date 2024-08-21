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第37屆美洲盃帆船賽下週起巴塞隆納登場 LV造贏家獎盃

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2017年路易威登為百慕達美洲盃帆船賽打造的獎盃與硬箱。圖／路易威登提供
2017年路易威登為百慕達美洲盃帆船賽打造的獎盃與硬箱。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布將重返美洲盃帆船賽，將成為第37屆美洲杯帆船賽的冠名合作夥伴。該項賽事將於下週（2024年8月29日週四）起，至10月7日止在巴塞隆納舉辦，包括Ineos Britannia、Alinghi Red Bull Racing、Luna Rossa Prada Pirelli、NYYC American Magic與Orient Express Racing等五支船隊將挑戰路易威登盃帆船賽，勝出者將與衛冕的紐西蘭Emirates Team New Zealand船隊對決。

始於1851年的美洲盃帆船賽，冠軍的銀盃Auld Mug被認為是世界上最古老的國際體育賽事獎盃。路易威登於首度與1983年美洲盃帆船賽合作，路易提出為「衛冕船隊」與「挑戰船隊」的對決頒發並打造一座特別的獎盃及兩口獎盃硬箱的想法；今年，位於Asnières之歷史悠久的路易威登工作室，也將特別量身訂製美洲杯賽事冠軍的Auld Mug銀盃以及路易威登盃獎盃。贏得路易威登杯資格賽冠軍的「挑戰者」船隊，將有機會再次於地中海水域與上一屆賽事「衛冕者」的冠軍船隊一較高下。無論是獎盃行李箱，或使AC40和AC75競賽帆船在水面上更快速滑行的箔片，路易威登與美洲盃帆船賽在3D立體設計與結合永續輕質材料方面，採用了相同的手法與素材。

2017年百慕達美洲盃帆船賽畫面。圖／路易威登提供
2017年百慕達美洲盃帆船賽畫面。圖／路易威登提供
路易威登宣布再度成為第37屆美洲盃的冠名合作夥伴。圖／路易威登提供
路易威登宣布再度成為第37屆美洲盃的冠名合作夥伴。圖／路易威登提供
2017年百慕達美洲盃帆船賽畫面。圖／路易威登提供
2017年百慕達美洲盃帆船賽畫面。圖／路易威登提供
2017年AC35於百慕達舉辦的頒獎典禮。圖／路易威登提供
2017年AC35於百慕達舉辦的頒獎典禮。圖／路易威登提供
路易威登宣布再度成為第37屆美洲盃的冠名合作夥伴。圖／路易威登提供
路易威登宣布再度成為第37屆美洲盃的冠名合作夥伴。圖／路易威登提供
路易威登宣布再度成為第37屆美洲盃的冠名合作夥伴。圖／路易威登提供
路易威登宣布再度成為第37屆美洲盃的冠名合作夥伴。圖／路易威登提供

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