第二屆500碗／火鍋「能不能加芋頭」？59%民眾投票支持
為期2天的「500碗小吃派對市集」，在8月18日正式劃下完美句點，活動期間吸引超過2萬名民眾到場。市集現場所舉辦的「500碗調查局」，也針對「咖哩飯拌不拌？」、「蒸肉圓還是炸肉圓？」、「火鍋加不加芋頭？」等美食喜好進行觀眾趣味投票。結果「火鍋芋頭黨」大獲全勝，以59%的得票率，遠超「不准加芋頭」，也讓現場引起許多歡樂的討論。
「500碗小吃派對市集」於8月17、8月18日於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開，集結7縣市人氣小吃名店，包括有基隆人氣名店「吳姳麵館」、台北最好吃紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」、桃園的「陳秋剛綿綿冰」，還有「糯夫米糕」、「明宏拔絲地瓜」、「H&H 現炸吉拿棒」、「莉姆姆的歌」「虎堡王 台灣漢堡店」、「鄒記菜包」、「永香鹽水雞」、「大苑子」等多個餐飲品牌。許多民眾也趁著週末時光前來捧場，許多店家更因供不應求而提早打烊，顯現超高人氣。
為了增加活動現場的趣味性，500碗團隊特別以網路上各有擁護者的飲食習慣，打造「500碗調查局」活動，民眾可以領取貼紙，投票給自己心儀的餐飲喜好，共計吸引約200名觀眾參加。其中「咖哩飯拌不拌？」主題中，支持「不拌」的票數為102票，「拌」的票數為64票，15人選擇「都可以」。「蒸肉圓還是炸肉圓？」投票中，「炸肉圓」獲得90票支持，勝於「蒸肉圓」的70票。至於「火鍋加不加芋頭？」，「加芋頭」得票數達112票，高於「不准加芋頭」的70票，為差異最明顯的組合。許多民眾也是一邊投票，一邊與「敵對陣營」的朋友們喊話，令現場增添不少樂趣。
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