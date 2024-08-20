TOTO絢彩系列新上市！金屬色階、輕奢色系　締造衛浴新美學

日本衛浴品牌TOTO自2023年推出結合頂尖機能與工藝美學的NEOREST一體形除菌全自動馬桶系列NX、LS、AS、RS，首次以光澤金屬飾條點綴馬桶，好評不斷。現代人對居家生活品質的要求日漸提升，如何透過居家設計、設備及物件的挑選，打造舒適有質感的生活空間，已成為裝潢中至關重要的條件，TOTO今年再推出絢彩新品，提供豐富多樣的色系與質感選擇，滿足消費者對於不同裝潢風格的想像。

TOTO台灣東陶舉辦「光影流金．點亮衛浴生活」設計師茶會暨新品發表會，「以極淨銀白為始，在光影流轉間引入流金般的金屬色階，為衛浴生活點亮閃耀的驚喜瞬間」為主題概念，展示絢彩龍頭、臉盆新品如何與各式風格搭配，進一步彰顯衛浴空間的色彩表現，增添空間質感，締造衛浴新美學。

TOTO「絢彩龍頭」從經典的銀色延伸出鎳銀色系，以現代品味呈現沉穩大器的日常氛圍；古銅、古典金色系蘊含內斂的溫暖金黃光澤，為空間注入氣質典雅的氣息；率性的霧黑色系，帶來與時俱進的現代感。表面採用PVD金屬鍍層工藝，維持龍頭表面的硬度，相較於烤漆產品，不易因碰撞、脫落或刮傷而露出底層材料，即使歷經多年仍可保有美觀的外型；而在霧黑色龍頭的質感呈現上，TOTO採用精湛的「噴砂處理」技術，運用物理氣相沉積（PVD）原理，在凹凸不平的金具表面形成一層鍍鉻膜，創造出淡雅漸變的細緻黑與絲綢般的柔美光輝。

為了達成持久流暢的使用體驗，TOTO「絢彩龍頭」獨特的高耐久陶瓷芯，重塑了瓷碟，在表層塗上一層特殊塗裝，更精準地控制龍頭出水量與流暢性，同時更加潤滑、耐用，從微小細節提升舒適感受。

TOTO「絢彩臉盆」今年推出霧黑、裸杏色、大象灰等三色，霧面中透出細緻光彩的質感，點綴低調奢華的空間美感。TOTO的纖曲設計，以職人的創新陶瓷工藝，打造精緻巧薄的外型，讓臉盆自然融合於衛浴空間，且相較過去產品邊緣最薄的部分，纖曲設計的盆壁厚度減半，但強度加倍。無論纖薄或筆直的邊緣線條設計，均獲得iF、紅點等國際設計大獎肯定，開創衛浴至美境界。

TOTO於台北信義區展示旗艦店現場示範絢彩新品及NEOREST一體形除菌全自動馬桶的商品搭配，以產品色系呼應空間風格，營造出「奢華別緻」、「現代摩登」、「自然木質」的台灣主流裝潢風格，歡迎消費者到店體驗及挑選。

此外，TOTO相當重視台灣衛浴改修市場，自2022年起TOTO與NAID室裝全聯會聯合舉辦「最具參考價值的衛浴改修徵件活動」，藉由設計師多元的視野與豐富的經驗，提供消費者衛浴改修上的幫助與靈感。昨天（8月19日）下午也頒發2024第三屆「最具參考價值衛浴改修案」三名金嚮獎得主及由大眾共同票選出的一名人氣獎得主。