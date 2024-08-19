烤肉趴最Chill伴手 柏克金期間限定「釀酒師特選No.1」

迎接中秋佳節，金車柏克金推出全新期間限定啤酒「釀酒師特選No.1」，酒體輕盈順口不苦澀，尾韻清爽且每一口都帶有青檸香氣與淡淡花香，非常適合在中秋烤肉趴享用。新酒款每瓶容量500ml，酒精濃度4.6%，建議售價68元，即日起於各大通路陸續販售，上市期間享新品嚐鮮價。

金車柏克金此次推出首款創新配方啤酒「釀酒師特選No.1」，精心採用世界產量僅1% 的稀有Motueka新世界啤酒花進行釀造，帶出飽滿青檸香氣與優雅花香；採用下層發酵，造就出淺金色的清澈酒液，酒體輕盈、清爽順口，非常適合作為中秋歡聚大口吃肉的搭餐、解膩新選擇。

在罐身設計方面，罐身背景以此次配方手稿作為設計概念，展現釀酒師的匠心獨具，並結合專業的啤酒釀造設備、珍稀啤酒花圖騰作為亮點，凸顯金車柏克金在釀造工藝上的堅持。

此外，金車柏克金與消費者一起慶祝重要節日的同時，也不忘呼籲「酒駕零容忍，酒後找代駕，平安送到家」，特別與LINE GO攜手合作，推出「暢飲柏克金，LINE GO 安心搭」活動，即日起至10月31日止，凡至全台合作餐飲店家，消費金車柏克金啤酒並達成指定條件，即可獲得刮刮卡乙張，最高可獲得價值200元的乘車優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康