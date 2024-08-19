星巴克「買一送一」這次有星冰樂、星沁爽！只有一天

這次終於有星冰樂了！星巴克宣布於8 月19日推出「盛夏的美好推薦．指定品項好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點至全台星巴克門市，購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的「指定品項」飲料，可享「買一送一」優惠。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

這次的「指定品項」飲料包括夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽；其中不但有星冰樂、星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤，還有多款人氣咖啡。

星巴克鐵粉得知這次的優惠「指定品項」後，紛紛熱情留言，「有星冰樂買一送一了」、「要揪團了嗎？ 下班來去買」、「我的巧克力可可碎片終於…」、「看起來很好喝ㄛ」。