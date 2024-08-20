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期間限定！特製娃娃機進駐Swatch西門旗艦店 鮮色有理
親民、好入手、歡樂，一向都是瑞士第一平價腕表品牌Swatch的特色。Swatch今日於品牌西門旗艦店發表全新「Colors of Joy」主題Big Bold表款，透過繽紛多彩的鮮豔成色與輕盈份量，宛如手上的糖果汽水、輕盈跳動。
本次Big Bold腕表，共帶來黃、橘、綠松石、桃紅、紫、藍，合計6種顏色。六種色彩各有原始的創作靈感，像是Orange Joy表款是溫暖陽光所傳遞的愉悅、Turquoise Joy則邀請人躍入泳池感受水底的清澈清涼，而Purple Joy則捕捉到自白晝將邁入黑夜時的魔幻餘暉。於此同時，半透明的霧面表面，若隱若現地讓人看見指針下的齒輪零件，而47毫米得誇張尺寸毫不遮掩，像傳達了配戴者的活力主張，全系列並從即日起，於全台Swatch或Swatch.com官方網站，實體、線上同步販售。
今日活動發表的Swatch西門旗艦店，佔地約25坪空間，是於去年7月改裝完成。包含Big Bold、Skin，甚至是與同集團高價品牌OMEGA、Blancpain的聯名系列，以及與泰德美術館的聯名系列，都能在店內完整欣賞。同時為慶祝「Colors of Joy」Big Bold腕表上市，Swatch西門旗艦店內再擺設了一台夾娃娃機，即日起至8月25日（日）為止，只要在店內拍照區拍照、打卡完成社群任務，即可免費參加SWATCH獨家夾娃娃遊戲體驗乙次。
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