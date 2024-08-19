麥卡倫攜手葉怡蘭匯聚5大名廚、頂尖酒吧 共譜極致饗宴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫品牌大使黃偉綸（左起）攜手飲食作家葉怡蘭、「Restaurant A」主廚黃以倫與侍酒師何信緯，開啟「麥卡倫 · 新餐桌」對話。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫品牌大使黃偉綸（左起）攜手飲食作家葉怡蘭、「Restaurant A」主廚黃以倫與侍酒師何信緯，開啟「麥卡倫 · 新餐桌」對話。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）自1824年創立以來，持續創造不朽傳奇。2024年適逢品牌創立200周年，麥卡倫秉持「承繼過往，放眼未來」精神，邀請飲食生活作家葉怡蘭、侍酒師何信緯以及「Restaurant A」主廚黃以倫，探討餐酒領域間的工藝、創意與創新，透過「新威士忌」、「新料理」及「新餐搭」三大面向，開啟「麥卡倫．新餐桌」新紀元。葉怡蘭認為：「與時俱進的創新，才能連結過去與未來，真正守住傳統。」

在「麥卡倫．新餐桌」宣言下，品牌攜手葉怡蘭歷經3個月悉心籌劃，匯聚「山海樓」行政主廚蔡瑞郎、晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明、「Le Duet演蒔光」主廚林迎達、「Marc L³」主廚廖偉廷、「Restaurant A」主廚黃以倫共5位橫跨台、粵、日、法等菜系的頂尖名廚，分別以「鮮味」為出發點，透過「承先啟新」的烹調技法與創意思維，成就嶄新的劃時代味蕾饗宴。

「山海樓」行政主廚蔡瑞郎帶來的「山海豪華拼盤」，其中包括融合台灣原住民常用香料的「達那滷鮑魚」、重新演繹傳統台菜的 「柚香烏魚子如意卷」、以麥卡倫威士忌浸泡散發醇厚香氣的「人蔘豬心」…等6樣菜餚，讓「麥卡倫經典雪莉桶12年」香醇、層次豐富的果香，與台菜的鮮、甘、辛、燻交織，熱熱鬧鬧地為饗宴揭開序幕。

國內首屈一指的粵菜餐廳「晶華軒」，則由鄔海明帶來「花雕蛋白蒸松葉蟹」。先以精巧繁瑣手法取下松葉蟹最細緻的蟹腳部位，再以滑嫩細緻的蛋白搭配恰到好處的火侯，煨出蟹肉鮮甜，最後於上桌前畫龍點睛地淋上特製番茄茴香油，以帶有優雅鮮味的食材，致敬麥卡倫釀酒工藝的細膩與講究，搭配上「麥卡倫雙雪莉桶15年」，進一步誘發出威士忌中細緻的香草風味。

摩登懷石料理餐廳「Le Duet演蒔光」主廚林迎達，揉合懷石料理架構、法菜思維與台菜元素，透過傳統日式麻糬工法，以菜品「糕．揚物」創新演繹宜蘭特色菜餚「糕渣」。林迎達為這道菜悉心鑲入紅條魚、山當歸及日本頂級辛香菜茗荷，特別加入少許炒豆豉，增添豆渣口感及醬香，搭配上在鮮豔琥珀蜂蜜色中散發深色果乾、柴燒龍眼、太妃糖香氣與溫潤橡木辛香的「麥卡倫雙雪莉桶18年」，讓雪莉桶的濃醇風味巧妙地平衡了醬油中的甘鮮；而鹹甘下的美妙滋味，更進一步地激發出18年中隱隱的巧克力風味。

時尚歐陸菜餐廳「Marc L³」主廚廖偉廷獻上的「盛夏海風」，更為這場別開生面的餐會，帶來驚豔味蕾的華麗轉折。這道菜品結合胭脂蝦、花枝、旗魚與義大利餃，再以泡沫形式淋上番紅花和蝦頭熬煮的海鮮醬汁，並加入「麥卡倫Classic Cut 2023」為輕盈的海鮮料理，帶來層次更豐富、風味更加明媚奔放的豪邁感受。

