超萌！五桐號「吉伊卡哇」聯名杯身　還能加購便利貼

手搖飲杯身好精彩！「五桐號」攜手超人氣的「吉伊卡哇」，打造4款聯名杯身，讓可愛的角色陪伴粉絲一起度過夏天，消費滿額還可加購「吉依卡哇超萌便利貼」。「迷客夏」則是攜手台灣文博會，打造兩款以在地設計為出發點的特色聯名杯身，展現台灣的創意能量。

連鎖手搖飲「五桐號」今夏與風靡全日本的「吉伊卡哇」聯名，自8月23日至9月30日期間，限時推出4款聯名杯身與封膜，可以見到小八貓、兔兔、小桃鼠等角色的可愛身影，帶來滿滿的療癒感，適合粉絲拍照打卡。除此之外，活動期間於門市消費滿100元，即可用49元優惠價加購「吉依卡哇超萌便利貼」，數量有限，售完為止。

不僅有聯名包裝與週邊，五桐號本次也推出兩款應景新品。「芋見椰椰奶奶」使用芋泥，搭配if 100%椰子水與椰漿製成的冰沙，帶來香甜消暑的滋味，大杯89元。「青梅烏龍凍飲」則是選用金宣烏龍為基底，配上酸甜梅子醬，並有充滿茶香的綠茶凍，帶來豐富層次感，中杯45元、大杯50元。