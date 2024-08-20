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楊謹華、劉冠廷走秀 卡地亞頂級珠寶展奢華訂製體驗

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2024卡地亞MARKERS OF STYLE頂級珠寶展。記者吳致碩／攝影
2024卡地亞MARKERS OF STYLE頂級珠寶展。記者吳致碩／攝影

卡地亞（CARTIER）2024年度頂級珠寶展 《MARKERS OF STYLE》，自即日起於台北微風南山展演廳登場，今年共有高達逾300件作品輪流於為期七天預約鑑賞制活動展出。特別打造的「專屬訂製服務（SPECIAL ORDER）」展區，史無前例地呈獻多達30顆的優質珍稀裸石，提供參與自己珠寶創作的機會。女星楊謹華、劉冠廷、與新銳女演員劉奕兒現身走秀；劉奕兒身上的祖母綠項鍊定價超過4億元台幣，是全場最高價之作。

展覽共分三大展區：動物與植物（FAUNA & FLORA）、精巧結構與簡約線條（ARCHITECTURE & PURITY），呈獻品牌兩大風格基調，以精湛的當代工藝詮釋標誌設計，展區空間不僅襯托主題，更讓人想起台灣標誌的風景：動植物珠寶展區自然風光與有機線條讓人想起日月潭美景；建築與幾何設計展區的空間結構則呼應地標台北101大樓元素。別有洞天的「珍稀裸石（LOOSE STONE）」區展則是今年最大亮點。

●裸石訂製極致體驗 數件獨一無二之作首次來台

從上個世紀起，包括溫莎公爵夫人、芭芭拉赫頓與瑪利亞菲力克斯（María Félix）等當代時尚名流，無一不是卡地亞訂製服務的忠實客戶。承襲這個傳統，此次特別推出的訂製服務展區，讓台灣的貴客從挑選裸石開始，體驗親自參與創作、打造專屬的珠寶的服務。除了可選擇既有的經典設計，亦可以與設計團隊溝通完全客製化，訂製時間則依照作品繁複程度，需時約半年到兩年的時間。

此次登台裸石中最重量級的焦點，為一顆將近15克拉的哥倫比亞無油祖母綠，除了色澤濃郁份量大，細看晶體更呈現「drop of oil」效應波浪紋路，是頂級哥倫比亞祖母綠才擁有的現象。一枚來自緬甸的16克拉無燒藍寶石，色調為迷人的皇家藍，也因為如今卡地亞因應企業社會責任不再從緬甸採購寶石，此枚舊藏格外難得。另外還有難得一見的艷彩黃橙色鑽石、藍綠色碧璽、以及非紅藍綠的大克拉寶石，以較具份量感和多色的選擇，提供訂製客戶更多豐富創意的可能。

●動植物與建築 經典設計語彙再進化

以「精巧結構與簡約線條」為主題設計的展區，展出卡地亞捨去過度華麗的裝飾與細節，彰顯珠寶純粹之美的作品。全場單價最高的IMPERIO祖母綠項鍊，採用品牌標誌的黑綠配色，結合Art Deco風格，彰顯中央一顆來自哥倫比亞的23.56克拉無油祖母綠，其純淨無裂痕、藍色底色中混合一抹綠色的靈氣是鑑賞重點。項鍊更有多達29種配戴方式，展現卡地亞珠寶工坊對於珠寶結構的謹慎與純熟掌握。

名字意為「摩天大樓」的GRATTACIELO項鍊，以當代建築的簡約線條立體效果為靈感，採用雙層結構，不論是上方純鑽的部分或是垂墜祖母綠的部分，都可單獨配戴，漸層結構更引導人將視覺聚焦於中央一顆八角階梯式切割2.67克拉哥倫比亞無油祖母綠，以及下方垂墜的一顆經典祖母綠切割18.88克拉 DIF、Type IIa型白鑽。項鍊頂部圖案鑽石可互換為戒指，祖母綠圖案可以替換為鑽石圖案，頗具配戴樂趣。

遊走於自然真實與抽象美學之間的動物與植物珠寶，無疑以美洲豹最廣為人知。除了各種不同款式的美洲豹之外，還有一條Faune et Flore de Cartier鱷魚項鍊，以祖母綠及鑽石刻畫鱷魚桀驁不馴的野性，不僅是向品牌靈感女神瑪莉亞菲利斯致敬的設計，背部鱗片漸層大小變化，精密具象地描繪出一隻栩栩如生的華麗鱷魚，鱷魚身軀更是一條柔軟輕盈的項鍊，完美貼合頸部，工藝令人驚嘆。

