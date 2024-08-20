辣JENNIE小黑洋裝配COCO CRUSH很會 耳環也能當髮飾

香奈兒（CHANEL）的COCO CRUSH高級珠寶，以菱格紋圖騰為標誌，靈感源自始於1955年品牌首度出現在包包上的經典符碼。如近更以延伸出戒指、耳環、項鍊、手環等不同類型的全系列珠寶作品，提供細節迥異的多種豐富款式，不僅能單獨或疊戴，還能自由轉換配戴方式，展現香奈兒獨特美學。

2024年，COCO CRUSH迎來7款全新高級珠寶作品，使系列更臻完整。3枚全新COCO CRUSH戒指，分別以黃金、Beige米色金及白金鑄造，並於經典菱格紋圖騰中弧形菱格中飾以爪鑲鑽石。同時推出的還有同樣分別以黃金、Beige米色金和白金製作的3款全新單邊圈式耳環，能以不受拘束的自由方式不對稱演繹，另一款全新單邊耳環則揉合Beige米色金及白金雙色金質，並鑲嵌鑽石，為日常穿搭提供迷人的混搭元素。