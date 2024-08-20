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adidas Originals與陳冠希的人氣聯名 Jennie同款搶眼新色報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals與陳冠希的人氣聯名，「CLOT Gazelle by Edison Chen」鞋款推出亞麻與藍的全新配色。圖／adidas Originals提供、取自IG
adidas Originals與陳冠希的人氣聯名，「CLOT Gazelle by Edison Chen」鞋款推出亞麻與藍的全新配色。圖／adidas Originals提供、取自IG

adidas Originals與陳冠希的攜手合作有了新篇章，先前找來BLACKPINK Jennie演繹的話題鞋款「CLOT Gazelle by Edison Chen」鞋款，在8月推出亞麻與藍的全新配色，又是一款爆火鞋款的誕生。此外，雙方還推出了首個於全球上市服飾系列「CLOT August Collection by Edison Chen」，鞋款與服飾將於8月23日於adidas官方購物網站及指定店點限定發售。

CLOT Gazelle by Edison Chen在這次合作中注入了藍色新活力，以優質牛巴戈搭配亞麻鞋面和草編中底呈現，並配上藍色三條線元素作為點綴。這款聯名鞋款靈感源自於傳統草編鞋工藝，鞋側的三條線採用具有東方感的玻璃串珠工藝打造，中底設計透過特殊工藝提供穿著的支撐力與舒適度。今年6月推出的CLOT Gazelle by Edison Chen為草編鞋與白色串珠三條線的設計組合，經過Jennie展示後，帶貨能力驚人，讓粉絲紛紛尋找Jennie同款上腳。現在的鮮明藍色的全新配色，為草編鞋的樸素注入了活力個性，在率先開賣的地區，不論鞋款、服飾都是爆火的搶手貨。

CLOT August Collection by Edison Chen服飾系列，包括鉤針編織拉鍊外套、鉤針編織短褲、鉤針編織Polo衫以及羅紋背心四種款式，設計靈感來自海岸的度假生活，呈現出精緻的鬆弛感，所有服裝款式均採用鉤針編織設計打造，並飾有提花編織三條線圖案和刺繡三葉草標誌，重新構想了如同Superstar運動外套的adidas Originals標誌性經典款式，並透過不同的圖案、色彩、材質帶來耳目一新的創意。

CLOT August Collection by Edison Chen服飾系列與CLOT Gazelle by Edison Chen鞋款將於2024年8月23日於adidas官方購物網站及指定店點限定發售。

●服飾系列 & 鞋款：adidas Brand Center信義品牌概念店

●鞋款：台中新光經典門市、高雄文橫經典門市

BLACKPINK Jennie演繹的CLOT Gazelle by Edison Chen鞋款，創造話題與買氣。圖／取自IG：edisonchen
BLACKPINK Jennie演繹的CLOT Gazelle by Edison Chen鞋款，創造話題與買氣。圖／取自IG：edisonchen
CLOT創辦人陳冠希，在IG分享CLOT Gazelle by Edison Chen的全新配色鞋款與服飾。圖／取自IG：edisonchen
CLOT創辦人陳冠希，在IG分享CLOT Gazelle by Edison Chen的全新配色鞋款與服飾。圖／取自IG：edisonchen
adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE，5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE，5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE，5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE，5,290元。圖／adidas Originals提供
陳冠希邀請了著名的西班牙足球運動員Vicky Lopez和Mapi Leon，以及在拉丁音樂界說唱歌手Tino El Pingüino，共同演繹adidas Originals by Edison Chen CLOT形象廣告。圖／adidas Originals提供
陳冠希邀請了著名的西班牙足球運動員Vicky Lopez和Mapi Leon，以及在拉丁音樂界說唱歌手Tino El Pingüino，共同演繹adidas Originals by Edison Chen CLOT形象廣告。圖／adidas Originals提供

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