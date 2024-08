巧克力月餅、楓糖費南雪！6間「特色中秋禮盒」送心意

中秋節的腳步越來越近,各個品牌也推出各式各樣的中秋禮盒。「Lady M」今年主打特色月餅,禮盒還可投影出玉兔身影;「GODIVA」則打造多款巧克力月餅。其他如大武山牧場、老楊方塊酥,以及來自日本的「Now on Cheese」、「楓糖男孩」等品牌,也都以自家明星商品打造特色禮盒,滿足民眾的送禮需求。

【LADY M】

今年打造「月光森林中秋禮盒」,採手提燈籠造型設計,並以童趣插畫呈現星光閃爍的奇幻月夜,盒身並暗藏的投影裝置,可在牆上投影出玉兔身影。2入組合內含抹茶巧克力風味奶皇月餅,每盒1580元;6入組內含伯爵茶、黑芝麻和百香果風味奶皇月餅各2入,每盒2,580元。8月24日前可享官網早鳥優惠,現折100元。

【GODIVA】

GODIVA今年由巧克力大師Sébastien Bauer操刀,推出黑芝麻鳳梨牛奶巧克力、抹茶柑橘白巧克力、覆盆莓玫瑰風味白巧克力、黑松露杏桃黑巧克力等4種口味的月餅,搭配上豐富口味的特色巧克力,以及中秋限定巧克力,打造出中秋節綜合巧克力禮盒10顆裝、12顆裝、14顆裝、24顆裝等選擇,每組1,580~4,580元。

【大武山牧場】

「大武山牧場」今年中秋推出「月影盛宴 中秋禮盒」,包裝設計理念來自中秋皎潔的月光和城市閃爍的燈火完美融合,內含由100%五星牧場自產AA級鮮蛋製作而成的蛋入蛋捲,包括經典原味、紅玉紅茶、法式可可與靜岡抹茶等4種熱門口味,此外還有柚香雪花餅、紫地瓜雪花餅,每盒680元。同時大武山牧場也推薦「濃厚雞蛋布丁禮盒」,6入定價360元,9月17日前可享83折起優惠。

【Now on Cheese】

來自東京的Now on Cheese,推出「中秋限定禮盒」,內含煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾、焦糖&古崗左拉起司夾心餅乾等2種口味,每盒18入,售價760元。另外也有10片裝的單一口味禮盒,每盒420元。9月30日前,並於新光三越台北信義新天地A8設有快閃櫃,提供首度來台的「夾心起司蛋糕」。

【楓糖男孩】

在東京車站極具人氣的「楓糖男孩」,今年推出「中秋限定年輪綜合禮盒」,內含有楓糖年輪蛋糕、楓糖奶油夾心餅乾等人氣商品,每盒1,350元。另外還有「中秋限定綜合18入/24入禮盒」,內含楓糖奶油夾心餅乾、楓糖費南雪,每盒1,020/1,300元。今年更引進「楓糖鹹堅果夾心餅乾」,9入裝450元。

【老楊方塊酥】