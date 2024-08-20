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可穿上身的藝術品！限量版LV Art Silk Squares絲巾

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
由凱維梅爾（Kai Vermehr）、史蒂芬沙瓦泰克（Steffen Sauerteig）和斯文斯密塔（Svend Smital）於1997年創立的藝術團體eBoy。圖／路易威登提供
由凱維梅爾（Kai Vermehr）、史蒂芬沙瓦泰克（Steffen Sauerteig）和斯文斯密塔（Svend Smital）於1997年創立的藝術團體eBoy。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）攜手五位藝術家，將路易威登純絲方巾當作畫布發揮個人的獨特創意，推出限量版LV Art Silk Squares純絲方巾系列這項精彩的全新合作。此次合作的藝術家均曾與路易威登在其他領域合作過，特別是路易威登的插畫《Travel Book》：包括德國像素藝術團體eBoy、設計雙人組Icinori、義大利藝術家兼插畫家洛倫佐馬托蒂（Lorenzo Mattotti）、法國圖畫小說家兼插畫家尼古拉斯德魁西（Nicolas de Crécy）以及瑞士藝術家湯瑪斯歐特（Thomas Ott）。他們都以各自的視角探索了「花」這個主題，重新詮釋經典 Monogram 圖案的四瓣花朵。

由擅長像素藝術美學的eBoy設計的「Maze of Precious」絲巾，呈獻充滿了經典 Monogram 圖案元素的迷宮；Icinori 的真由美（Mayumi Otero）和拉斐爾．於爾維萊（Raphaël Urwiller）的「Malles Monde」以強烈的視覺效果展現出路易威登製作行李箱的傳統和旅行藝術；洛倫佐馬托蒂的「Iris Spring」，向品牌Asnières工坊大宅中的新藝術風格彩色玻璃上的鳶尾花圖案致敬；尼古拉斯德魁西設計的「Parfums de Méditerranée」以調配出路易威登香水的格拉斯花園為靈感；湯瑪斯歐特的「Urban Flowers」則是一幅超現實風格的刮畫板。

這系列精緻的絲巾是由全球純絲加工工藝中心、義大利科莫工坊的工匠以傳統技術精心製作。絲巾的彩色圖案供服繁複，首先需要在最優質的白色絲綢上印製多層色彩，然後將方巾洗淨晾乾，再使用名為「roulottage」的古老技術手工縫邊，完成後的絲綢方巾才能呈現出藝術家的傑出創意，既可隨意佩戴，也可裱框成為精美的裝飾品，

其實LV Art Silk Squares純絲方巾系列並非路易威登首次將方巾當作創意的舞台：從1987年開始，路易威登就與著名藝術家阿爾曼（Arman）等人合作推出「絲綢之路」的純絲方巾，到了2013年，路易威登更進一步推出由知名街頭藝術家所設計的Foulards d’Artistes純絲方巾系列。數十年來的這些藝術精華，也都完整於路易威登巴黎總部舉辦的《LV Dream》展覽中可以看到。

湯瑪斯歐特的「Urban Flowers」絲巾。圖／路易威登提供
湯瑪斯歐特的「Urban Flowers」絲巾。圖／路易威登提供
由eBoy設計的「Maze of Precious」絲巾。圖／路易威登提供
由eBoy設計的「Maze of Precious」絲巾。圖／路易威登提供
Icinori設計的「Malles Monde」絲巾。圖／路易威登提供
Icinori設計的「Malles Monde」絲巾。圖／路易威登提供
Icinori設計的「Malles Monde」絲巾。圖／路易威登提供
Icinori設計的「Malles Monde」絲巾。圖／路易威登提供
由eBoy設計的「Maze of Precious」絲巾。圖／路易威登提供
由eBoy設計的「Maze of Precious」絲巾。圖／路易威登提供
尼古拉斯德魁西設計的「Parfums de Méditerranée」絲巾。圖／路易威登提供
尼古拉斯德魁西設計的「Parfums de Méditerranée」絲巾。圖／路易威登提供
法國圖畫小說家和插圖畫家尼古拉斯德魁西因其開創性的超現實敘事作品《Foligatto》和《Salvatore》而聞名。圖／路易威登提供
法國圖畫小說家和插圖畫家尼古拉斯德魁西因其開創性的超現實敘事作品《Foligatto》和《Salvatore》而聞名。圖／路易威登提供
藝術家洛倫佐馬托蒂用彩色鉛筆和粉筆為《Fires》和《Murmur》等著名漫畫以及《紐約客》和《南德意志報》等出版品的插圖創作了夢幻般的視覺效果。圖／路易威登提供
藝術家洛倫佐馬托蒂用彩色鉛筆和粉筆為《Fires》和《Murmur》等著名漫畫以及《紐約客》和《南德意志報》等出版品的插圖創作了夢幻般的視覺效果。圖／路易威登提供
洛倫佐馬托蒂的「Iris Spring」絲巾。圖／路易威登提供
洛倫佐馬托蒂的「Iris Spring」絲巾。圖／路易威登提供
瑞士藝術家湯瑪斯歐特。圖／路易威登提供
瑞士藝術家湯瑪斯歐特。圖／路易威登提供
Icinori的真由美和拉斐爾於爾維萊的作品融合了傳統藝術技巧和現代敘事能力，曾登上《世界報》和《紐約時報》等國際報刊。圖／路易威登提供
Icinori的真由美和拉斐爾於爾維萊的作品融合了傳統藝術技巧和現代敘事能力，曾登上《世界報》和《紐約時報》等國際報刊。圖／路易威登提供
尼古拉斯德魁西設計的「Parfums de Méditerranée」絲巾。圖／路易威登提供
尼古拉斯德魁西設計的「Parfums de Méditerranée」絲巾。圖／路易威登提供
洛倫佐馬托蒂的「Iris Spring」絲巾。圖／路易威登提供
洛倫佐馬托蒂的「Iris Spring」絲巾。圖／路易威登提供

LV 義大利 藝術家

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