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第二屆500碗／小吃派對市集串連7縣市人氣名店 開攤秒殺2天吸2萬人潮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」備料充足，持續大排長龍中。圖／500輯攝影團隊提供
「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」備料充足，持續大排長龍中。圖／500輯攝影團隊提供

「500碗小吃派對市集」本週末連續2天於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）盛大展開，一口氣串連7縣市人氣小吃名店，集結最強在地美味，帶來多款「500碗限定組合餐」。活動首日現場湧入破萬人潮，許多店家一開攤就大排長龍，到了傍晚幾乎所以店家都提前完售。

今天活動第2天市集提前至11點開始，更有許多民眾提前在門口守候，就為了一站吃到全台各地人氣小吃。有一半以上店家開賣1小時即完售，「永香鹽水雞」超級熱賣是今日完銷王。而「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」、「鄒記菜包」則是今日加倍備料滿足消費者需求，目前持續大排長龍中。感謝天公作美，2天活動現場湧入超過2萬人潮，今日市集活動可能會視攤位銷售狀況提前結束。

今日市集有一半以上店家開賣1小時即完售，「永香鹽水雞」超級熱賣。圖／500輯攝影團隊提供
今日市集有一半以上店家開賣1小時即完售，「永香鹽水雞」超級熱賣。圖／500輯攝影團隊提供

今年「500碗小吃派對市集」邀請上屆入選500碗的基隆人氣名店「吳姳麵館」首次出攤，台北最好吃紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」今年再度現身力挺；位於桃園的「陳秋剛綿綿冰」及「虎堡王 台灣漢堡店」、以手工客家菜包聞名的新竹北埔名店「鄒記菜包」、近年來深受台南人喜愛的人氣宵夜「永香鹽水雞」與排隊名店「糯夫米糕」、高雄「明宏拔絲地瓜」和「H&H 現炸吉拿棒」、暌違4年未在台北現身的屏東霧台鄉知名小米甜甜圈「莉姆姆的歌」等知名小吃店都帶來特製商品。

今日市集一開門就湧入大批人潮。圖／500輯攝影團隊提供
今日市集一開門就湧入大批人潮。圖／500輯攝影團隊提供
「500碗小吃派對市集」2天活動現場湧入超過2萬人潮。圖／500輯攝影團隊提供
「500碗小吃派對市集」2天活動現場湧入超過2萬人潮。圖／500輯攝影團隊提供
今日市集開門前就有大批民眾在門口守候。圖／500輯攝影團隊提供
今日市集開門前就有大批民眾在門口守候。圖／500輯攝影團隊提供

為進一步號召全台民眾以行動支持奪碗的優質在地小吃，《500輯》今年再度發起「500碗集碗挑戰2.0」活動，即日起至9月17日，只要吃3間今年奪碗的店家，就有1次抽獎機會，最大獎有機會抽中eReady Fun台鈴智慧電車，詳情請查閱《500輯》臉書粉絲團。

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

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小吃 派對 燒肉

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