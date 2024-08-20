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辣JENNIE小黑洋裝配COCO CRUSH很會 耳環也能當髮飾

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2024年COCO CRUSH推出7款全新高級珠寶作品。圖／香奈兒提供
2024年COCO CRUSH推出7款全新高級珠寶作品。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）的COCO CRUSH高級珠寶，以菱格紋圖騰為標誌，靈感源自始於1955年品牌首度出現在包包上的經典符碼。如近更以延伸出戒指、耳環、項鍊、手環等不同類型的全系列珠寶作品，提供細節迥異的多種豐富款式，不僅能單獨或疊戴，還能自由轉換配戴方式，展現香奈兒獨特美學。

2024年，COCO CRUSH迎來7款全新高級珠寶作品，使系列更臻完整。3枚全新COCO CRUSH戒指，分別以黃金、Beige米色金及白金鑄造，並於經典菱格紋圖騰中弧形菱格中飾以爪鑲鑽石。同時推出的還有同樣分別以黃金、Beige米色金和白金製作的3款全新單邊圈式耳環，能以不受拘束的自由方式不對稱演繹，另一款全新單邊耳環則揉合Beige米色金及白金雙色金質，並鑲嵌鑽石，為日常穿搭提供迷人的混搭元素。

COCO CRUSH戒指小型款，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，36萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，36萬元。圖／香奈兒提供
OCO CRUSH戒指小型款，18K白金鑲嵌鑽石，37萬7,000元。圖／香奈兒提供
OCO CRUSH戒指小型款，18K白金鑲嵌鑽石，37萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K黃金菱格紋圖騰，58,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K黃金菱格紋圖騰，58,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K Beige米色金菱格紋圖騰，60,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K Beige米色金菱格紋圖騰，60,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K白金菱格紋圖騰，62,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K白金菱格紋圖騰，62,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K Beige米色金及18K白金鑲嵌鑽石，12萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K Beige米色金及18K白金鑲嵌鑽石，12萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，35萬3,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K黃金鑲嵌鑽石，35萬3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Jennie配戴COCO CRUSH系列珠寶，其中單邊耳環當作髮飾配戴。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Jennie配戴COCO CRUSH系列珠寶，其中單邊耳環當作髮飾配戴。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒

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