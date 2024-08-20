UNIQLO : C 2024秋冬系列有驚喜！首度迎來男裝系列

UNIQLO今日宣布，由英國設計師Clare Waight Keller打造的聯名系列「UNIQLO : C 2024秋冬系列」將於9月6日正式上市，秋冬運用剪裁與秋季自然色調，呈現出優雅的鬆弛感。有別於之前該系列聯名皆為女裝，這季首度推出UNIQLO : C男裝系列，可接觸的受眾更廣。

「UNIQLO : C 2024秋冬系列」共包含 44 款男女裝單品與配件，將於9月6日起於UNIQLO網路商店、UNIQLO台北全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店及高雄漢神巨蛋購物廣場店同步登場，並精選9款質感男女裝單品於全台店舖販售。

設計師Clare Waight Keller在「UNIQLO : C 2024秋冬系列」這季實現了男裝的實用性與女裝獨有的輕柔優雅調性結合，色彩運用以深靛藍色和深橄欖色、天灰色和深褐色為主，呈現出畫面和諧的中性色調。

UNIQLO：C 首度推出男裝 多層次疊搭穿出休閒都會時尚

UNIQLO：C男裝打造多款都會休閒單品，可輕鬆適用於各種場合。其中，「雙面織紋大衣」採用英式經典單排釦設計，洗鍊廓型搭配膝蓋以上的適中長度，減去了秋冬的厚重感；「男女適穿的連帽大衣」兼具保暖、防潑水與輕盈等機能特性，腰間附有抽繩設計，增加穿搭靈活性，為今年秋冬主打外套單品。此外，本季以針織工法重新詮釋正裝西裝外套，推出「男裝針織外套」，運用柔軟親膚的針織描繪正裝剪裁。「男女適穿的府綢寬版襯衫」男、女皆可駕馭的微寬鬆箱型直筒剪裁展現秋季慵懶隨性的穿衣氛圍。

受歡迎的寬版降落傘褲也在本系列出現，「男女適穿寬版降落傘褲」外部採用靛藍色，內裡則選用煙草色，兩種色彩運用有低調巧思。設計師 Clare Waight Keller特別推薦的秋冬穿搭為：「男女適穿寬版休閒連帽上衣」與「男女適穿休閒寬褲(褲腳抽繩)」以頂級棉料製成，結合時下最受歡迎的寬鬆繭形設計，既可成套穿著，也能分別與其他單品靈活搭配。

UNIQLO : C 2024秋冬系列女裝 散發質感中性色調

UNIQLO : C 2024秋冬系列以更洗練的設計刻畫女性的都會生活形象，以流暢修長的剪裁結合優雅內斂的色彩與織紋。經典熱銷單品「細褶長裙」也換上新色，推出灰綠、淺卡、土棕色等質感色彩，更有散發英倫氣質的格紋設計。「印花寬擺洋裝」以帶復古氛圍的剪裁搭配自然印花，在微涼的天氣裡，適合搭配「雙面織紋大衣」，輕盈柔軟的面料結合流暢剪裁，易於疊搭使用。

面對冬季，UNIQLO : C也結合機能與設計美學，推出多款保暖又時尚的單品：「HEATTECH EXTRA WARM極暖喀什米爾混紡高領長袖T恤」中性色調易於搭配，作為冬裝打底使用；「羽絨短版背心」的無袖短版設計適合台灣秋冬氣候，適中的蓬鬆度適合與褲裝或裙裝搭配，為這季受注目的單品之一；「PUFFTECH輕暖科技外套」兼具保暖性能與輕量穿著感，大菱格紋縫線搭配微正式的領口設計，營造復古感。