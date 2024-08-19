「喝的水乾淨嗎？」 歐德好水 ALLDAY喝好水 新品上市「歐德RO淨水機」提供消費者健康生活

「您喝的水乾淨嗎？」以打造高品質生活為宗旨的台灣家居業領導品牌歐德集團，除了提供消費者住的健康後，八月隆重推出「歐德好水逆滲透淨水機」新品上市，要讓大家喝的放心、食在安心。

自來水是民眾每天飲用和接觸的主要水源之一，但是否常覺得水有異味？尤其是豪雨、颱風過後，水的雜質就特別多，看起來透明無色，卻隱藏許多危機！台灣位在地震帶上，導致管線老舊、破管率高，細菌、微生物、鐵鏽、泥沙，甚至工廠排放的重金屬都可能滲入管線內，導致水中增加大量如鐵鏽、污垢、細菌、藻類等污染物，長期喝下不乾淨的水，就像吃黑心食品一樣，毒素累積在體裡，可能引發皮膚過敏、肝腎負擔、致癌等，但市面上濾水器百百種，還有活水機水質被檢驗出超標致癌物二氯甲烷，勒令下架，讓消費者無所適從。

「歐德好水逆滲透淨水機」榮獲日本「GOOD DESIGN設計獎」、「經濟部標準檢驗局」檢測通過「商品安全標章BSMI水質合格」，並擁有十大特色，機身輕薄不佔空間、一體式水路設計、複合式四重過濾、專利濾心卡榫設計、濾心止水設計、智慧提醒濾心更換、每分鐘出水1L、省時便利現濾現喝、24小時自動沖洗、以及歐德師傅到府專業施工安裝。使用雙效複合式濾心，利用第一道濾心的多重複合濾材，搭配第二道過濾精密度達0.0001微米的RO膜，可有效濾除泥沙、鐵鏽、肉眼可見物、吸附水中異色異味、餘氯及部分有機物、改善水質口感等，達到層層過濾淨化，完整過濾掉水中雜質，讓身體零負擔。同時濾心的專利卡榫設計，讓消費者在家就可以自行DIY，更換濾心SO EASY。

水對人體很重要，更重要的是「您喝對了嗎?」歐德集團提供消費者健康好生活，更多內容請上官網https://order.pse.is/6br2rv，「歐德好水 ALLDAY喝好水」。