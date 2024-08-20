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暑假倒數！學生專屬美食優惠 百貨線上線下開學迎新6折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
暑假倒數，學生出遊聚餐把握假期時光，Global Mall集結近百大品牌推「秀學生證享好康」，即日起至8月29日出示學生證即可享買一送一、飲料暢飲、6折起等優惠。圖／宏匯廣場提供
暑假倒數，學生出遊聚餐把握假期時光，Global Mall集結近百大品牌推「秀學生證享好康」，即日起至8月29日出示學生證即可享買一送一、飲料暢飲、6折起等優惠。圖／宏匯廣場提供

迎接8月底開學日，許多家長已開始著手準備開學配備，百貨業者觀察，近期線上關於開學用品、書包關鍵字搜尋量較上個月翻倍，同時機能型書包、兒童運動鞋銷量也增長超過10%。鎖定開學補貨潮，包括Global Mall、宏匯廣場都推出開學迎新優惠。

暑假倒數，學生出遊聚餐把握假期時光，Global Mall同時也集結近百大品牌推「秀學生證享好康」，即日起至8月29日出示學生證即可享買一送一、飲料暢飲、優惠6折起。像是桃園A19「愛爾蘭瘋薯」，秀學生證消費飲料即享免費升級暢飲；屏東市「COLD STONE」平日憑學生證享大杯冰淇淋買一送一；板橋車站「龜記茗品」買指定飲品享9折優惠、「大阪王將」燒餃子6入原價79元、平日下午16:00起憑學生證限量優惠價59元，「The Chips」憑學生證10位以上用餐享8.8折等優惠。

迎接開學季，Global Mall觀察，8月初開學用品買氣即逐漸湧現，其中以書包、水壺、運動鞋最為熱銷。Global Mall即日起至8月29日線上線下同步推出「開學迎新全攻略」，以新生入學採購清單為主題，針對國小新生、大學新鮮人精選書包、水壺、睡袋、運動鞋、科技3C及三機小家電推優惠6折起，還能搭配三大好康：線上環球Online天天滿額現折，滿2,000元現折100元，8月29日前於實體任一分店及環球Online同時皆有消費，累計滿3,000元即有機會抽中點數10,000點(全台抽10名)，另於全台8店憑入學通知單或學費繳費單即贈30點。

宏匯廣場鎖定開學補貨熱潮，針對國小、國高中、大學生開學用品推出促銷，一次補齊所需物品迎接新學期。像是「PUMA kids」Classics寬鬆短袖T-shirt原價980元，特價686元；「Roots」大童/小童短袖上衣原價1,580元，特價1,122元；「adidas kids」將人氣系列Samba推出兒童款，復古造型加上三條紋LOGO經典依舊，從小就穿出好品味。「象印」童用不鏽鋼保冷瓶0.36公升原價2,100元，推出特價999元；「虎牌」抗菌加工童用保溫瓶500ml原價2,500元，特價1,490元。

另外，8月23日至9月1日愛迪達特賣會於宏匯廣場一樓咖啡廊道舉辦，包括經典adidas系列、三葉草系列、OZGAIA鞋款等諸多商品，出清期間凡購買鞋子、衣服任搭2件再享5折優惠。

Global Mall桃園A19「愛爾蘭瘋薯」秀學生證消費飲料，即享免費升級暢飲。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19「愛爾蘭瘋薯」秀學生證消費飲料，即享免費升級暢飲。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「The Chips」憑學生證10位以上用餐享8.8折。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「The Chips」憑學生證10位以上用餐享8.8折。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「龜記茗品」憑學生證買指定飲品享9折優惠。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站「龜記茗品」憑學生證買指定飲品享9折優惠。圖／Global Mall提供
Global Mall指出，開學用品買氣增1成，8月29日前線上線下推出「開學迎新全攻略」，精選開學商品優惠6折起。圖／Global Mall提供
Global Mall指出，開學用品買氣增1成，8月29日前線上線下推出「開學迎新全攻略」，精選開學商品優惠6折起。圖／Global Mall提供
宏匯廣場「象印」童用不鏽鋼保冷瓶0.36公升原價2,100元，特價999元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場「象印」童用不鏽鋼保冷瓶0.36公升原價2,100元，特價999元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場「adidas kids」Samba兒童款，售價2,390元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場「adidas kids」Samba兒童款，售價2,390元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場「Dyson」Solarcycle Morph CD06檯燈原價19,900元，特價17,900元。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場「Dyson」Solarcycle Morph CD06檯燈原價19,900元，特價17,900元。圖／宏匯廣場提供

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