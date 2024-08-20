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4大頂尖品牌聯名！森/CASA中秋禮盒 80組限量開賣

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
限量80組的「森/CASA 月器 中秋限量盒」，即起開賣。圖/森/CASA提供
限量80組的「森/CASA 月器 中秋限量盒」，即起開賣。圖/森/CASA提供

2024年中秋，中、日4大職人攜手推出限量80組的「森/CASA 月器 中秋限量盒」，即起開賣。這是日本「開化堂 Kaikado」親手敲出與「森/CASA」一年一回的珍貴約定，今年驚喜加入南投的「莊記茶業」，以及台南的「連得堂餅家」，以各式頂尖職人的手作，將百年的深刻器味、味蕾的醇香，一同優雅存入今年的月器中。

開化堂以150年的手敲工藝，將傳統馬口鐵擊出漾著隱形波紋的茶簡，環繞點點金圈、如同月亮散出的美麗月暈。莊記茶業則帶著冠軍茶的茶人堅持，摘取揉捻出大地香氣的原生種紫芽山茶，將森林的野放韻味，一葉葉甜潤的在口中綻放。連得堂餅家濃香酥脆的百年傳統煎餅，襯以莊記最甘醇的紅玉茶葉，紅茶滋味飄在美味餅中。

森/CASA的限定茶簡，暱名「月器」，是以日本傳統植物漆調和出美麗的月亮霧金，似月圓的上下環繞，成為封存珍貴美好的器物。

限量禮盒包括開化堂月器茶簡1件、紫芽山茶、連得堂餅家經典雞蛋煎餅4入&特製紅玉煎餅4組、森/CASA桐木木盒1件。每組收藏3,880元。即起可於森/CASA 門市、森初藝廊預購，或至官方Facebook & Instagram查詢。

日本開化堂擁有150年的手敲工藝。圖/森/CASA提供
日本開化堂擁有150年的手敲工藝。圖/森/CASA提供
森/CASA桐木木盒內，有各家職人的美好手作心意。圖/森/CASA提供
森/CASA桐木木盒內，有各家職人的美好手作心意。圖/森/CASA提供

中秋 日本

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