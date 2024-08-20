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限時限量開賣！7-ELEVEN「水蜜桃爆爆珠思樂冰」創新口感快嘗鮮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」再創全新體驗，「水蜜桃爆爆珠思樂冰」甜蜜爆擊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」再創全新體驗，「水蜜桃爆爆珠思樂冰」甜蜜爆擊。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN長期支持在地好物，提供消費者便利的購買管道，除響應政府政策採購具有產銷履歷標章的優質在地農產品，今年更攜手「桃園好農」合作，於9月起在10家國道服務區門市與2家7-ELEVEN Fresh門市販售桃園在地青農好物產品；7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」也帶來全新體驗，限時限量推出「水蜜桃爆爆珠思樂冰」，其中創新的「水蜜桃爆爆珠」使用桃園拉拉山水蜜桃果汁製成，首創咀嚼系加料版思樂冰。

「思樂冰」自去年7月起陸續擴大導入，目前拓展已將近1,500家門市，持續透過經典獨家口味、好康優惠、聯名新喝法等策略持續創造新鮮感，在味覺跟視覺上都給消費者清涼解渴感受，成功打入年輕客群、增加社群流量。9月4日至10月1日再推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，風味新鮮順口、甜而不膩，9月18日起再與「桃園好農」合作，推出最佳搭配的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，每一顆爆爆珠都充滿了鮮榨水蜜桃汁，咬下去的瞬間，濃郁香氣在口中綻放，「拉拉山水蜜桃爆爆珠」限時嚐鮮價15元（原價19元），購買後可自行加入思樂冰中，數量有限，售完為止。

另外，歡慶「思樂冰」擴大宣傳滿周年，並不斷帶給消費者驚喜，8月21日起推出以全新LOGO製作的隨身瓶，以噴墨意象搭配毫不拘束的氛圍呈現潮流感，購買任一規格思樂冰1杯，即可以加購價119元獲得1個思樂冰隨身瓶（款式任選，單筆限加購一次），數量有限，售完為止。搭配隨身瓶購買思樂冰再享自帶杯折價5元。

7-ELEVEN自9月4日至10月1推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起限量上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，帶來前所未有的味覺享受。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月4日至10月1推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，搭配9月18日起限量上市的「拉拉山水蜜桃爆爆珠」，帶來前所未有的味覺享受。圖／7-ELEVEN提供
歡慶7-ELEVEN「思樂冰」擴大宣傳滿周年，8月21日起推出以全新LOGO製作的隨身瓶，購買任一規格思樂冰1杯，即可以加購價119元獲得1個思樂冰隨身瓶（款式任選，單筆限加購一次），數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
歡慶7-ELEVEN「思樂冰」擴大宣傳滿周年，8月21日起推出以全新LOGO製作的隨身瓶，購買任一規格思樂冰1杯，即可以加購價119元獲得1個思樂冰隨身瓶（款式任選，單筆限加購一次），數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「桃園好農」合作，於9月起在限定門市販售桃園在地青農好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「桃園好農」合作，於9月起在限定門市販售桃園在地青農好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」為帶給消費者全新體驗，再推出「水蜜桃爆爆珠思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家人氣飲品「思樂冰」為帶給消費者全新體驗，再推出「水蜜桃爆爆珠思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創咀嚼系加料版思樂冰，9月4日至10月1日推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，9月18日起再與「桃園好農」合作，限量推出「拉拉山水蜜桃爆爆珠」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創咀嚼系加料版思樂冰，9月4日至10月1日推出全新「水蜜桃風味思樂冰」，9月18日起再與「桃園好農」合作，限量推出「拉拉山水蜜桃爆爆珠」。圖／7-ELEVEN提供

桃園 水蜜桃 消費者

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