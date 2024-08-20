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「和牛＋70種食材」吃到飽888！連3天再送「買1送1券」
馬辣集團旗下的宮廷火鍋「問鼎．皇上吉祥」為慶祝品牌10週年，自即日起推出全新「快閃吃到飽」活動，每人888元起，就能無限品嚐和牛、北海道干貝等70餘種食材，依照方案不同，還能加贈「巨無霸手臂蝦」或「加勒比海大龍蝦」食材。另外2成人以上同行，再限時加送「買1送1」優惠券，憑券可享「2人同行1人免費」。
問鼎本次推出的「問鼎快閃吃到飽」方案，共有3種價位組合。入門的888元方案，可以無限享受和牛、美國無骨牛小排(肩)、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等食材，還有多種手工鍋物配料、至少16種的哈根達斯冰淇淋，通通採無限量供應。除此之外，還有食材升級版的1,288、1,688元方案，最高可享日本A5和牛霜降、美國1855 Prime雪花牛等食材，同樣可無限享用。
為慶祝品牌週年，活動期間消費1,288元方案，每成人再送「手臂蝦」1隻，價值388元；消費1,688元方案，每2人加送「加勒比海大龍蝦」1隻，價值1,288元。（晚餐、假日時段，餐費需加價100元）
即日起至8月22日期間，凡2成人以上同行，提早預約並參與任一吃到飽方案，即可加送「2人同行，1人免費」吃到飽優惠券，活動僅限3天。憑券於9月的週一至週五到店消費吃到飽方案，即可享「2人同行，1人免費」。
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