快訊

台積電德國廠動土…歐盟送賀禮 通過50億歐元補助案

把握未來3天好天氣 周末水氣變多、雨勢大…氣象署曝雲雀颱風動向

民眾黨中評會祭停權3年處分 黃珊珊認「造成傷害」坦然接受

電信三雄搶攻開學季 智慧穿戴、筆電、家電全部零元起

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信業者搶攻開學季商機，中華電信（2412）搶推智慧穿戴及小家電，台灣大鎖定大一新鮮人，祭出筆記型電腦及降噪耳機，搭配專案，購機零元，遠傳電信強打小一生神隊友，推出兒童定位錶。

中華電信指出，考量莘莘學子校園生活需求，推出多元終端優惠，申辦精采5G方案月繳599方案，日系美型SHARP AQUOS WISH4手機、SAMSUNG Galaxy Watch、Galaxy Buds多款智慧穿戴只要零元起。

中華電信指出，因應外宿學生的需求，搭配Panasonic DC直流高級型電風扇、SAMSUNG 27吋曲面螢幕等多款小家電亦只要零元即可帶走。

大學院校將自下周起陸續開學，家有大學新生的父母也開始張羅小孩上學用品，除了智慧手機是必備，筆記型電腦及降噪耳機也很熱門。

台灣大宣布，迎接開學季，針對學生族群推出眾多開學、外宿所需商品優惠，包括華碩16吋輕薄筆電VivoBook、Dyson二合一涼風空氣清淨循環風扇、SONY降噪耳罩式藍牙耳機等商品，搭配指定「自由選」專案，零元購機，加碼送mo幣、myfone online電子禮券等優惠，最高回饋2,000元。

遠傳則鎖定小一新生，遠傳觀察，小一新生即將報到，從學前轉換到學齡階段，學習內容和挑戰都有所不同，需學習獨立面對與完成各種任務，對於還不適合使用手機的小一新鮮人來說，兒童定位手錶是最佳的選擇，堪稱小一新生神隊友。

遠傳指出，「兒童定位手錶」具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，爸媽能隨時定位孩子的即時位置，視訊通話關心孩子的狀況，增加孩子與父母的安全感，幫助孩子順利適應小一生活。

遠傳指出，新推出的寶可夢皮卡丘兒童定位錶禮盒，內含360兒童手錶F2+皮卡丘快拆錶帶加皮卡丘經典保護套，搭配月付399元方案，零元就把手錶和寶可夢超值好禮一起帶回家。

中華電信 遠傳電信

延伸閱讀

中華電信 MOD、Hami Video 台劇《聽海湧》 全網首播即登冠

小一新生神隊友 遠傳強打兒童定位錶

神隊友！歐巴馬提供賀錦麗競選人才 霸氣喊「妳要誰、我都給」

議員指空手套白狼 愛爾達：對運動傳播產業最大汙辱

相關新聞

4大頂尖品牌聯名！森/CASA中秋禮盒 80組限量開賣

2024年中秋，中、日4大職人攜手推出限量80組的「森/CASA 月器 中秋限量盒」，即起開賣。這是日本「開化堂 Kai...

期間限定！特製娃娃機進駐Swatch西門旗艦店 鮮色有理

親民、好入手、歡樂，一向都是瑞士第一平價腕表品牌Swatch的特色。Swatch今日於品牌西門旗艦店發表全新「Color...

全家便利商店推超商首見「G7越南咖啡拿鐵」

根據交通部觀光統計顯示，國人上半年至越南旅遊人數超過51萬人次，為民眾最愛造訪國家第4名、位居東南亞之冠，而越南不僅為台...

adidas Originals與陳冠希的人氣聯名 Jennie同款搶眼新色報到

adidas Originals與陳冠希的攜手合作有了新篇章，先前找來BLACKPINK Jennie演繹的話題鞋款「C...

UNIQLO : C 2024秋冬系列有驚喜！首度迎來男裝系列

UNIQLO今日宣布，由英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋...

TOTO絢彩系列新上市！金屬色階、輕奢色系　締造衛浴新美學

日本衛浴品牌TOTO自2023年推出結合頂尖機能與工藝美學的NEOREST一體形除菌全自動馬桶系列NX、LS、AS、RS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。