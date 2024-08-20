電信三雄搶攻開學季 智慧穿戴、筆電、家電全部零元起

電信業者搶攻開學季商機，中華電信（2412）搶推智慧穿戴及小家電，台灣大鎖定大一新鮮人，祭出筆記型電腦及降噪耳機，搭配專案，購機零元，遠傳電信強打小一生神隊友，推出兒童定位錶。

中華電信指出，考量莘莘學子校園生活需求，推出多元終端優惠，申辦精采5G方案月繳599方案，日系美型SHARP AQUOS WISH4手機、SAMSUNG Galaxy Watch、Galaxy Buds多款智慧穿戴只要零元起。

中華電信指出，因應外宿學生的需求，搭配Panasonic DC直流高級型電風扇、SAMSUNG 27吋曲面螢幕等多款小家電亦只要零元即可帶走。

大學院校將自下周起陸續開學，家有大學新生的父母也開始張羅小孩上學用品，除了智慧手機是必備，筆記型電腦及降噪耳機也很熱門。

台灣大宣布，迎接開學季，針對學生族群推出眾多開學、外宿所需商品優惠，包括華碩16吋輕薄筆電VivoBook、Dyson二合一涼風空氣清淨循環風扇、SONY降噪耳罩式藍牙耳機等商品，搭配指定「自由選」專案，零元購機，加碼送mo幣、myfone online電子禮券等優惠，最高回饋2,000元。

遠傳則鎖定小一新生，遠傳觀察，小一新生即將報到，從學前轉換到學齡階段，學習內容和挑戰都有所不同，需學習獨立面對與完成各種任務，對於還不適合使用手機的小一新鮮人來說，兒童定位手錶是最佳的選擇，堪稱小一新生神隊友。

遠傳指出，「兒童定位手錶」具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，爸媽能隨時定位孩子的即時位置，視訊通話關心孩子的狀況，增加孩子與父母的安全感，幫助孩子順利適應小一生活。

遠傳指出，新推出的寶可夢皮卡丘兒童定位錶禮盒，內含360兒童手錶F2+皮卡丘快拆錶帶加皮卡丘經典保護套，搭配月付399元方案，零元就把手錶和寶可夢超值好禮一起帶回家。