大武山威士忌屢傳捷報 國際金獎佳釀系列登場

萬家香蒸餾所去年甫亮相的「大武山威士忌」系列，在威士忌最高殿堂 IWSC 與 ISC 上屢傳捷報，2024 年榮獲二金四銀的亮眼佳績。承襲萬家香集團的釀造經驗、南台灣的風土靈感、以及威士忌發源地愛爾蘭的造酒工藝推出的大武山威士忌——燕麥波本雙桶、雪莉干邑雙桶與泥煤威士忌，馥郁飽滿、細緻圓潤，備受期待。

大武山威士忌在 2023 年的台北國際酒展正式亮相，釀酒哲學承襲萬家香80年釀造精神、導入科學製酒技術、更遠赴威士忌發源地愛爾蘭深造，成功孕育出圓潤飽滿的佳釀；而在原物料與製程上，風土靈感來自屏東大武山的甘美好水，並將優質原物料以古老工藝「三次蒸餾」濃縮出層次細膩的香韻，再熬過熱帶地區天使分享（Angel's Share）的嚴酷考驗，使得出品的每一款威士忌酒體風味醇厚成熟、餘韻悠長平衡。

「大武山燕麥波本雙桶威士忌」榮獲 2024 ISC 國際烈酒競賽金牌、IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌，以高品質燕麥和波本桶陳釀，入口以濃郁、香甜的蜂蜜與麥芽做為主調，豐富的果香和松木味縈繞於唇齒之間、桃子成熟的芬芳若隱若現，尾韻則以波本桶的深邃橡木和暖調燕麥的香氣交織出一種醇厚、細膩的風味。

「大武山雪莉干邑雙桶威士忌」拿下今年ISC國際烈酒競賽與 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑銀牌，融合雪莉桶的果香與干邑桶的優雅，香甜奶油與蜂蜜焦糖交織出濃郁甜美的風味，尾韻中則帶有一絲辛香，足見萬家香蒸餾所精湛的選桶技藝，整體酒體豐滿且平衡、酒色深邃典雅，多層次且豐富的口感令人回味無窮。

萬眾矚目的「大武山泥煤威士忌」則獲得 IWSC 國際葡萄酒暨烈酒評鑑金牌、ISC國際烈酒競賽銀牌的殊榮，展現濃厚、立體的泥煤煙燻風味，彷彿剛熄滅的火苗燻香長久縈繞在嘴裡般，整體酒體豐盈層次、細膩複雜、風韻深厚，偶然更有菸草與柴燒香氣從齒間流出，搭配生火腿、煙燻鮭魚、生蠔等冷盤更是一絕。

為歡慶奪金，大武山威士忌將在9月30日於7-ELEVEN ENJOY 飲酒趣預購登場，「大武山燕麥波本雙桶威士忌 」750 ml，原價2,600元，優惠售價2,400元。「大武山雪莉干邑雙桶威士忌」 750 ml，原價2, 800元，優惠售價2, 600元。「大武山泥煤威士忌」 750ml，原價3,400元，優惠售價3,150元。全台實體門市與 APP 線上購物同步上架。

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