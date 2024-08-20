快訊

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橘紅或陽光黃？RADO鏤空表甜點色上身 美味0熱量

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Captain Cook陶瓷鏤空腕表以藍色陶瓷表殼搭配黃色表圈，鮮黃誘人。圖／RADO提供
Captain Cook陶瓷鏤空腕表以藍色陶瓷表殼搭配黃色表圈，鮮黃誘人。圖／RADO提供

色彩的拼接、勾兌，永遠都能為視覺帶來新奇感受。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）過去擅長各式高科技陶瓷色彩研發，近日再推出兩只陶瓷鏤空新作：True Square真我方形系列鏤空表，以及限量版Captain Cook庫克船長鏤空表，滿足機械表愛好者對鏤空機芯的追求，同時以宛如誘人甜點般的多巴胺色、甜美0熱量！

限量版Captain Cook庫克船長鏤空表體現了雷達（RADO）對色彩的調和實驗：以海軍藍色陶瓷表殼搭配拋光橘紅色或陽光黃色陶瓷表圈，動力來源則為穩定的鏤空R808機芯。冷靜的海軍藍色有著成熟睿智的聯想，但加以橘紅或陽光黃色後、瞬間為整體賦予了活潑情緒。凸起式的藍寶石水晶玻璃內，像將人「帶」入一方潛水艙、盡情探險水下世界，同時RADO經典的船錨Logo也出現在表冠側邊與藍色橡膠表帶內側，展現出冒險犯難的海洋精神。雖然是鏤空表、但表款都具備300米防水性能，並以連續編號標示、各限量262只。

True Square真我方形系列鏤空表則是以霧面黃色陶瓷為整體視覺，由於陶瓷硬度較金屬為高、打磨不易，更顯現這只方形霧面陶瓷腕表的溫潤、低調，尤其鮮亮黃色一如東京明治神宮外苑落下的滿地銀杏，像提醒著人們：秒針分秒運行的同時且把握當下、珍惜美好的稍縱即逝。

透過藍色陶瓷表殼與黃色陶瓷表圈，RADO以Captain Cook庫克船長系列，大玩色彩的實驗戲法。圖／RADO提供
透過藍色陶瓷表殼與黃色陶瓷表圈，RADO以Captain Cook庫克船長系列，大玩色彩的實驗戲法。圖／RADO提供
RADO雷達True Square真我方形系列鏤空表，本次以霧面的黃色陶瓷打造方形表殼，明亮而現代。圖／RADO提供
RADO雷達True Square真我方形系列鏤空表，本次以霧面的黃色陶瓷打造方形表殼，明亮而現代。圖／RADO提供
RADO雷達Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，拋光橘紅色表圈款，14萬7,300元，限量262只。圖／RADO提供
RADO雷達Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，拋光橘紅色表圈款，14萬7,300元，限量262只。圖／RADO提供
RADO雷達True Square真我方形系列鏤空表，38毫米、R808自動上鍊機芯、時間顯示、80小時動力儲存、黃色橡膠表帶、81,000元。圖／RADO提供
RADO雷達True Square真我方形系列鏤空表，38毫米、R808自動上鍊機芯、時間顯示、80小時動力儲存、黃色橡膠表帶、81,000元。圖／RADO提供
Captain Cook陶瓷鏤空表採透背設計，因此可近距離欣賞R808機芯、更有自動盤上的RADO品牌字樣。圖／RADO提供
Captain Cook陶瓷鏤空表採透背設計，因此可近距離欣賞R808機芯、更有自動盤上的RADO品牌字樣。圖／RADO提供

品牌 腕表

延伸閱讀

避免鐵氟龍流感上身...專家曝鍋具兩大使用禁忌 不可不防

高雄男出國返台小腿多一個黑色「瘜肉」 醫查是吸血蟲上身

雷達不只可監測氣象 還能觀測肉眼看不見的「鷹河」

喊話陳宗彥？卓揆以運動員勉公務員自律、陽光面對檢驗

相關新聞

2024米其林／必比登名單出爐！全台126間上榜店家一次看

《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，將於8月27日公佈，8月20日率先發表今年指南的必比登推介（Bib Gourma...

暑假倒數！學生專屬美食優惠 百貨線上線下開學迎新6折起

迎接8月底開學日，許多家長已開始著手準備開學配備，百貨業者觀察，近期線上關於開學用品、書包關鍵字搜尋量較上個月翻倍，同時...

橘紅或陽光黃？RADO鏤空表甜點色上身 美味0熱量

色彩的拼接、勾兌，永遠都能為視覺帶來新奇感受。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）過去擅長各式高科技陶瓷色彩研發，近日再推出兩只...

「和牛＋70種食材」吃到飽888！連3天再送「買1送1券」

馬辣集團旗下的宮廷火鍋「問鼎．皇上吉祥」為慶祝品牌10週年，自即日起推出全新「快閃吃到飽」活動，每人888元起，就能無限...

麥克雞塊、大薯「加1元多1件」！麥當勞最新優惠券出爐

喜歡大口吃肉嗎？麥當勞自8月21日起，限時推出「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，並且首度搭配「肯瓊醬」，帶...

日本原創品牌推出全新「迷你」小短夾 成功引領輕便皮夾潮流

隨著現代人對輕巧便捷的需求不斷上升，電子支付日漸普及，消費者對皮夾的需求也隨之改變。日本原創皮件品牌 STATUSY 秉持職人精神，傾聽消費者聲音，根據社群網絡調查結果，創新推出了 il modo 系列的全新產品「il modo mini」小短夾。在日本首次開放募資時，該產品便創下突破 2 千萬日圓的成績，獲得了廣泛好評和高度期待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。