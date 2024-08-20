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台灣虎航高雄-岡山單程機票1699元起 今天上午10時開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航宣布，10月27日起，高雄－岡山新航線正式啟航，首波優惠單程未稅機票1699元起。本報資料照片
台灣虎航宣布，10月27日起，高雄－岡山新航線正式啟航，首波優惠單程未稅機票1699元起。本報資料照片

台灣虎航宣布，10月27日起，高雄－岡山航線正式啟航，首波優惠單程未稅機票1699元起，今天上午10時至明天晚上11時59分限時搶購，旅遊期間自10月27日至明年3月29日，「好吃又好玩的岡山，現在離高雄更近了」。

台灣虎航表示，柳樹夾岸的倉敷美觀，濃濃的江戶風情讓旅人彷彿進入時光隧道。被譽為日本三大名園之一的岡山後樂園、桃太郎故事原型－吉備津神社、以紅色為主體的吹屋故鄉村，還有葡萄界中的王者－晴王麝香、日本三大和牛起源－岡山千屋牛等，都很受歡迎。

「岡山縣」臉書粉專也發布這則訊息，在岡山縣與台灣虎航的共同努力下，高雄-岡山航線終於要開航，10月27日起除了台北增班外，熱情邀請南部的民眾一起到岡山遊玩，一起探索岡山。

台灣虎航今起開賣首波優惠，單程未稅機票1699元起，旅遊期間自10月27日至明年3月29日，高雄-岡山航線每周3班來回，為「IT262 高雄-岡山 10:55-14:35 每周三」、「IT262 高雄-岡山 12:50-16:30 每周一五」、「IT263 岡山-高雄 15:25-17:50 每周四日」、「IT263 岡山-高雄 17:30-19:55 每周二」。

此外，台灣虎航的台北-岡山航線為每周9班來回，為「IT214 台北-岡山 11:10-14:35 每周一二四五六日」、「IT714 台北-岡山 13:05-16:30 每周二三日」、「IT215 岡山-台北15:25-17:30 每周一二三五六」、「IT715 岡山-台北17:30-19:35 每周一三五日」。

台灣虎航宣布，10月27日起，高雄－岡山新航線正式啟航，首波優惠單程未稅機票1699元起。圖／取自「台灣虎航」臉書粉專
台灣虎航宣布，10月27日起，高雄－岡山新航線正式啟航，首波優惠單程未稅機票1699元起。圖／取自「台灣虎航」臉書粉專
台灣虎航「高雄-岡山」航線時刻表。圖／取自「台灣虎航」臉書粉專
台灣虎航「高雄-岡山」航線時刻表。圖／取自「台灣虎航」臉書粉專

台灣虎航 岡山 機票促銷 航線

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