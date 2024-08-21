全台「必比登最強行政區」出爐！狂入圍20間、佔榜16%

2024台灣米其林指南在8月20日率先公佈今年的「必比登推介」名單，全台共計126間店家入選，其中包含16間新入選餐廳。若以城市區分，台北今年共計43間、台中27間、台南31間、高雄為25間。其中「台南市中西區」共計有20間餐廳進榜、佔據全榜單16%，堪稱「全台必比登最強行政區」。

本屆的必比登名單中，台南共計31間上榜，其中20間集中於「台南市中西區」，包括有新進榜的「麥謎食驗室」、「添厚」、「誠實鍋燒意麵」，還有順利蟬聯的阿星鹹粥、阿文米粿、阿興虱目魚、阿美飯店、大勇街無名鹹粥、福泰飯桌第三代、黃家蝦捲等多個店家，總數為全台行政區之最。同時在8月17日由500輯所公佈的「500碗」名單當中，台南中西區也共計有35間小吃上榜，榜單包括鬍鬚忠牛肉湯、阿明豬心冬粉、上富小吃店、許來福豆簽羹、竹記冬菜鴨等店家，也讓台南市中西區成為「全台500碗最強行政區」。