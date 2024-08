麥卡倫攜手葉怡蘭匯聚5大名廚、頂尖酒吧 共譜極致饗宴

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫(The Macallan)自1824年創立以來,持續創造不朽傳奇。2024年適逢品牌創立200周年,麥卡倫秉持「承繼過往,放眼未來」精神,邀請飲食生活作家葉怡蘭、侍酒師何信緯以及「Restaurant A」主廚黃以倫,探討餐酒領域間的工藝、創意與創新,透過「新威士忌」、「新料理」及「新餐搭」三大面向,開啟「麥卡倫.新餐桌」新紀元。葉怡蘭認為:「與時俱進的創新,才能連結過去與未來,真正守住傳統。」

在「麥卡倫.新餐桌」宣言下,品牌攜手葉怡蘭歷經3個月悉心籌劃,匯聚「山海樓」行政主廚蔡瑞郎、晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明、「Le Duet演蒔光」主廚林迎達、「Marc L³」主廚廖偉廷、「Restaurant A」主廚黃以倫共5位橫跨台、粵、日、法等菜系的頂尖名廚,分別以「鮮味」為出發點,透過「承先啟新」的烹調技法與創意思維,成就嶄新的劃時代味蕾饗宴。

「山海樓」行政主廚蔡瑞郎帶來的「山海豪華拼盤」,其中包括融合台灣原住民常用香料的「達那滷鮑魚」、重新演繹傳統台菜的 「柚香烏魚子如意卷」、以麥卡倫威士忌浸泡散發醇厚香氣的「人蔘豬心」…等6樣菜餚,讓「麥卡倫經典雪莉桶12年」香醇、層次豐富的果香,與台菜的鮮、甘、辛、燻交織,熱熱鬧鬧地為饗宴揭開序幕。

國內首屈一指的粵菜餐廳「晶華軒」,則由鄔海明帶來「花雕蛋白蒸松葉蟹」。先以精巧繁瑣手法取下松葉蟹最細緻的蟹腳部位,再以滑嫩細緻的蛋白搭配恰到好處的火侯,煨出蟹肉鮮甜,最後於上桌前畫龍點睛地淋上特製番茄茴香油,以帶有優雅鮮味的食材,致敬麥卡倫釀酒工藝的細膩與講究,搭配上「麥卡倫雙雪莉桶15年」,進一步誘發出威士忌中細緻的香草風味。

摩登懷石料理餐廳「Le Duet演蒔光」主廚林迎達,揉合懷石料理架構、法菜思維與台菜元素,透過傳統日式麻糬工法,以菜品「糕.揚物」創新演繹宜蘭特色菜餚「糕渣」。林迎達為這道菜悉心鑲入紅條魚、山當歸及日本頂級辛香菜茗荷,特別加入少許炒豆豉,增添豆渣口感及醬香,搭配上在鮮豔琥珀蜂蜜色中散發深色果乾、柴燒龍眼、太妃糖香氣與溫潤橡木辛香的「麥卡倫雙雪莉桶18年」,讓雪莉桶的濃醇風味巧妙地平衡了醬油中的甘鮮;而鹹甘下的美妙滋味,更進一步地激發出18年中隱隱的巧克力風味。

時尚歐陸菜餐廳「Marc L³」主廚廖偉廷獻上的「盛夏海風」,更為這場別開生面的餐會,帶來驚豔味蕾的華麗轉折。這道菜品結合胭脂蝦、花枝、旗魚與義大利餃,再以泡沫形式淋上番紅花和蝦頭熬煮的海鮮醬汁,並加入「麥卡倫Classic Cut 2023」為輕盈的海鮮料理,帶來層次更豐富、風味更加明媚奔放的豪邁感受。

