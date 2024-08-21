快訊

遺產留60張台積電…但稅要5百萬繳不出來怎辦？專家曝股票抵繳2重點

超載10公噸還超速！癱瘓忠孝橋司機受訓1個月 首次單飛就肇事

剃平頭上成功嶺！33歲許光漢確定入伍 經紀公司回應：期待明年回歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大武山威士忌屢傳捷報 國際金獎佳釀系列登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
大武山威士忌首戰告捷，國際金獎佳釀齊發——泥煤威士忌（左起）、雪莉干邑雙桶、燕麥波本雙桶。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大武山威士忌首戰告捷，國際金獎佳釀齊發——泥煤威士忌（左起）、雪莉干邑雙桶、燕麥波本雙桶。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

萬家香蒸餾所去年甫亮相的「大武山威士忌」系列，在威士忌最高殿堂 IWSC 與 ISC 上屢傳捷報，2024 年榮獲二金四銀的亮眼佳績。承襲萬家香集團的釀造經驗、南台灣的風土靈感、以及威士忌發源地愛爾蘭的造酒工藝推出的大武山威士忌——燕麥波本雙桶、雪莉干邑雙桶與泥煤威士忌，馥郁飽滿、細緻圓潤，備受期待。

大武山威士忌在 2023 年的台北國際酒展正式亮相，釀酒哲學承襲萬家香80年釀造精神、導入科學製酒技術、更遠赴威士忌發源地愛爾蘭深造，成功孕育出圓潤飽滿的佳釀；而在原物料與製程上，風土靈感來自屏東大武山的甘美好水，並將優質原物料以古老工藝「三次蒸餾」濃縮出層次細膩的香韻，再熬過熱帶地區天使分享（Angel's Share）的嚴酷考驗，使得出品的每一款威士忌酒體風味醇厚成熟、餘韻悠長平衡。

「大武山燕麥波本雙桶威士忌」榮獲 2024 ISC 國際烈酒競賽金牌、IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌，以高品質燕麥和波本桶陳釀，入口以濃郁、香甜的蜂蜜與麥芽做為主調，豐富的果香和松木味縈繞於唇齒之間、桃子成熟的芬芳若隱若現，尾韻則以波本桶的深邃橡木和暖調燕麥的香氣交織出一種醇厚、細膩的風味。

「大武山雪莉干邑雙桶威士忌」拿下今年ISC國際烈酒競賽與 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌，融合雪莉桶的果香與干邑桶的優雅，香甜奶油與蜂蜜焦糖交織出濃郁甜美的風味，尾韻中則帶有一絲辛香，足見萬家香蒸餾所精湛的選桶技藝，整體酒體豐滿且平衡、酒色深邃典雅，多層次且豐富的口感令人回味無窮。

萬眾矚目的「大武山泥煤威士忌」則獲得 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑金牌、ISC國際烈酒競賽銀牌的殊榮，展現濃厚、立體的泥煤煙燻風味，彷彿剛熄滅的火苗燻香長久縈繞在嘴裡般，整體酒體豐盈層次、細膩複雜、風韻深厚，偶然更有菸草與柴燒香氣從齒間流出，搭配生火腿、煙燻鮭魚、生蠔等冷盤更是一絕。

為歡慶奪金，大武山威士忌將在9月30日於7-ELEVEN ENJOY 飲酒趣預購登場，「大武山燕麥波本雙桶威士忌 」750 ml，原價2,600元，優惠售價2,400元。「大武山雪莉干邑雙桶威士忌」 750 ml，原價2, 800元，優惠售價2, 600元。「大武山泥煤威士忌」 750ml，原價3,400元，優惠售價3,150元。全台實體門市與 APP 線上購物同步上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「大武山燕麥波本雙桶威士忌」榮獲 2024 ISC 國際烈酒競賽金牌、IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大武山燕麥波本雙桶威士忌」榮獲 2024 ISC 國際烈酒競賽金牌、IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大武山雪莉干邑雙桶威士忌」拿下今年ISC國際烈酒競賽與 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大武山雪莉干邑雙桶威士忌」拿下今年ISC國際烈酒競賽與 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大武山泥煤威士忌」則獲得 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑金牌、ISC國際烈酒競賽銀牌的殊榮。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大武山泥煤威士忌」則獲得 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑金牌、ISC國際烈酒競賽銀牌的殊榮。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大武山威士忌酒體馥郁飽滿、細緻圓潤，備受期待。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大武山威士忌酒體馥郁飽滿、細緻圓潤，備受期待。圖／萬家香蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 葡萄酒

延伸閱讀

驚艷威士忌教父！黑松攜手金酒 打造單一批次桶陳高粱

高原騎士原桶強度系列 全新64.7%最高濃度鉅作壓軸登場

前所未有的深夜品酩會！跟著「西班牙夫人」探索格蘭多納的神秘傳說

《龍族戰神：重生》漫改電影 地獄烏鴉賜予不死之身

相關新聞

熱帶低壓上午生成不排除成颱 氣象署：下周去日本要注意

可能又有颱風了，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，上午8時在台灣東南東方約2500公里，有熱帶低氣壓形成，不排除後續生成颱...

全台「必比登最強行政區」出爐！狂入圍20間、佔榜16%

2024台灣米其林指南在8月20日率先公佈今年的「必比登推介」名單，全台共計126間店家入選，其中包含16間新入選餐廳。...

台北國際藝術博覽會公布名單 9國125家展商參展

第31屆「ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會」將於10月25日（五）至28日（一）在台北世界貿易中心一館展...

運動風的清新！香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定

法文中的「ALLURE」意指「風格魅力」。以此為名的香奈兒（CHANEL）「香奈兒ALLURE男性運動系列」香氛，就以性...

第37屆美洲盃帆船賽下週起巴塞隆納登場 LV造贏家獎盃

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布將重返美洲盃帆船賽，將成為第37屆美洲杯帆船賽的冠名合作夥伴。該項賽...

來去日本中部名古屋 絕美世外桃源「VISON」的奇幻之旅

●距離台灣不遠的日本，不僅年年蟬聯國人最愛的旅遊國度，位於中部地區的名古屋，近年更是異軍突起，像是媲美世外桃源的「VIS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。