餐會的最高潮，是「Restaurant A」主廚黃以倫在「地酒配地菜」概念下，端出主菜「蘇格蘭早餐」搭配「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」。他運用法式「小型扁平香腸（Crépinette）」的技法，組合豬的多種部位、羊內臟、菇類與穀物，成功模擬出蘇格蘭傳統料理「肉餡羊肚（Haggis）」在切開後的碎裂樣貌，在英式血腸、薯餅、番茄、以酸奶與「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」所製作出的「荷包蛋」的環繞下，完美呈現出屬於蘇格蘭的風味組合。

黃以倫接下來所帶來的甜點「接骨木威士忌布丁」，更是令人眼睛一亮。這道甜點以接骨木花為主角，最下層以高濃度「麥卡倫雙雪莉桶12年」製作的威士忌奶酪鋪底，陸續放上哈密瓜、青蘋果、小黃瓜、果凍與冰沙，再以檸檬汁煮過的西谷米增加口感，一改威士忌搭餐中經常以風味濃郁的巧克力甜點做收尾的慣例，反而以潔白輕盈的法式優雅融合帶著蘇格蘭威士忌勁道的滑潤奶酪，呈現出清新脫俗的甜美，完全展現出黃以倫的獨到見解。

在餐會中麥卡倫也集結全台5間一流酒吧——「The Public House」、「Vender」、「Drizzle by Fourplay」、「Bar Mood Taipei」與「酣呷餐酒館」，將麥卡倫橫跨2世紀的傳奇故事，化為限定特調。

「The Public House」主理人吳書維以麥卡倫「精緻小巧蒸餾器」為靈感，創作出「24 To 200」調酒，透過「麥卡倫雙雪莉桶12年」結合無花果，帶出「精緻小巧蒸餾器」賦予麥卡倫特有的多層次濃郁果香。來自新加坡的「Vender」主理人林玴存（Darren），則以最能代表新加坡精神的「新加坡司令」為本，獻上「The 1915 Sling」，將鳳梨皮與鳳梨心以低溫發酵融入調酒，呼應麥卡倫與自然共生的精神，頌揚歷史悠久的「麥卡倫精神莊園」。

「Drizzle by Fourplay」主理人鄭亦倫（Allen）則以「雪莉橡木桶」為靈感，打造出「萬象年輪」。他以「年輪」代表麥卡倫雪莉橡木桶經歷時間洗鍊，造就麥卡倫「雪莉王者」多樣且細膩的威士忌風貌。「Bar Mood Taipei」創辦人吳盈憲（Nick）以麥卡倫釀酒史上關鍵人物Janet Harbinson女士為靈感，推出「重現1926」，以「麥卡倫雙雪莉桶12年」為基礎，融合減壓蒸餾技術，把椰棗與黑櫻桃果醬精華，萃取成層次豐富的風味水，呈現出濃郁而深邃的果香；而浸泡於橡木桶中的東方美人茶，更進一步豐富茶的單寧，以意想不到的方式，重譯麥卡倫傳世經典。

有感於麥卡倫開創者以慧眼獨具的創意，將麥卡倫推向世界級的舞台，酣呷餐酒館主理人余瀚為（Nono）為向這段旅程致敬，特別將蜜香紅茶揉入「麥卡倫雙雪莉桶12年」，創作出「Make the call」；以台灣茶葉融合清香草莓、青蘋果，創造出清爽易入喉的調性，展現人情味濃郁的台灣奉茶文化，也同時向世界分享台灣雞尾酒的美好。

為了讓更多民眾有機會深刻感受麥卡倫「為時代．創新味」的極緻饗宴，麥卡倫將於下半年推出「時光味旅」系列活動，與台灣多家頂級Fine Dining餐廳攜手打造「時光味旅．品酩餐會」，共同探索舌尖上的極致體驗。

