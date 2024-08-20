橘紅或陽光黃？RADO鏤空表甜點色上身 美味0熱量

色彩的拼接、勾兌，永遠都能為視覺帶來新奇感受。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）過去擅長各式高科技陶瓷色彩研發，近日再推出兩只陶瓷鏤空新作：True Square真我方形系列鏤空表，以及限量版Captain Cook庫克船長鏤空表，滿足機械表愛好者對鏤空機芯的追求，同時以宛如誘人甜點般的多巴胺色、甜美0熱量！

限量版Captain Cook庫克船長鏤空表體現了雷達（RADO）對色彩的調和實驗：以海軍藍色陶瓷表殼搭配拋光橘紅色或陽光黃色陶瓷表圈，動力來源則為穩定的鏤空R808機芯。冷靜的海軍藍色有著成熟睿智的聯想，但加以橘紅或陽光黃色後、瞬間為整體賦予了活潑情緒。凸起式的藍寶石水晶玻璃內，像將人「帶」入一方潛水艙、盡情探險水下世界，同時RADO經典的船錨Logo也出現在表冠側邊與藍色橡膠表帶內側，展現出冒險犯難的海洋精神。雖然是鏤空表、但表款都具備300米防水性能，並以連續編號標示、各限量262只。

True Square真我方形系列鏤空表則是以霧面黃色陶瓷為整體視覺，由於陶瓷硬度較金屬為高、打磨不易，更顯現這只方形霧面陶瓷腕表的溫潤、低調，尤其鮮亮黃色一如東京明治神宮外苑落下的滿地銀杏，像提醒著人們：秒針分秒運行的同時且把握當下、珍惜美好的稍縱即逝。