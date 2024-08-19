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獨／飄香25年！台南「山記魚仔店」突熄燈 粉絲捨不得

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

饕客們別跑錯！台南知名小吃「山記魚仔店」無預警宣佈劃上休止符，結束長達25年的經營時光。隨著消息出爐，引起許多粉絲不捨，直呼「好難過」、「傷心」

位於台南府前路的「山記魚仔店」，店內主打鮮魚料理，菜單上就有深海石斑的魚頭、下巴、魚肚、魚肉等選擇，還有多種海鮮的生魚片、壽司料理，以及烤魚、沙拉、手捲等不同選擇，選多人還會點上一碗鮭魚飯、鮮魚粥，老闆也是不定時會在臉書分享當日的特色新鮮漁獲，是許多人在台南品嚐海鮮的口袋名單，在google累積有超過1,100則評論，平均獲得4.1分。

儘管獲得許多人喜愛，但是山記魚仔店老闆「山哥」無預警宣佈「謝謝大家 山記魚仔店劃上休止符了 拜拜！」並且在8月18日正式劃下句點。隨著歇業消息出爐，也立即引起粉絲們的熱烈討論，表示「好可惜」、「還來不及去」

台南 多人 料理

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