高空餐廳MiraWan 花卉靈感下午茶與全新套餐引爆味蕾

位於微風南山47樓的信義區高空景觀餐廳MiraWan Eatery，由博匠國際餐飲集團行政主廚鄭裕錞（Josh）與甜點副主廚洪御軒（Tony）攜手，自8月24日起推出全新下午茶與午、晚間套餐。為呈現出夏日花園的浪漫，特別跨界與花藝品牌「煙花蕨醒」合作，將花藝設計融入擺盤陳設，在餐盤上呈現出動人景緻。

這次甜點副主廚洪御軒以「花」為靈感，將人氣下午茶套餐升級至更加唯美浪漫的 2.0 版本。下午茶套餐中的三款一口小甜點，皆以不同花卉為靈感創作。「茉莉花」的發想呈現在可麗露上，淡雅的淺綠色外表下，藏著黃肉哈密瓜製成的流芯凍，清新甜美；「紫羅蘭」以馬卡龍呈現，外殼酥脆但入口後仍保有軟嫩口感，內餡選用綜合莓果，酸甜明亮；而花園中的「泥煤」，則以蒙布朗作為代表，以柚香沙布列為底層，層層堆疊咖啡布蕾、黑糖凍與焙茶香緹，帶來更深邃的層次感。

主甜點「香檳白桃優格乳酪慕斯」以夏日蔚藍的白色雲朵為靈感，白巧克力淋面下層層疊加草莓白桃奶餡、香檳白桃凍及優格乳酪慕斯，綴以白酒蜂蜜凍與時令新鮮水果，呈現出白雲般的輕盈質感與清新風味。

至於晚間套餐的開場，在花藝設計的帶動下，猶如走進一片小森林。綠意盎然的精緻方盒上，三款開胃小點「瑪莎拉」、「肉桂」與「杜松子」羅列其中。「瑪莎拉」復刻印度街頭小吃 Pani Puri，酸甜辣交織；「肉桂」是以松子奶醬湯球鋪上紅酒與肉桂醃製的葡萄及巴薩米克醋製成的小晶球，味道豐富而立體；「杜松子」靈感來自經典調酒 Gin Tonic，將自製無酒精的琴酒、青蘋果、小黃瓜與通寧水融合成一款清爽果汁，再撒上跳跳糖與黃檸檬皮，為這趟森林之旅增添驚喜。

前菜「法國魚子醬、酸奶、綠豆蔻」以純白迷人的香水銀耳為主角，帶有淡雅的茉莉花香氣，銀耳下方鋪著烤過的無花果拌上草本食材，周圍以清新的甜白酒茉莉木耳凍襯托，與濃郁的山羊乳酪冰淇淋相互映襯，形成絕妙的平衡，最後撒上的些許綠豆蔻粉，更增添了風味層次。

「日本鯖魚、鮭魚卵、香料脆片」的亮點，是肉桂與陳皮製成的香料脆片，讓獨特香氣與選用的日本鯖魚菲力相互融合。鯖魚中間鋪上以法式傳統手法燜煮的法國韭蔥，全程不使用任何油或水，讓食材的自然鮮味得以保存。最後淋上微酸白椪醋，入口後舌尖迸發出意想不到的鮮美滋味。

「高山高麗菜、澳洲冬季黑松露、康提起士」嚴選台灣高山高麗菜，將其烙烤至半生熟，並在片片高麗菜間夾入香濃的澳洲黑松露與康提起士，再搭配翠綠的蘿蔓和甘甜的鳳梨雙醬，最後刨上夏威夷果仁增添風味，完美詮釋山中秘境的清新意境。

「緬因龍蝦、迷你蘿蔔、咖哩」選用緬因龍蝦搭配蔥油西谷米增添口感，主廚以咖哩及多種香料調製醬汁，醬底採用以魚為主軸的法式澄清湯為基底，讓鮮味十足的咖哩醬汁與龍蝦的鮮甜相得益彰。

行政主廚鄭裕錞拿手的小牛胸腺，這次以「澳洲小牛胸腺、火烤綠蘆筍、綜合香草」來呈現。澳洲小牛胸腺經過牛奶浸泡並靜置一晚去腥而後低溫烹調至完美嫩度，特製刷醬由雞高湯與台南特產冬瓜糖熬製而成，將小牛胸腺反覆刷烤入味；搭配以雞高湯熬煮的冬瓜佐以法式芥末醬酥炸，最後以黑胡椒作為點綴，最後以香草苗、綠酸模與金蓮葉，呈現出自然的綠意。

主菜「澳洲和牛紐約客、茄子、羊肚菌」嚴選來自澳洲的全自然放牧草飼和牛，油脂豐富、肉質緊實，搭配赤味噌茄子泥，再淋上以煙燻骨髓與羊肚菌調製而成的醬汁，讓深沉的香氣與和牛的鮮嫩相互交織，唇齒留香。