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牛仔小花芬蘭潮 Marimekko首推丹寧系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Marimekko Maridenim系列是在依循艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的「牛仔褲翻新設計規範」所生產，追求接軌循環經濟的當代大趨勢。圖／Marimekko提供
Marimekko Maridenim系列是在依循艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的「牛仔褲翻新設計規範」所生產，追求接軌循環經濟的當代大趨勢。圖／Marimekko提供

芬蘭時尚品牌Marimekko最經典的元素莫過於誕生60周年的「Unikko游霓可印花」，近日品牌以此為基礎、推出首個丹寧系列—Marimekko Maridenim，同時生產過程中並以「循環經濟」為原則，嘗試翻新丹寧與大量消費資源的等號。

而所謂的生產過程中以循環經濟為原則，意味著依照艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的「牛仔褲翻新設計規範」（The Jeans Redesign）所生產：在此前提下，根據Marimekko的官方資料聲明，該系列是以100%無彈性單一棉製造、其中包含80%的有機棉與20%的再生棉花；為增加回收可能，褲裝的五金使用比例降低，並使用了可拆卸鈕與無鉚釘裝飾，同時牛仔褲生產過程中最常受人討論的「染劑」則避免了石洗或過錳酸鉀。

該系列初次亮相是在今年二月的哥本哈根時裝周期間，並慶祝設計師Maija Isola所設計的Unikko印花問世一甲子。為滿足多元的造型需求，Marimekko Maridenim系列共推出直筒、寬管與錐形褲三種褲裝版型，加上深靛青、淺靛青、黑與水洗黑的四種顏色，合計多達12種組合，也讓原本衣櫃裡無論是文青、嬉皮、懷舊、日系風格，都能將Marimekko Maridenim丹寧褲裝完美相容。

Marimekko Maridenim系列共推出直筒、寬管與錐形褲三種褲裝版型，加上深靛青、淺靛青、黑與水洗黑的四種顏色。圖／Marimekko提供
Marimekko Maridenim系列共推出直筒、寬管與錐形褲三種褲裝版型，加上深靛青、淺靛青、黑與水洗黑的四種顏色。圖／Marimekko提供
Marimekko Maridenim靛藍寬管褲，11,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko Maridenim靛藍寬管褲，11,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko今年二月在哥本哈根時裝周首次亮相的Marimekko Maridenim丹寧系列，八月已正式於台灣上市。圖／Marimekko提供
Marimekko今年二月在哥本哈根時裝周首次亮相的Marimekko Maridenim丹寧系列，八月已正式於台灣上市。圖／Marimekko提供

牛仔褲 設計師

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