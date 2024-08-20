可穿上身的藝術品！限量版LV Art Silk Squares絲巾

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）攜手五位藝術家，將路易威登純絲方巾當作畫布發揮個人的獨特創意，推出限量版LV Art Silk Squares純絲方巾系列這項精彩的全新合作。此次合作的藝術家均曾與路易威登在其他領域合作過，特別是路易威登的插畫《Travel Book》：包括德國像素藝術團體eBoy、設計雙人組Icinori、義大利藝術家兼插畫家洛倫佐馬托蒂（Lorenzo Mattotti）、法國圖畫小說家兼插畫家尼古拉斯德魁西（Nicolas de Crécy）以及瑞士藝術家湯瑪斯歐特（Thomas Ott）。他們都以各自的視角探索了「花」這個主題，重新詮釋經典 Monogram 圖案的四瓣花朵。

由擅長像素藝術美學的eBoy設計的「Maze of Precious」絲巾，呈獻充滿了經典 Monogram 圖案元素的迷宮；Icinori 的真由美（Mayumi Otero）和拉斐爾．於爾維萊（Raphaël Urwiller）的「Malles Monde」以強烈的視覺效果展現出路易威登製作行李箱的傳統和旅行藝術；洛倫佐馬托蒂的「Iris Spring」，向品牌Asnières工坊大宅中的新藝術風格彩色玻璃上的鳶尾花圖案致敬；尼古拉斯德魁西設計的「Parfums de Méditerranée」以調配出路易威登香水的格拉斯花園為靈感；湯瑪斯歐特的「Urban Flowers」則是一幅超現實風格的刮畫板。

這系列精緻的絲巾是由全球純絲加工工藝中心、義大利科莫工坊的工匠以傳統技術精心製作。絲巾的彩色圖案供服繁複，首先需要在最優質的白色絲綢上印製多層色彩，然後將方巾洗淨晾乾，再使用名為「roulottage」的古老技術手工縫邊，完成後的絲綢方巾才能呈現出藝術家的傑出創意，既可隨意佩戴，也可裱框成為精美的裝飾品，