餐會的最高潮,是「Restaurant A」主廚黃以倫在「地酒配地菜」概念下,端出主菜「蘇格蘭早餐」搭配「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」。他運用法式「小型扁平香腸(Crépinette)」的技法,組合豬的多種部位、羊內臟、菇類與穀物,成功模擬出蘇格蘭傳統料理「肉餡羊肚(Haggis)」在切開後的碎裂樣貌,在英式血腸、薯餅、番茄、以酸奶與「麥卡倫2023 奢想Rare Cask」所製作出的「荷包蛋」的環繞下,完美呈現出屬於蘇格蘭的風味組合。

黃以倫接下來所帶來的甜點「接骨木威士忌布丁」,更是令人眼睛一亮。這道甜點以接骨木花為主角,最下層以高濃度「麥卡倫雙雪莉桶12年」製作的威士忌奶酪鋪底,陸續放上哈密瓜、青蘋果、小黃瓜、果凍與冰沙,再以檸檬汁煮過的西谷米增加口感,一改威士忌搭餐中經常以風味濃郁的巧克力甜點做收尾的慣例,反而以潔白輕盈的法式優雅融合帶著蘇格蘭威士忌勁道的滑潤奶酪,呈現出清新脫俗的甜美,完全展現出黃以倫的獨到見解。

在餐會中麥卡倫也集結全台5間一流酒吧——「The Public House」、「Vender」、「Drizzle by Fourplay」、「Bar Mood Taipei」與「酣呷餐酒館」,將麥卡倫橫跨2世紀的傳奇故事,化為限定特調。

「The Public House」主理人吳書維以麥卡倫「精緻小巧蒸餾器」為靈感,創作出「24 To 200」調酒,透過「麥卡倫雙雪莉桶12年」結合無花果,帶出「精緻小巧蒸餾器」賦予麥卡倫特有的多層次濃郁果香。來自新加坡的「Vender」主理人林玴存(Darren),則以最能代表新加坡精神的「新加坡司令」為本,獻上「The 1915 Sling」,將鳳梨皮與鳳梨心以低溫發酵融入調酒,呼應麥卡倫與自然共生的精神,頌揚歷史悠久的「麥卡倫精神莊園」。

「Drizzle by Fourplay」主理人鄭亦倫(Allen)則以「雪莉橡木桶」為靈感,打造出「萬象年輪」。他以「年輪」代表麥卡倫雪莉橡木桶經歷時間洗鍊,造就麥卡倫「雪莉王者」多樣且細膩的威士忌風貌。「Bar Mood Taipei」創辦人吳盈憲(Nick)以麥卡倫釀酒史上關鍵人物Janet Harbinson女士為靈感,推出「重現1926」,以「麥卡倫雙雪莉桶12年」為基礎,融合減壓蒸餾技術,把椰棗與黑櫻桃果醬精華,萃取成層次豐富的風味水,呈現出濃郁而深邃的果香;而浸泡於橡木桶中的東方美人茶,更進一步豐富茶的單寧,以意想不到的方式,重譯麥卡倫傳世經典。

有感於麥卡倫開創者以慧眼獨具的創意,將麥卡倫推向世界級的舞台,酣呷餐酒館主理人余瀚為(Nono)為向這段旅程致敬,特別將蜜香紅茶揉入「麥卡倫雙雪莉桶12年」,創作出「Make the call」;以台灣茶葉融合清香草莓、青蘋果,創造出清爽易入喉的調性,展現人情味濃郁的台灣奉茶文化,也同時向世界分享台灣雞尾酒的美好。

為了讓更多民眾有機會深刻感受麥卡倫「為時代.創新味」的極緻饗宴,麥卡倫將於下半年推出「時光味旅」系列活動,與台灣多家頂級Fine Dining餐廳攜手打造「時光味旅.品酩餐會」,共同探索舌尖上的極致體驗。

此外,麥卡倫即將攜手全台多家頂尖酒吧,推出「時光味旅.精選酒吧200杯」活動,娓娓道出承襲2世紀的傳奇點滴。每間酒吧將以麥卡倫時空旅行為主軸,針對過去、現在與未來的概念,創作一系列麥卡倫200周年限定調酒,成就無與倫比的感官饗宴。