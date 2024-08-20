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麥克雞塊、大薯「加1元多1件」！麥當勞最新優惠券出爐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞新推出「夏季優惠券」，提供多種優惠方案。圖／麥當勞提供
麥當勞新推出「夏季優惠券」，提供多種優惠方案。圖／麥當勞提供

喜歡大口吃肉嗎？麥當勞自8月21日起，限時推出「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，並且首度搭配「肯瓊醬」，帶來滿滿的美式風格。除此之外，麥當勞也將推出2024「夏季優惠券」，包括大薯、6塊麥克雞塊等品項，均享「加1元多1件」，另外還有超爽大餐、雙人共享餐等不同優惠。

麥當勞的四盎司牛肉堡系列，自2023年底回歸長期供應菜單。8月21日至9月17日期間，麥當勞打造期間限定的「辣味四盎司牛肉堡」與「辣味雙層四盎司牛肉堡」，除了使用香煎四盎司安格斯牛肉作為主角之外，還搭配切達起司、酸黃瓜等配料。本次並加入麥克雞塊的特色沾醬「肯瓊醬」入堡，呈現出美國紐奧良的特色滋味。「辣味四盎司牛肉堡」單點89元，搭配經典套餐154元。「辣味雙層四盎司牛肉堡」單點129元，搭配經典套餐194元。

8月21日至9月17日期間，麥當勞推出「夏季優惠券」，區分為「美味多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「雙人早餐159元起」等不同系列方案。其中大薯、6塊麥克鷄塊、薯餅等點心，均可享「加1元多1件」；中杯可口可樂、蜂蜜紅茶（冰）、中杯檸檬風味紅茶（冰）等清涼消暑飲品，則可享買1送1優惠。

「超爽大餐101元起」方案中，包括有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡等主食，搭配4塊麥克雞塊、小薯、33元飲品，4件組101元。還有多款5件組套餐，優惠價159元，最高現省84元。「雙人共享209元起」方案中，則囊括蕈菇安格斯牛肉堡、大麥克等人氣餐點，還有全新的辣味雙層四盎司牛肉堡，每套209～299元。今年並新增4塊麥脆鷄腿(原味/辣味)，搭配中薯+2杯38元飲品的組合。優惠券方案中，購買指定早餐套餐，還可搭配「免費升級咖啡」優惠。

夏日優惠券中，新增4塊麥脆鷄腿(原味/辣味)的組合。圖／麥當勞提供
夏日優惠券中，新增4塊麥脆鷄腿(原味/辣味)的組合。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」。圖／麥當勞提供

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