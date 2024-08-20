日本原創品牌推出全新「迷你」小短夾 成功引領輕便皮夾潮流

隨著現代人對輕巧便捷的需求不斷上升，電子支付日漸普及，消費者對皮夾的需求也隨之改變。日本原創皮件品牌 STATUSY 秉持職人精神，傾聽消費者聲音，根據社群網絡調查結果，創新推出了 il modo 系列的全新產品「il modo mini」小短夾。在日本首次開放募資時，該產品便創下突破 2 千萬日圓的成績，獲得了廣泛好評和高度期待。

圖／有你共創提供 在這個小包風靡的時代，傳統的長夾或較厚重的皮夾款式已不再是消費者的首選，對於短夾的功能需求也有了新的標準。「il modo mini」正是為了解決消費者在選擇短夾時常遇到的難題而設計。它結合了長夾的大容量與短夾的輕巧外型，僅 46 克的重量卻能容納 15 張鈔票、15 枚硬幣及 10 張卡片，展現了驚人的空間利用效率。

這款短夾雖然小巧，但功能齊全，挑戰了僅一個手掌大小的三折設計，尺寸為 6cm x 8.8cm，相當於一張信用卡的大小。不僅滿足了女性對小包的偏愛，也非常適合不喜歡攜帶背包的人，輕鬆放入褲子或上衣的小口袋中即可隨身攜帶。

圖／有你共創提供 「il modo mini」還具備獨特的客製化設計，根據不同慣用手設計出左、右手專用的卡槽，貼合每位使用者的需求與習慣。除此之外，這次在皮革選材上也有所創新，選用了義大利上等的植鞣牛皮，不僅保持了皮革的堅韌性，還能有效減少鈔票折疊後產生的折痕，並隨著時間推移展現真皮自然的舊化過程。