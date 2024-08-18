第二屆500碗／火鍋「能不能加芋頭」？59%民眾投票支持

為期2天的「500碗小吃派對市集」，在8月18日正式劃下完美句點，活動期間吸引超過2萬名民眾到場。市集現場所舉辦的「500碗調查局」，也針對「咖哩飯拌不拌？」、「蒸肉圓還是炸肉圓？」、「火鍋加不加芋頭？」等美食喜好進行觀眾趣味投票。結果「火鍋芋頭黨」大獲全勝，以59%的得票率，遠超「不准加芋頭」，也讓現場引起許多歡樂的討論。

「500碗小吃派對市集」於8月17、8月18日於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開，集結7縣市人氣小吃名店，包括有基隆人氣名店「吳姳麵館」、台北最好吃紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」、桃園的「陳秋剛綿綿冰」，還有「糯夫米糕」、「明宏拔絲地瓜」、「H&H 現炸吉拿棒」、「莉姆姆的歌」「虎堡王 台灣漢堡店」、「鄒記菜包」、「永香鹽水雞」、「大苑子」等多個餐飲品牌。許多民眾也趁著週末時光前來捧場，許多店家更因供不應求而提早打烊，顯現超高人氣。