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牛仔小花芬蘭潮 Marimekko首推丹寧系列
芬蘭時尚品牌Marimekko最經典的元素莫過於誕生60周年的「Unikko游霓可印花」，近日品牌以此為基礎、推出首個丹寧系列—Marimekko Maridenim，同時生產過程中並以「循環經濟」為原則，嘗試翻新丹寧與大量消費資源的等號。
而所謂的生產過程中以循環經濟為原則，意味著依照艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的「牛仔褲翻新設計規範」（The Jeans Redesign）所生產：在此前提下，根據Marimekko的官方資料聲明，該系列是以100%無彈性單一棉製造、其中包含80%的有機棉與20%的再生棉花；為增加回收可能，褲裝的五金使用比例降低，並使用了可拆卸鈕與無鉚釘裝飾，同時牛仔褲生產過程中最常受人討論的「染劑」則避免了石洗或過錳酸鉀。
該系列初次亮相是在今年二月的哥本哈根時裝周期間，並慶祝設計師Maija Isola所設計的Unikko印花問世一甲子。為滿足多元的造型需求，Marimekko Maridenim系列共推出直筒、寬管與錐形褲三種褲裝版型，加上深靛青、淺靛青、黑與水洗黑的四種顏色，合計多達12種組合，也讓原本衣櫃裡無論是文青、嬉皮、懷舊、日系風格，都能將Marimekko Maridenim丹寧褲裝完美相容。
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