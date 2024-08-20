楊謹華、劉冠廷走秀 卡地亞頂級珠寶展奢華訂製體驗

卡地亞（CARTIER）2024年度頂級珠寶展 《MARKERS OF STYLE》，自即日起於台北微風南山展演廳登場，今年共有高達逾300件作品輪流於為期七天預約鑑賞制活動展出。特別打造的「專屬訂製服務（SPECIAL ORDER）」展區，史無前例地呈獻多達30顆的優質珍稀裸石，提供參與自己珠寶創作的機會。女星楊謹華、劉冠廷、與新銳女演員劉奕兒現身走秀；劉奕兒身上的祖母綠項鍊定價超過4億元台幣，是全場最高價之作。

展覽共分三大展區：動物與植物（FAUNA & FLORA）、精巧結構與簡約線條（ARCHITECTURE & PURITY），呈獻品牌兩大風格基調，以精湛的當代工藝詮釋標誌設計，展區空間不僅襯托主題，更讓人想起台灣標誌的風景：動植物珠寶展區自然風光與有機線條讓人想起日月潭美景；建築與幾何設計展區的空間結構則呼應地標台北101大樓元素。別有洞天的「珍稀裸石（LOOSE STONE）」區展則是今年最大亮點。

●裸石訂製極致體驗 數件獨一無二之作首次來台

從上個世紀起，包括溫莎公爵夫人、芭芭拉赫頓與瑪利亞菲力克斯（María Félix）等當代時尚名流，無一不是卡地亞訂製服務的忠實客戶。承襲這個傳統，此次特別推出的訂製服務展區，讓台灣的貴客從挑選裸石開始，體驗親自參與創作、打造專屬的珠寶的服務。除了可選擇既有的經典設計，亦可以與設計團隊溝通完全客製化，訂製時間則依照作品繁複程度，需時約半年到兩年的時間。

此次登台裸石中最重量級的焦點，為一顆將近15克拉的哥倫比亞無油祖母綠，除了色澤濃郁份量大，細看晶體更呈現「drop of oil」效應波浪紋路，是頂級哥倫比亞祖母綠才擁有的現象。一枚來自緬甸的16克拉無燒藍寶石，色調為迷人的皇家藍，也因為如今卡地亞因應企業社會責任不再從緬甸採購寶石，此枚舊藏格外難得。另外還有難得一見的艷彩黃橙色鑽石、藍綠色碧璽、以及非紅藍綠的大克拉寶石，以較具份量感和多色的選擇，提供訂製客戶更多豐富創意的可能。

●動植物與建築 經典設計語彙再進化

以「精巧結構與簡約線條」為主題設計的展區，展出卡地亞捨去過度華麗的裝飾與細節，彰顯珠寶純粹之美的作品。全場單價最高的IMPERIO祖母綠項鍊，採用品牌標誌的黑綠配色，結合Art Deco風格，彰顯中央一顆來自哥倫比亞的23.56克拉無油祖母綠，其純淨無裂痕、藍色底色中混合一抹綠色的靈氣是鑑賞重點。項鍊更有多達29種配戴方式，展現卡地亞珠寶工坊對於珠寶結構的謹慎與純熟掌握。

名字意為「摩天大樓」的GRATTACIELO項鍊，以當代建築的簡約線條立體效果為靈感，採用雙層結構，不論是上方純鑽的部分或是垂墜祖母綠的部分，都可單獨配戴，漸層結構更引導人將視覺聚焦於中央一顆八角階梯式切割2.67克拉哥倫比亞無油祖母綠，以及下方垂墜的一顆經典祖母綠切割18.88克拉 DIF、Type IIa型白鑽。項鍊頂部圖案鑽石可互換為戒指，祖母綠圖案可以替換為鑽石圖案，頗具配戴樂趣。

遊走於自然真實與抽象美學之間的動物與植物珠寶，無疑以美洲豹最廣為人知。除了各種不同款式的美洲豹之外，還有一條Faune et Flore de Cartier鱷魚項鍊，以祖母綠及鑽石刻畫鱷魚桀驁不馴的野性，不僅是向品牌靈感女神瑪莉亞菲利斯致敬的設計，背部鱗片漸層大小變化，精密具象地描繪出一隻栩栩如生的華麗鱷魚，鱷魚身軀更是一條柔軟輕盈的項鍊，完美貼合頸部，工藝令人驚嘆。