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藏壽司「吉伊卡哇扭蛋」萌登場！滿額送筆記本、資料夾
吉伊卡哇來了！日本人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」與藏壽司首次合作，自8月23日起推出18款超萌聯名扭蛋，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔等角色集體現身，活動期間消費滿額，還能把限量資料夾、筆記本直接帶回家。完成指定任務，更有機會獲得「吉伊卡哇保冷袋」。
藏壽司於8月23日至9月22日限時限量推出18款「吉伊卡哇聯名扭蛋」，其中包括5款「立體吊飾」，將吉伊卡哇的角色們與經典壽司相互結合，可見到吉伊卡哇直接奔向熟成鮪魚的懷抱，小桃鼠則是將自己包裹進海苔中，化身炸蝦天婦羅海苔包。另外還有8款「徽章」，呈現吉伊卡哇與朋友們在藏壽司大快朵頤的可愛模樣。至於5款「紙膠帶」將角色們化身藏壽司小小店長，又萌又可愛。
除此之外，8月28日起，單筆消費滿1000元，並參與社群任務，就可以免費將「吉伊卡哇限量資料夾」免費帶回家，首波共計有4種造型，共計限量11,800個。9月4日起，則有第二波滿額贈活動，共有4款「吉伊卡哇限量筆記本」，共計限量11,800個。8月28日至9月22日期間，只要拍攝店內迴轉鏈上的吉伊卡哇、小八貓、兔兔的任一角色，並完成打卡任務，就有機會獲得「吉伊卡哇保冷袋」。
針對夏日到來，藏壽司也推出「炙烤蒜香醃漬生鮭魚（一貫）」、「大葉明太子小貝柱」和「壽喜牛山藥泥軍艦」等限定品項，另有炸蝦天婦羅海苔包、酪梨鮮蝦等選擇。
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