此外，麥卡倫即將攜手全台多家頂尖酒吧，推出「時光味旅．精選酒吧200杯」活動，娓娓道出承襲2世紀的傳奇點滴。每間酒吧將以麥卡倫時空旅行為主軸，針對過去、現在與未來的概念，創作一系列麥卡倫200周年限定調酒，成就無與倫比的感官饗宴。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盛夏海風。記者高婉珮／攝影
盛夏海風。記者高婉珮／攝影
麥卡倫攜手5位頂尖名廚，成就極致味蕾饗宴。晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明（左起）、「Le Duet演蒔光」主廚林迎達、麥卡倫品牌大使黃偉綸、飲食生活作家葉怡蘭、「山海樓」行政主廚蔡瑞郎、「Restaurant A」主廚黃以倫、「Marc L³」主廚廖偉廷合影。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手5位頂尖名廚，成就極致味蕾饗宴。晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明（左起）、「Le Duet演蒔光」主廚林迎達、麥卡倫品牌大使黃偉綸、飲食生活作家葉怡蘭、「山海樓」行政主廚蔡瑞郎、「Restaurant A」主廚黃以倫、「Marc L³」主廚廖偉廷合影。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
花雕蛋白蒸松葉蟹。記者高婉珮／攝影
花雕蛋白蒸松葉蟹。記者高婉珮／攝影
台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵（左）與行銷總監劉姿瓘，誠摯邀請全台威士忌愛好者，一同探索麥卡倫悉心鉅獻的劃時代盛宴。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵（左）與行銷總監劉姿瓘，誠摯邀請全台威士忌愛好者，一同探索麥卡倫悉心鉅獻的劃時代盛宴。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Bar Mood Taipei創辦人吳盈憲，以麥卡倫釀酒史上關鍵人物Janet Harbinson女士為靈感，推出「重現1926」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Bar Mood Taipei創辦人吳盈憲，以麥卡倫釀酒史上關鍵人物Janet Harbinson女士為靈感，推出「重現1926」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Vender主理人林玴存，以「麥卡倫精神莊園」為靈感，推出「The 1915 Sling」，採用鳳梨皮與鳳梨心以低溫發酵融入調酒，呼應麥卡倫與自然共生的精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Vender主理人林玴存，以「麥卡倫精神莊園」為靈感，推出「The 1915 Sling」，採用鳳梨皮與鳳梨心以低溫發酵融入調酒，呼應麥卡倫與自然共生的精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格蘭早餐。記者高婉珮／攝影
蘇格蘭早餐。記者高婉珮／攝影
酣呷餐酒館主理人余瀚為，致敬麥卡倫以獨具創意，走向世界級舞台的旅程，推出創作出「Make the call」，象徵向世界分享台灣雞尾酒的美好。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酣呷餐酒館主理人余瀚為，致敬麥卡倫以獨具創意，走向世界級舞台的旅程，推出創作出「Make the call」，象徵向世界分享台灣雞尾酒的美好。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫品牌大使黃偉綸（左三）、飲食作家葉怡蘭（左四）聯手全台頂尖酒吧帶來限定調酒，首波由酣呷餐酒館（左一）、Bar Mood Taipei（左二）、Drizzle by Fourplay（右三）、Vender（右二）、The Public House領路。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫品牌大使黃偉綸（左三）、飲食作家葉怡蘭（左四）聯手全台頂尖酒吧帶來限定調酒，首波由酣呷餐酒館（左一）、Bar Mood Taipei（左二）、Drizzle by Fourplay（右三）、Vender（右二）、The Public House領路。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
糕．揚物。記者高婉珮／攝影
糕．揚物。記者高婉珮／攝影
接骨木威士忌布丁。記者高婉珮／攝影
接骨木威士忌布丁。記者高婉珮／攝影
麥卡倫攜手The Public House主理人吳書維，以「精緻小巧蒸餾器」為靈感推出「24 To 200」，致敬麥卡倫創辦人的初心與堅持。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手The Public House主理人吳書維，以「精緻小巧蒸餾器」為靈感推出「24 To 200」，致敬麥卡倫創辦人的初心與堅持。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Drizzle by Fourplay主理人鄭亦倫，以「雪莉橡木桶」為靈感，推出「萬象年輪」，象徵麥卡倫200年來在各個時光刻度創下的輝煌篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Drizzle by Fourplay主理人鄭亦倫，以「雪莉橡木桶」為靈感，推出「萬象年輪」，象徵麥卡倫200年來在各個時光刻度創下的輝煌篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
山海豪華拼盤。記者高婉珮／攝影
山海豪華拼盤。記者高婉珮／攝影

料理 蘇格蘭 餐廳

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