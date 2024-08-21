來去日本中部名古屋 絕美世外桃源「VISON」的奇幻之旅

● 距離台灣不遠的日本，不僅年年蟬聯國人最愛的旅遊國度，位於中部地區的名古屋，近年更是異軍突起，像是媲美世外桃源的「VISON」、親子同歡的「樂高樂園」，以及日夜並存的「龜山蠟燭城」等新亮點；對於極度「日本控」的旅人來說，買張機票直飛中部國際機場，夢想頃刻實現。

「和風VISON」聚集許多日本知性品牌名店。記者許晉榮／攝影 「VISON」最新開幕的獨棟的「Hacienda Vison」。記者許晉榮／攝影

3年前於日本三重縣中部近畿地區落地開幕的「VISON」，佔地119公頃，幾乎相當於24座東京巨蛋的規模，也是日本境內最大複合型商業設施，總計9大主題區域、約莫68家人氣名店進駐這座「世外桃源」。倘若想來此一遊，建議可以選擇從伊勢神宮出發，車程僅20分鐘，或是從名古屋、松阪站及伊勢神宮搭乘直通路線巴士，一樣可以抵達這座解放身心靈的「新天堂樂園」。

「VISON」9大主題包含了市集、Sweet Village 甜點村、藥草溫浴、工房、有機農園、木育體驗區、和風及聖塞巴斯提安美食街道及 Hotel VISON。園區內也有以「食」為主打造的地方創生設施，包括藥草溫泉、有機農園、食體驗店鋪及旅館住宿，更有日本最大產地直送市場，並邀來料理人操刀融合在地食材，一次掌握各地美味。

「VISON」提供露天溫泉的獨棟 Villa。記者許晉榮／攝影 「Hotel VISON」提供旅人不同房型住宿。記者許晉榮／攝影 重現江戶時代宿場町的「旅籠」，設計風格頗有和室感。記者許晉榮／攝影 「VISON」裡面集結各地美食名店。記者許晉榮／攝影 最新開幕的「Hacienda Vison」擁有各種豪華房型。記者許晉榮／攝影 「旅籠」的房型，感覺一躺即可進入夢鄉。記者許晉榮／攝影 「VISON」可以實際體驗味噌製作過程。記者許晉榮／攝影

實際來到「和風VISON」，這裡聚集日本傳統食材如醬油、味噌、高湯等各大知名品牌、工房及專門店，更匯集世界各地廣受歡迎的日本特色料理，像烤鰻魚、壽喜燒等名店，讓人大啖美味之餘，也能實際操作學習日本和食文化。踏入味噌教室，跟著老師口述，將大豆揉成泥，再加米、灑鹽，然後裝盒封箱，約莫熟成3個月後，自製的原味味噌就此大功告成。

「和風VISON」集結許多日本知性品牌進駐。記者許晉榮／攝影

除了市集與和食體驗，「Hotel VISON」則以溫潤木質設計與大自然和諧共存，全新開幕的獨棟「Hacienda Vison」，不僅有管家服務，園區內另提供個人溫泉浴池的飯店型，也有可享受露天溫泉的獨棟 Villa，甚至重現江戶時代宿場町的「旅籠」等；風格迥異的旅宿設施任君挑選，絕對可以滿足各路旅人。

「VISON」集結許多知名和食名店餐廳。記者許晉榮／攝影 將米倒入、灑鹽就能做成味噌。記者許晉榮／攝影

「VISON」的夜晚同樣愈夜愈美麗，結合日本神話故事的「夏日夜間散步活動區」，五光十色的燈光情境，讓人漫步其中，馬上感受浪漫滿屋的氣氛。值得一提的是，以森林為幕的「燈光秀」也叫人嘆為觀止，眼前的黑突然竄出巨大透亮的鯨魚與飛鳥翱翔，瞬間再幻化成星空燦爛，此刻此景的震撼，猶如奇幻世界真實上演，久久難忘。

夜晚的「VISON」結合許多美麗燈光秀。記者許晉榮／攝影 夜晚的「VISON」有許多燈光吉祥物。記者許晉榮／攝影 夜晚的「VISON」可說愈夜愈美麗。記者許晉榮／攝影 夜晚的「VISON」有許多美麗的燈光設計情境。記者許晉榮／攝影

總面積約40公頃、位處名古屋金城埠頭的樂高樂園於2017年熱鬧開張後，火速躍居當地熱門勝地，更是日本第1家以2歲～12歲為主設計建構而成的親子樂園。順著大門口的巨龍地標開始往裡延伸，8座不同主題園區如騎士王國、幻影忍者世界以及2022年才揭幕的夏日限定景點「水上迷宮」等眼花撩亂，絕對讓大小朋友趨之若鶩。

名古屋的樂高樂園是以2歲～12歲為主設計建構而成的親子樂園。圖／日本樂高樂園®提供 名古屋的樂高樂園的夏日限定景點「水上迷宮」。圖／日本樂高樂園®提供 樂高樂園主題飯店，接待櫃檯也是以樂高為主題而設計。記者許晉榮／攝影 樂高樂園的夏日限定景點「水上迷宮」可以打水仗。圖／日本樂高樂園®提供 樂高樂園主題飯店，外觀顏色非常繽紛。記者許晉榮／攝影 樂高樂園的吉祥物人偶。記者許晉榮／攝影

小人國世界的「迷你大陸」，堪稱日本各大城市景點的縮影，像是高聳入雲的東京鐵塔，大阪知名地標跑路人甚至名古屋古城等，由東到西，單憑雙腳與眼睛，就能一次遊遍日本各地名勝古蹟，保證值回票價。

樂高樂園的「迷你大陸」，集結日本各大城市景點縮影。記者許晉榮／攝影 樂高樂園的「迷你大陸」，集結日本各大城市景點縮影。記者許晉榮／攝影

除了戶外樂園，結合40萬塊樂高積木、80個樂高模型與3500隻海洋生物打造的「SEA LIFE水族館」，更是別有一番童趣。標準的海底隧道奇觀，還有極具臨場感的觸摸池與色彩多變的水母水族箱等；對於喜愛海洋生物的人來說，絕對無法錯過。

「SEA LIFE水族館」結合樂高與海洋生物。記者許晉榮／攝影 「SEA LIFE水族館」結合樂高與海洋生物。記者許晉榮／攝影

步出水族館後，若想延續歡樂氣氛，一旁的樂高樂園主題飯店，也是值得再次駐足停留，以樂高為主題設計的接待櫃檯，讓人一進門就充滿驚嘆，前台還陳列了7584個迷你玩偶，宛如童話世界般的氛圍與休憩空間，旅人們沈浸其中，再也捨不得起身離開。

1927年成立的「龜山蠟燭」，選定三重縣另築起一座雪白圓弧的「龜山蠟燭城」，城內除了販售各種品牌蠟燭、香氛及線香等目不暇給，店家另提供適合親子共享的手作DIY蠟燭體驗，隨心所欲製作屬於自己的燭台，裝袋收納帶回家，似乎成了此行最溫暖的記憶。