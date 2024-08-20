全家便利商店推超商首見「G7越南咖啡拿鐵」

根據交通部觀光統計顯示，國人上半年至越南旅遊人數超過51萬人次，為民眾最愛造訪國家第4名、位居東南亞之冠，而越南不僅為台灣第二大外籍移工族群，亦為外國在台留學生人數之首，相關飲食需求帶動越南飲食在台灣蓬勃發展。為回應國人與在台越南人口的飲食偏好，全家便利商店於8月21日起以「越式好食」為主題，推出8款全新越南風味特色美食，包含便利商店首見的咖啡、冰沙、主食、輕食等，不用出國也能輕鬆體驗道地的異國風味，更讓在台生活的越南朋友，能以家鄉味緩解思鄉之情。

越南美食融合了不同文化的特色、具有豐富的多樣性，多使用魚露、香茅、薄荷等調味，呈現甜、辣、酸的完美風味，更添加青木瓜、香菜等新鮮蔬菜食材，讓口味更顯清香。「全家」瞄準消費者喜愛到越南旅遊、品嘗美食的趨勢，於8月21日起推出「越式好食」嘉年華，創便利商店首見，將道地東南亞、越南料理元素，結合鮮食開發，推出橫跨Let’s Café、酷繽沙、微波主食、便當、手卷、沙拉等8款新品。

「全家」Let’s Café與G7 COFFEE聯名推出「越南咖啡拿鐵」，其使用越南當地第一指名咖啡品牌「G7 COFFEE」咖啡粉，加上越南高原區優質咖啡豆，加入糖、奶、冰三大配料調和，擁有濃郁炭燒咖啡香，特大杯（限冰飲）售價60元。8月21日至9月17日新品上市期間，購買1杯即免費贈送限量G7咖啡保冷提袋，數量有限，送完為止。

「南洋ABC酷繽沙」以東南亞火紅甜品「ABC冰」（Air BatuCampur Campu什錦冰）為概念， 結合冰沙、椰奶、花豆和煎蕊等東南亞食材，口感層次豐富又沁涼消暑，售價65元。

「全家」越式好食不僅有消暑冰飲品，更有具有飽足感的主食，或是清爽無負擔的輕食商品，滿足消費者多元餐食需求。主食系列更分別呈現越南北、中、南地區的料理特色，「越式酸辣雞絲飯」為越南中部的傳統主食，香烤雞絲搭配酸辣醬汁與配菜，開胃又有飽足感；「越式牛肉寬粉」參考越南北部最經典菜餚越式河粉所研發，以甘甜清澈的湯頭搭配寬粉、牛培根肉片及豆芽菜等配料，每一口都酸甜回甘；「越式排骨飯」以香茅風味淋上越式甜醬汁的排骨為靈魂，搭配烘蛋、蘿蔔絲、花生等食材畫龍點睛，是口味偏甜的越南南部地區道地特色料理。