ANANSI橄欖石項鍊與耳環套組，則大膽組合8顆總重量42.71 克拉的六角形橄欖石，華麗地運用橄欖石內部略有光暈現象的特性，呈現出雨後水氣的空靈感，旁邊點對的鑽石遠看則如精緻的蕾絲，是較為抽象刻畫奇異品種動植物的作品。以繩索為靈感的INTRICO綠碧璽項鍊，揉合黑曜石、碧玉、木化石等珍貴又罕見的素材，編織出出乎意料的柔軟感，以對比的方式襯托出中央45.99克拉梨形切割藍綠色碧璽的迷人份量與鮮明色調。

一對橢圓形濃彩黃鑽，分別為2.00克拉VVS2等級和2.05克拉IF等級。圖／卡地亞提供
一對橢圓形濃彩黃鑽，分別為2.00克拉VVS2等級和2.05克拉IF等級。圖／卡地亞提供
（必放）Faune et Flore de Cartier卡地亞動植物圖案項鍊，白K金鑲嵌祖母綠及鑽石。圖／卡地亞提供
（必放）Faune et Flore de Cartier卡地亞動植物圖案項鍊，白K金鑲嵌祖母綠及鑽石。圖／卡地亞提供
劉奕兒配戴價值逾4億元的IMPERIO祖母綠項鍊，哥倫比亞祖母綠重達23.56克拉。記者吳致碩／攝影
劉奕兒配戴價值逾4億元的IMPERIO祖母綠項鍊，哥倫比亞祖母綠重達23.56克拉。記者吳致碩／攝影
（必放）IMPERIO祖母綠項鍊／胸針，鉑金與白K金鑲嵌哥倫比亞23.56克拉八邊形切工無油祖母綠主石、祖母綠、鑽石、縞瑪瑙。可變化29種配戴方式。圖／卡地亞提供
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模特兒演繹ANANSI橄欖石項鍊與耳環。記者吳致碩／攝影
模特兒演繹ANANSI橄欖石項鍊與耳環。記者吳致碩／攝影
楊謹華配戴卡地亞經典ARCHITECTURE & PURITY風格鑽石系列項鍊與手環。記者吳致碩／攝影
楊謹華配戴卡地亞經典ARCHITECTURE & PURITY風格鑽石系列項鍊與手環。記者吳致碩／攝影
（必放）IMPERIO祖母綠項鍊／胸針，鉑金與白K金鑲嵌哥倫比亞23.56克拉八邊形切工無油祖母綠主石、祖母綠、鑽石、縞瑪瑙。可變化29種配戴方式。圖／卡地亞提供
（必放）IMPERIO祖母綠項鍊／胸針，鉑金與白K金鑲嵌哥倫比亞23.56克拉八邊形切工無油祖母綠主石、祖母綠、鑽石、縞瑪瑙。可變化29種配戴方式。圖／卡地亞提供
GRATTACIELO可轉換式項鍊，鑲嵌一顆經典祖母綠切割18.88克拉D IF等級IIa型白鑽、一顆八角階梯式切割 2.67克拉哥倫比亞無油祖母綠、一顆祖母綠式切割3.16克拉D IF白鑽，頂部圖案鑽石可互換為戒指，祖母綠圖案可以替換為鑽石圖案。圖／卡地亞提供
GRATTACIELO可轉換式項鍊，鑲嵌一顆經典祖母綠切割18.88克拉D IF等級IIa型白鑽、一顆八角階梯式切割 2.67克拉哥倫比亞無油祖母綠、一顆祖母綠式切割3.16克拉D IF白鑽，頂部圖案鑽石可互換為戒指，祖母綠圖案可以替換為鑽石圖案。圖／卡地亞提供
劉奕兒配戴價值逾4億元的IMPERIO祖母綠項鍊，哥倫比亞祖母綠重達23.56克拉。記者吳致碩／攝影
劉奕兒配戴價值逾4億元的IMPERIO祖母綠項鍊，哥倫比亞祖母綠重達23.56克拉。記者吳致碩／攝影
劉冠廷演繹卡地亞美洲豹系列胸針與腕表。記者吳致碩／攝影
劉冠廷演繹卡地亞美洲豹系列胸針與腕表。記者吳致碩／攝影
劉冠廷演繹卡地亞美洲豹系列胸針與腕表。記者吳致碩／攝影
劉冠廷演繹卡地亞美洲豹系列胸針與腕表。記者吳致碩／攝影
ANANSI橄欖石項耳環，鉑金鑲嵌顆總重量10.25克拉的六角形橄欖石、刻面橄欖石孔珠、鑽石。圖／卡地亞提供
ANANSI橄欖石項耳環，鉑金鑲嵌顆總重量10.25克拉的六角形橄欖石、刻面橄欖石孔珠、鑽石。圖／卡地亞提供
模特兒配戴GRATTACIELO祖母綠鑽石項鍊、戒指、耳環。記者吳致碩／攝影
模特兒配戴GRATTACIELO祖母綠鑽石項鍊、戒指、耳環。記者吳致碩／攝影
（必放）14.96克拉無油哥倫比亞方形枕形祖母綠。圖／卡地亞提供
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Vanadis雙寶石戒指，主石為一顆產自喀什米爾的枕形切割5.59克拉藍寶石與一顆枕形切割5.01克拉D IF白鑽。圖／卡地亞提供
