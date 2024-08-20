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期間限定！特製娃娃機進駐Swatch西門旗艦店 鮮色有理

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
合計約25坪的Swatch西門旗艦店，是於去年7月改裝完成，現在並為全台產品線最齊全的Swatch展售空間。圖／Swatch提供
合計約25坪的Swatch西門旗艦店，是於去年7月改裝完成，現在並為全台產品線最齊全的Swatch展售空間。圖／Swatch提供

親民、好入手、歡樂，一向都是瑞士第一平價腕表品牌Swatch的特色。Swatch今日於品牌西門旗艦店發表全新「Colors of Joy」主題Big Bold表款，透過繽紛多彩的鮮豔成色與輕盈份量，宛如手上的糖果汽水、輕盈跳動。

本次Big Bold腕表，共帶來黃、橘、綠松石、桃紅、紫、藍，合計6種顏色。六種色彩各有原始的創作靈感，像是Orange Joy表款是溫暖陽光所傳遞的愉悅、Turquoise Joy則邀請人躍入泳池感受水底的清澈清涼，而Purple Joy則捕捉到自白晝將邁入黑夜時的魔幻餘暉。於此同時，半透明的霧面表面，若隱若現地讓人看見指針下的齒輪零件，而47毫米得誇張尺寸毫不遮掩，像傳達了配戴者的活力主張，全系列並從即日起，於全台Swatch或Swatch.com官方網站，實體、線上同步販售。

今日活動發表的Swatch西門旗艦店，佔地約25坪空間，是於去年7月改裝完成。包含Big Bold、Skin，甚至是與同集團高價品牌OMEGA、Blancpain的聯名系列，以及與泰德美術館的聯名系列，都能在店內完整欣賞。同時為慶祝「Colors of Joy」Big Bold腕表上市，Swatch西門旗艦店內再擺設了一台夾娃娃機，即日起至8月25日（日）為止，只要在店內拍照區拍照、打卡完成社群任務，即可免費參加SWATCH獨家夾娃娃遊戲體驗乙次。

為接軌西門町的年輕世代，Swatch西門旗艦店中並陳列了扭蛋機。圖／Swatch提供
為接軌西門町的年輕世代，Swatch西門旗艦店中並陳列了扭蛋機。圖／Swatch提供
近日新發表、Pro Team系列與四位極限運動家的聯名新表，也在Swatch西門旗艦店中完整展示。圖／Swatch提供
近日新發表、Pro Team系列與四位極限運動家的聯名新表，也在Swatch西門旗艦店中完整展示。圖／Swatch提供
全新「Colors of Joy」主題Big Bold表款，透過多彩成色宛如手上的糖果汽水、輕盈跳動。圖／Swatch提供
全新「Colors of Joy」主題Big Bold表款，透過多彩成色宛如手上的糖果汽水、輕盈跳動。圖／Swatch提供
新款「Colors of Joy」Big Bold腕表，共帶來黃、橘、綠松石、桃紅、紫、藍，合計6種顏色。圖／Swatch提供
新款「Colors of Joy」Big Bold腕表，共帶來黃、橘、綠松石、桃紅、紫、藍，合計6種顏色。圖／Swatch提供
Swatch「Colors of Joy」Big Bold腕表黃色款，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch「Colors of Joy」Big Bold腕表黃色款，4,150元。圖／Swatch提供

品牌 夾娃娃機 腕表

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