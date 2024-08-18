煙波「星月遙寄」禮盒結合窗花工藝與科技 8月底前預購早鳥88折
煙波集團今年中秋禮盒突破以往設計風格，以「星月遙寄」為主題，融合科技藝術與傳統工藝，將古今的共融理念與真摯情感傳遞，亦如煙波近年致力於傳統文化與科技結合，加上永續經營理念，持續帶給大眾驚喜體驗。禮盒內含經典四酥組合八入裝，包括金沙酥、烏豆沙蛋黃酥、菠蘿鳳凰酥和流心奶黃月餅各兩入，售價1,680元，即日起至9月17日開放販售，8月30日前預購再享八八折早鳥優惠，售價1,480元，細將初心思念、乘載祝福的經典滋味，傳遞給每位收禮人。
煙波集團表示，「星月遙寄」設計概念如同一場「星際之旅」，而玉兔的形象不再是靜止的傳統符號，而是一個充滿活力的「宇航員」穿梭宇宙探索無限的可能。煙波專業設計團隊今年中秋禮盒透過衝突美學，獻給消費者耳目一新的收禮體驗，禮盒外觀採用雷射紙材，巧妙融合太空感與科技感，將隨燈光與角度的變化，閃爍多彩光芒，彷彿夜空中的星辰。打開禮盒，便能感受來自遙遠星空、乘載神話的祝福，團隊以「台灣傳統窗花工藝」為靈感，擷取其線條之美與簡潔的幾何圖形，以燙金技術細繪出內盒包裝「玉兔」形象，中間半圓形為其頭部，整體視覺以成雙的玉兔仰望金光明月，象徵中秋「月圓人團圓」的美好意境，並以穩重風格，營造出洗鍊而沉靜的質感。
中秋之美，在於每每透過觀月之浩瀚，得天地之於人的亙古關係。煙波延續經典，將透過記憶的味道，串聯人與人之間的情感，四款風味月餅包含「烏豆沙蛋黃酥」，嚴選台灣萬丹頂級紅豆製成的細緻烏豆沙，包覆宜蘭在地鴨蛋黃，鹹甜兼具的懷舊滋味。「金沙酥」內餡由白鳳豆沙結合濃郁起司蛋黃，外皮再撒上起司粉烘烤至金黃色澤，外酥內軟入口即化。「流心奶黃月餅」選用清香樸實的桃山皮，包裹注入香濃鹹蛋流芯的奶皇餡，多層口感美味享受。以紅土新鮮醃製的宜蘭鴨蛋黃加入鳳梨餡中，結合菠蘿脆皮推出「菠蘿鳳凰酥」，微甜而不膩。
「星月遙寄」經典四酥禮盒，八入裝，售價1,680元，於8月30日前預購可享早鳥優惠1,480元，煙波生活線上預購期間自即日起至9月6日，單筆滿5盒以上另享優惠折扣。現場預購宅配到府每箱可容納12盒、酌收運費260元，新竹縣市5箱以上免運費，外縣市10箱以上免運費，不含離島及國外地區，宅配將於8月19日陸續出貨。現場自取預購開放至9月17日，可提前致電或至煙波集團旗下飯店餐廳訂購，並於即日起於餐廳營業時間自現場取貨，集團旗下餐廳為新竹湖濱館「陽光小館」、新竹都會館「經典牛排館」、花蓮館「慕拉西餐廳」、蘇澳四季雙泉館「朝晴庭」、宜蘭館「燦燦好食」、台南館「隱糧」、花蓮太魯閣-沁海館「漫饗食堂」及花時間-宜蘭傳藝「滿饌樓」，另指定級別會員可享獨家優惠價，黑金卡1,249元、銀卡1,349元。
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