Vanadis雙寶石戒指，主石為一顆產自喀什米爾的枕形切割5.59克拉藍寶石與一顆枕形切割5.01克拉D IF白鑽。圖／卡地亞提供
INTRICO綠碧璽項鍊，玫瑰金鑲嵌45.99克拉梨形藍綠色碧璽、藍綠色碧璽、黑曜石、碧玉、木化石、鑽石。圖／卡地亞提供
INTRICO綠碧璽項鍊，玫瑰金鑲嵌45.99克拉梨形藍綠色碧璽、藍綠色碧璽、黑曜石、碧玉、木化石、鑽石。圖／卡地亞提供
HEBILLA紅寶石鑽石項鍊，共鑲嵌28顆莫三比克產風箏形紅寶石總重25.11克拉、鑽石。圖／卡地亞提供
HEBILLA紅寶石鑽石項鍊，共鑲嵌28顆莫三比克產風箏形紅寶石總重25.11克拉、鑽石。圖／卡地亞提供
模特兒配戴INTRICO綠碧璽項鍊與耳環。記者吳致碩／攝影
模特兒配戴INTRICO綠碧璽項鍊與耳環。記者吳致碩／攝影
楊謹華配戴卡地亞經典ARCHITECTURE & PURITY風格鑽石系列項鍊與手環。記者吳致碩／攝影
楊謹華配戴卡地亞經典ARCHITECTURE & PURITY風格鑽石系列項鍊與手環。記者吳致碩／攝影
Ronde Louis Cartier Éclats de Panthère美洲豹腕表，42毫米白K金表殼、430 MC型機芯手上鍊機芯，結合彩繪、麥稈和鵝掌楸木鑲嵌、珠寶鑲嵌等工藝。圖／卡地亞提供
Ronde Louis Cartier Éclats de Panthère美洲豹腕表，42毫米白K金表殼、430 MC型機芯手上鍊機芯，結合彩繪、麥稈和鵝掌楸木鑲嵌、珠寶鑲嵌等工藝。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹領帶夾，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石。 圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹領帶夾，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石。 圖／卡地亞提供
緬甸產16.08克拉枕形藍寶石。圖／卡地亞提供
緬甸產16.08克拉枕形藍寶石。圖／卡地亞提供
模特兒演繹Faune et Flore de Cartier鱷魚造型項鍊。記者吳致碩／攝影
模特兒演繹Faune et Flore de Cartier鱷魚造型項鍊。記者吳致碩／攝影
（需與GRATTACIELO項鍊放在一起）GRATTACIELO可轉換式項鍊，鑲嵌一顆經典祖母綠切割18.88克拉D IF等級IIa型白鑽、一顆八角階梯式切割 2.67克拉哥倫比亞無油祖母綠、一顆祖母綠式切割3.16克拉D IF白鑽，頂部圖案鑽石可互換為戒指，祖母綠圖案可以替換為鑽石圖案。圖／卡地亞提供
（需與GRATTACIELO項鍊放在一起）GRATTACIELO可轉換式項鍊，鑲嵌一顆經典祖母綠切割18.88克拉D IF等級IIa型白鑽、一顆八角階梯式切割 2.67克拉哥倫比亞無油祖母綠、一顆祖母綠式切割3.16克拉D IF白鑽，頂部圖案鑽石可互換為戒指，祖母綠圖案可以替換為鑽石圖案。圖／卡地亞提供
模特兒於卡地亞MARKERS OF STYLE頂級珠寶展演繹卡地亞頂級珠寶作品。記者吳致碩／攝影
模特兒於卡地亞MARKERS OF STYLE頂級珠寶展演繹卡地亞頂級珠寶作品。記者吳致碩／攝影
HEBILLA紅寶石鑽石項鍊，共鑲嵌28顆莫三比克產風箏形紅寶石總重25.11克拉、鑽石。圖／卡地亞提供
HEBILLA紅寶石鑽石項鍊，共鑲嵌28顆莫三比克產風箏形紅寶石總重25.11克拉、鑽石。圖／卡地亞提供
Paolo袖扣，鉑金鑲嵌祖母綠、鑽石 。圖／卡地亞提供
Paolo袖扣，鉑金鑲嵌祖母綠、鑽石 。圖／卡地亞提供
2.03克拉艷彩黃橙色鑽石， VS2淨度。圖／卡地亞提供
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珠寶 鑽石

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