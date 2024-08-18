快訊

地牛翻身！18:58花蓮近海規模4.1地震 最大震度花蓮縣4級

黃珊珊明主持查帳記者會 黃國昌：發生離譜錯誤當然要善後

「法國第一美男子」離世！享壽88歲 曾來台參加金馬獎

第二屆500碗／火鍋「能不能加芋頭」？59%民眾投票支持

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「500碗小吃派對市集」針對台灣人常見的飲食喜好，進行趣味投票。記者陳睿中／攝影
「500碗小吃派對市集」針對台灣人常見的飲食喜好，進行趣味投票。記者陳睿中／攝影

為期2天的「500碗小吃派對市集」，在8月18日正式劃下完美句點，活動期間吸引超過2萬名民眾到場。市集現場所舉辦的「500碗調查局」，也針對「咖哩飯拌不拌？」、「蒸肉圓還是炸肉圓？」、「火鍋加不加芋頭？」等美食喜好進行觀眾趣味投票。結果「火鍋芋頭黨」大獲全勝，以59%的得票率，遠超「不准加芋頭」，也讓現場引起許多歡樂的討論。

「500碗小吃派對市集」於8月17、8月18日於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開，集結7縣市人氣小吃名店，包括有基隆人氣名店「吳姳麵館」、台北最好吃紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」、桃園的「陳秋剛綿綿冰」，還有「糯夫米糕」、「明宏拔絲地瓜」、「H&H 現炸吉拿棒」、「莉姆姆的歌」「虎堡王 台灣漢堡店」、「鄒記菜包」、「永香鹽水雞」、「大苑子」等多個餐飲品牌。許多民眾也趁著週末時光前來捧場，許多店家更因供不應求而提早打烊，顯現超高人氣。

為了增加活動現場的趣味性，500碗團隊特別以網路上各有擁護者的飲食習慣，打造「500碗調查局」活動，民眾可以領取貼紙，投票給自己心儀的餐飲喜好，共計吸引約200名觀眾參加。其中「咖哩飯拌不拌？」主題中，支持「不拌」的票數為102票，「拌」的票數為64票，15人選擇「都可以」。「蒸肉圓還是炸肉圓？」投票中，「炸肉圓」獲得90票支持，勝於「蒸肉圓」的70票。至於「火鍋加不加芋頭？」，「加芋頭」得票數達112票，高於「不准加芋頭」的70票，為差異最明顯的組合。許多民眾也是一邊投票，一邊與「敵對陣營」的朋友們喊話，令現場增添不少樂趣。

「火鍋加不加芋頭」的主題中，有約59%的民眾，投票給「有芋頭」。記者陳睿中／攝影
「火鍋加不加芋頭」的主題中，有約59%的民眾，投票給「有芋頭」。記者陳睿中／攝影
「蒸肉圓還是炸肉圓？」投票中，「炸肉圓」獲得90票支持，勝於「蒸肉圓」的70票。記者陳睿中／攝影
「蒸肉圓還是炸肉圓？」投票中，「炸肉圓」獲得90票支持，勝於「蒸肉圓」的70票。記者陳睿中／攝影
為期2天的「500碗小吃派對市集」，吸引超過2萬名民眾到場。圖／500輯攝影團隊提供
為期2天的「500碗小吃派對市集」，吸引超過2萬名民眾到場。圖／500輯攝影團隊提供

投票 肉圓 芋頭

延伸閱讀

吃到飽火鍋「打包單點高麗菜」遭拒！顧客飆罵神經病 店員難過：好幾天睡不好

武嶺吃鍋好爽？遊客拍影片上網自爆 保警、太管處要查了

用粥煮火鍋！「粥起」粥底火鍋 開幕送250元海鮮盤

「奧運奪金餐飲優惠」懶人包！ 名字有「麟、洋」吃火鍋5折、肉盤買一送一、狂賀貼文贈甜點

相關新聞

第二屆500碗／火鍋「能不能加芋頭」？59%民眾投票支持

為期2天的「500碗小吃派對市集」，在8月18日正式劃下完美句點，活動期間吸引超過2萬名民眾到場。市集現場所舉辦的「50...

風雨後的彩虹 亞泥天母SOGO辦市集挺部落重建

亞洲水泥和花蓮縣秀林鄉玻士岸部落會議共同主辦的「太魯閣山市集」在遠東SOGO百貨台北天母店盛大登場，市集設有近三十個攤位...

第二屆500碗／小吃派對市集串連7縣市人氣名店 開攤秒殺2天吸2萬人潮

「500碗小吃派對市集」本週末連續2天於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開，一口氣串連7縣市人氣小吃名店，集結...

「萬代組裝模型巡迴特展」華山登場！3米鋼彈立像必拍 「組裝模型教室」免費參加

鋼彈迷年度盛事，由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部舉辦的《萬代組裝模型巡迴特展》即日起盛大展開，台北場即日起至8月25日在台...

不是只有北海道、白馬、湯澤！十大日韓熱門滑雪勝地快收藏　一起穿梭浪漫銀白仙境

日本、韓國是距離台灣最近的滑雪度假勝地，有哪些地區值得和家人、朋友一同前往，沉浸在銀白的夢幻雪世界呢？趕快來看看！

香奈兒推廣藝術多項演出交流 助蒂妲史雲頓本周登台

承襲品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對於藝術的積極參與無比的熱忱，香奈兒成立文化基金會（CHA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。