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巧克力月餅、楓糖費南雪！6間「特色中秋禮盒」送心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「楓糖男孩」推出「中秋限定綜合禮盒」，內含楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪。圖／楓糖男孩提供
「楓糖男孩」推出「中秋限定綜合禮盒」，內含楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪。圖／楓糖男孩提供

中秋節的腳步越來越近，各個品牌也推出各式各樣的中秋禮盒。「Lady M」今年主打特色月餅，禮盒還可投影出玉兔身影；「GODIVA」則打造多款巧克力月餅。其他如大武山牧場、老楊方塊酥，以及來自日本的「Now on Cheese」、「楓糖男孩」等品牌，也都以自家明星商品打造特色禮盒，滿足民眾的送禮需求。

【LADY M】

今年打造「月光森林中秋禮盒」，採手提燈籠造型設計，並以童趣插畫呈現星光閃爍的奇幻月夜，盒身並暗藏的投影裝置，可在牆上投影出玉兔身影。2入組合內含抹茶巧克力風味奶皇月餅，每盒1580元；6入組內含伯爵茶、黑芝麻和百香果風味奶皇月餅各2入，每盒2,580元。8月24日前可享官網早鳥優惠，現折100元。

【GODIVA】

GODIVA今年由巧克力大師Sébastien Bauer操刀，推出黑芝麻鳳梨牛奶巧克力、抹茶柑橘白巧克力、覆盆莓玫瑰風味白巧克力、黑松露杏桃黑巧克力等4種口味的月餅，搭配上豐富口味的特色巧克力，以及中秋限定巧克力，打造出中秋節綜合巧克力禮盒10顆裝、12顆裝、14顆裝、24顆裝等選擇，每組1,580～4,580元。

【大武山牧場】

「大武山牧場」今年中秋推出「月影盛宴 中秋禮盒」，包裝設計理念來自中秋皎潔的月光和城市閃爍的燈火完美融合，內含由100%五星牧場自產AA級鮮蛋製作而成的蛋入蛋捲，包括經典原味、紅玉紅茶、法式可可與靜岡抹茶等4種熱門口味，此外還有柚香雪花餅、紫地瓜雪花餅，每盒680元。同時大武山牧場也推薦「濃厚雞蛋布丁禮盒」，6入定價360元，9月17日前可享83折起優惠。

【Now on Cheese】

來自東京的Now on Cheese，推出「中秋限定禮盒」，內含煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾、焦糖&古崗左拉起司夾心餅乾等2種口味，每盒18入，售價760元。另外也有10片裝的單一口味禮盒，每盒420元。9月30日前，並於新光三越台北信義新天地A8設有快閃櫃，提供首度來台的「夾心起司蛋糕」。

【楓糖男孩】

在東京車站極具人氣的「楓糖男孩」，今年推出「中秋限定年輪綜合禮盒」，內含有楓糖年輪蛋糕、楓糖奶油夾心餅乾等人氣商品，每盒1,350元。另外還有「中秋限定綜合18入／24入禮盒」，內含楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪，每盒1,020／1,300元。今年更引進「楓糖鹹堅果夾心餅乾」，9入裝450元。

【老楊方塊酥】

「老楊方塊酥」今秋推出「秋暮追月禮盒」，內含全新口味「奶油松露風味方塊酥」，還有鹹蛋黃夾心酥、柚香雪花酥等3種口味，原價350元，限定價299元。此外，另有「日月潭紅茶白巧克力方塊酥禮盒」、「阿里山方塊酥禮盒」、「烏金方塊酥禮盒」等不同產品選擇。

「老楊方塊酥」今年特別推出「秋暮追月禮盒」。圖／老楊方塊酥提供
「老楊方塊酥」今年特別推出「秋暮追月禮盒」。圖／老楊方塊酥提供
Now on Cheese以招牌夾心餅乾，打造中秋限定綜合禮盒。圖／Now on Cheese提供
Now on Cheese以招牌夾心餅乾，打造中秋限定綜合禮盒。圖／Now on Cheese提供
GODIVA今年中秋打造5款應景禮盒。圖／GODIVA提供
GODIVA今年中秋打造5款應景禮盒。圖／GODIVA提供
LADY M「月光森林中秋禮盒」具有投影功能。圖／LADY M提供
LADY M「月光森林中秋禮盒」具有投影功能。圖／LADY M提供
「大武山牧場」推出限量中秋禮盒。圖／大武山牧場提供
「大武山牧場」推出限量中秋禮盒。圖／大武山牧場提供

中秋節 巧克力 月餅

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