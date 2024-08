期間限定！特製娃娃機進駐Swatch西門旗艦店 鮮色有理

親民、好入手、歡樂,一向都是瑞士第一平價腕表品牌Swatch的特色。Swatch今日於品牌西門旗艦店發表全新「Colors of Joy」主題Big Bold表款,透過繽紛多彩的鮮豔成色與輕盈份量,宛如手上的糖果汽水、輕盈跳動。

本次Big Bold腕表,共帶來黃、橘、綠松石、桃紅、紫、藍,合計6種顏色。六種色彩各有原始的創作靈感,像是Orange Joy表款是溫暖陽光所傳遞的愉悅、Turquoise Joy則邀請人躍入泳池感受水底的清澈清涼,而Purple Joy則捕捉到自白晝將邁入黑夜時的魔幻餘暉。於此同時,半透明的霧面表面,若隱若現地讓人看見指針下的齒輪零件,而47毫米得誇張尺寸毫不遮掩,像傳達了配戴者的活力主張,全系列並從即日起,於全台Swatch或Swatch.com官方網站,實體、線上同步販售。