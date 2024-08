楊謹華、劉冠廷走秀 卡地亞頂級珠寶展奢華訂製體驗

卡地亞(CARTIER)2024年度頂級珠寶展 《MARKERS OF STYLE》,自即日起於台北微風南山展演廳登場,今年共有高達逾300件作品輪流於為期七天預約鑑賞制活動展出。特別打造的「專屬訂製服務(SPECIAL ORDER)」展區,史無前例地呈獻多達30顆的優質珍稀裸石,提供參與自己珠寶創作的機會。女星楊謹華、劉冠廷、與新銳女演員劉奕兒現身走秀;劉奕兒身上的祖母綠項鍊定價超過4億元台幣,是全場最高價之作。

展覽共分三大展區:動物與植物(FAUNA & FLORA)、精巧結構與簡約線條(ARCHITECTURE & PURITY),呈獻品牌兩大風格基調,以精湛的當代工藝詮釋標誌設計,展區空間不僅襯托主題,更讓人想起台灣標誌的風景:動植物珠寶展區自然風光與有機線條讓人想起日月潭美景;建築與幾何設計展區的空間結構則呼應地標台北101大樓元素。別有洞天的「珍稀裸石(LOOSE STONE)」區展則是今年最大亮點。

●裸石訂製極致體驗 數件獨一無二之作首次來台

從上個世紀起,包括溫莎公爵夫人、芭芭拉赫頓與瑪利亞菲力克斯(María Félix)等當代時尚名流,無一不是卡地亞訂製服務的忠實客戶。承襲這個傳統,此次特別推出的訂製服務展區,讓台灣的貴客從挑選裸石開始,體驗親自參與創作、打造專屬的珠寶的服務。除了可選擇既有的經典設計,亦可以與設計團隊溝通完全客製化,訂製時間則依照作品繁複程度,需時約半年到兩年的時間。

此次登台裸石中最重量級的焦點,為一顆將近15克拉的哥倫比亞無油祖母綠,除了色澤濃郁份量大,細看晶體更呈現「drop of oil」效應波浪紋路,是頂級哥倫比亞祖母綠才擁有的現象。一枚來自緬甸的16克拉無燒藍寶石,色調為迷人的皇家藍,也因為如今卡地亞因應企業社會責任不再從緬甸採購寶石,此枚舊藏格外難得。另外還有難得一見的艷彩黃橙色鑽石、藍綠色碧璽、以及非紅藍綠的大克拉寶石,以較具份量感和多色的選擇,提供訂製客戶更多豐富創意的可能。

●動植物與建築 經典設計語彙再進化

以「精巧結構與簡約線條」為主題設計的展區,展出卡地亞捨去過度華麗的裝飾與細節,彰顯珠寶純粹之美的作品。全場單價最高的IMPERIO祖母綠項鍊,採用品牌標誌的黑綠配色,結合Art Deco風格,彰顯中央一顆來自哥倫比亞的23.56克拉無油祖母綠,其純淨無裂痕、藍色底色中混合一抹綠色的靈氣是鑑賞重點。項鍊更有多達29種配戴方式,展現卡地亞珠寶工坊對於珠寶結構的謹慎與純熟掌握。

名字意為「摩天大樓」的GRATTACIELO項鍊,以當代建築的簡約線條立體效果為靈感,採用雙層結構,不論是上方純鑽的部分或是垂墜祖母綠的部分,都可單獨配戴,漸層結構更引導人將視覺聚焦於中央一顆八角階梯式切割2.67克拉哥倫比亞無油祖母綠,以及下方垂墜的一顆經典祖母綠切割18.88克拉 DIF、Type IIa型白鑽。項鍊頂部圖案鑽石可互換為戒指,祖母綠圖案可以替換為鑽石圖案,頗具配戴樂趣。

遊走於自然真實與抽象美學之間的動物與植物珠寶,無疑以美洲豹最廣為人知。除了各種不同款式的美洲豹之外,還有一條Faune et Flore de Cartier鱷魚項鍊,以祖母綠及鑽石刻畫鱷魚桀驁不馴的野性,不僅是向品牌靈感女神瑪莉亞菲利斯致敬的設計,背部鱗片漸層大小變化,精密具象地描繪出一隻栩栩如生的華麗鱷魚,鱷魚身軀更是一條柔軟輕盈的項鍊,完美貼合頸部,工藝令人驚嘆。