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捐血吃5折牛排！西堤應援公益 首捐族加碼贈野餐墊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
西堤牛排再次祭出「愛心5折券」，於活動期間到指定捐血站捐血，即可獲得限量5折券。首捐族或單次捐500cc全血，再加碼贈送限量西堤品牌野餐墊1個。圖／王品集團提供
西堤牛排再次祭出「愛心5折券」，於活動期間到指定捐血站捐血，即可獲得限量5折券。首捐族或單次捐500cc全血，再加碼贈送限量西堤品牌野餐墊1個。圖／王品集團提供

捐血吃5折牛排！王品集團旗下「西堤牛排」再次祭出「愛心5折券」鼓勵民眾挽袖捐血，8月21至24日到台北、高雄指定捐血站，8月30日至9月2日到新竹、台中指定捐血站捐血，可獲得限量西堤套餐5折券，到全台西堤享用5折牛排。指定合作捐血站點，以「西堤牛排」官網所列清單為準。首捐族或捐500CC全血，再加贈西堤品牌野餐墊1個，數量有限，贈完為止。

根據血液基金會資料，捐血運動在台灣推廣50週年，堪稱台灣最成功的社會運動，「西堤牛排」連續21年參與，是台灣捐血公益歷史最悠久的品牌。今年初「西堤牛排」攜手捐血大使江宏傑，共同號召大眾挽袖捐血，收穫廣大迴響，成功募集超過2.2萬袋愛心熱血。

此外，「西堤牛排」8月底前為全台爸爸加菜，8月31日前，爸爸到全台西堤內用經典套餐，手比愛心拍照，就招待「BBQ烤雞腿串」1份，輕鬆升級雙主餐。此外，到「西堤牛排」還可以品嚐到全新回歸的主餐「威靈頓牛排」，軟嫩法蘭克牛排外層裹上香濃松露蘑菇醬，以酥皮包覆後烘烤，同時享用外酥內軟、完美多汁口感。

西堤牛排為全台爸爸加菜，8月31日前，爸爸到西堤內用經典套餐，手比愛心拍照，就招待「BBQ烤雞腿串」1份。圖／王品集團提供
西堤牛排為全台爸爸加菜，8月31日前，爸爸到西堤內用經典套餐，手比愛心拍照，就招待「BBQ烤雞腿串」1份。圖／王品集團提供

捐血 牛排 西堤

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