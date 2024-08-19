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超萌！五桐號「吉伊卡哇」聯名杯身 還能加購便利貼
手搖飲杯身好精彩！「五桐號」攜手超人氣的「吉伊卡哇」，打造4款聯名杯身，讓可愛的角色陪伴粉絲一起度過夏天，消費滿額還可加購「吉依卡哇超萌便利貼」。「迷客夏」則是攜手台灣文博會，打造兩款以在地設計為出發點的特色聯名杯身，展現台灣的創意能量。
連鎖手搖飲「五桐號」今夏與風靡全日本的「吉伊卡哇」聯名，自8月23日至9月30日期間，限時推出4款聯名杯身與封膜，可以見到小八貓、兔兔、小桃鼠等角色的可愛身影，帶來滿滿的療癒感，適合粉絲拍照打卡。除此之外，活動期間於門市消費滿100元，即可用49元優惠價加購「吉依卡哇超萌便利貼」，數量有限，售完為止。
不僅有聯名包裝與週邊，五桐號本次也推出兩款應景新品。「芋見椰椰奶奶」使用芋泥，搭配if 100%椰子水與椰漿製成的冰沙，帶來香甜消暑的滋味，大杯89元。「青梅烏龍凍飲」則是選用金宣烏龍為基底，配上酸甜梅子醬，並有充滿茶香的綠茶凍，帶來豐富層次感，中杯45元、大杯50元。
呼應台灣文博會將於8月26日至9月1日盛大展開，連鎖手搖飲「迷客夏」也與文博會合作聯名2款杯身，讓在地設計躍上飲料。其中「寶島百面主視覺款」將文博會主視覺作為重點，當中融入台南文化元素，並透過幾何圖形賦予全新面貌。另外的「新秀IP插畫款」，則是攜手餃貓FAMILY、小油画 Little Oil Art、EggyBear 蛋塔熊妹等3位本土在地新銳插畫家，共同創作以珍奶為主題的杯身，為杯身帶來滿滿的創作力與童趣。
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