限時限量開賣！7-ELEVEN「水蜜桃爆爆珠思樂冰」創新口感快嘗鮮

7-ELEVEN長期支持在地好物，提供消費者便利的購買管道，除響應政府政策採購具有產銷履歷標章的優質在地農產品，今年更攜手「桃園好農」合作，於9月起在10家國道服務區門市與2家7-ELEVEN Fresh門市販售桃園在地青農好物產品；7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」也帶來全新體驗，限時限量推出「水蜜桃爆爆珠思樂冰」，其中創新的「水蜜桃爆爆珠」使用桃園拉拉山水蜜桃果汁製成，首創咀嚼系加料版思樂冰。

「思樂冰」自去年7月起陸續擴大導入，目前拓展已將近1,500家門市，持續透過經典獨家口味、好康優惠、聯名新喝法等策略持續創造新鮮感，在味覺跟視覺上都給消費者清涼解渴感受，成功打入年輕客群、增加社群流量。9月4日至10月1日再推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，風味新鮮順口、甜而不膩，9月18日起再與「桃園好農」合作，推出最佳搭配的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，每一顆爆爆珠都充滿了鮮榨水蜜桃汁，咬下去的瞬間，濃郁香氣在口中綻放，「拉拉山水蜜桃爆爆珠」限時嚐鮮價15元（原價19元），購買後可自行加入思樂冰中，數量有限，售完為止。