adidas Originals與陳冠希的人氣聯名 Jennie同款搶眼新色報到

adidas Originals與陳冠希的攜手合作有了新篇章,先前找來BLACKPINK Jennie演繹的話題鞋款「CLOT Gazelle by Edison Chen」鞋款,在8月推出亞麻與藍的全新配色,又是一款爆火鞋款的誕生。此外,雙方還推出了首個於全球上市服飾系列「CLOT August Collection by Edison Chen」,鞋款與服飾將於8月23日於adidas官方購物網站及指定店點限定發售。

CLOT Gazelle by Edison Chen在這次合作中注入了藍色新活力,以優質牛巴戈搭配亞麻鞋面和草編中底呈現,並配上藍色三條線元素作為點綴。這款聯名鞋款靈感源自於傳統草編鞋工藝,鞋側的三條線採用具有東方感的玻璃串珠工藝打造,中底設計透過特殊工藝提供穿著的支撐力與舒適度。今年6月推出的CLOT Gazelle by Edison Chen為草編鞋與白色串珠三條線的設計組合,經過Jennie展示後,帶貨能力驚人,讓粉絲紛紛尋找Jennie同款上腳。現在的鮮明藍色的全新配色,為草編鞋的樸素注入了活力個性,在率先開賣的地區,不論鞋款、服飾都是爆火的搶手貨。

CLOT August Collection by Edison Chen服飾系列,包括鉤針編織拉鍊外套、鉤針編織短褲、鉤針編織Polo衫以及羅紋背心四種款式,設計靈感來自海岸的度假生活,呈現出精緻的鬆弛感,所有服裝款式均採用鉤針編織設計打造,並飾有提花編織三條線圖案和刺繡三葉草標誌,重新構想了如同Superstar運動外套的adidas Originals標誌性經典款式,並透過不同的圖案、色彩、材質帶來耳目一新的創意。

CLOT August Collection by Edison Chen服飾系列與CLOT Gazelle by Edison Chen鞋款將於2024年8月23日於adidas官方購物網站及指定店點限定發售。

●服飾系列 & 鞋款:adidas Brand Center信義品牌概念店