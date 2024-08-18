快訊

第二屆500碗／全台小吃入榜數公布 台北101間得主最多、台南62間上榜奪亞軍

怕膽固醇不吃蛋黃？這2項才是危險分子：促使肝臟合成更多

「萬代組裝模型巡迴特展」華山登場！3米鋼彈立像必拍 「組裝模型教室」免費參加

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
3米高RX-78-2鋼彈立像降臨台北華山會場。記者黃筱晴／攝影
3米高RX-78-2鋼彈立像降臨台北華山會場。記者黃筱晴／攝影

鋼彈迷年度盛事，由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部舉辦的《萬代組裝模型巡迴特展》即日起盛大展開，台北場即日起至8月25日在台北華山1914文化創意產業園區開展，高雄場則將於9月14日至9月22日在駁二藝術特區開展。為歡慶鋼彈45周年，台灣萬代南夢宮特別精心安排3米高RX-78-2鋼彈立像展示於台北會場，不敗的經典配色搭配帥氣英姿，粉絲們一定要來打卡！

活動現場展出電影「機動戰士鋼彈SEED FREEDOM」的最新商品、以及即將於Netflix全球獨家播出的「復仇的鎮魂曲」未上市商品，還有擁有高人氣的作品如「水星的魔女」、「鋼彈創鬥元宇宙」等最新組裝模型登場，現場展出歷代主角機動戰士，帶領大家一起回顧鋼彈系列的經典作品，喚起粉絲最初的回憶。

除了鋼彈系列，「遊戲王」、「怪獸8號」、「數碼寶貝」、「超人力霸王」、「宇宙戰艦大和號」、「假面騎士」等人氣動漫角色IP組裝模型也將同步登場。另外，萬代原創組裝模型品牌30 MINUTES LABEL、還有孩子們最愛的《恐龍組裝模型》，也能滿足創作型玩家、入門小朋友的需求。現場還有即將發售的《GUNDAM 創壞者4》以及《機動戰士鋼彈 激戰任務 2》等最新PlayStation 5、PlayStation 4專用線上遊戲提供試玩。

此次展覽同樣推出「組裝模型體驗教室」，邀請專業模型製作老師親自指導組裝技巧，活動全程免費參與，今年採現場報名制，無需工具，徒手即可組裝，即使是從未接觸過模型的粉絲也能輕鬆入門，今年更增設了鋼彈麥克筆噴塗系統體驗區，將麥克筆變成噴槍，可替零件輕鬆上色，讓組裝好的模型變身獨一無二的作品帶回家。

由萬代主辦的鋼彈組裝模型世界大賽「GBWC鋼彈模型製作家全球盃」今年台灣區決賽回歸實體，會場將展示上百件優秀作品，更將在8月25日選出代表台灣參加世界大賽的3位冠軍。

而最後不能錯過的，當然是會場限定販售模型，限定品將採取限量販售，每人每款限購3盒，數量有限，售完為止。除了組裝模型，萬代食玩鋼彈系列商品、多款萬代人氣組裝模型及必備組裝工具也都會在會場販售，單筆消費滿699元以上即可獲得1次抽獎機會，抽抽有獎，除了有機會贏得人氣組裝模型，還有機會獲得萬代官方潮流服飾；單筆消費滿1,399元可享9折優惠，單筆消費滿2,000元還贈送台灣限定飲料提袋乙個。

現場展售萬代官方潮流服飾。記者黃筱晴／攝影
現場展售萬代官方潮流服飾。記者黃筱晴／攝影
今年「組裝模型教室」增設鋼彈麥克筆噴塗系統體驗區，將麥克筆變成噴槍，可輕鬆替零件上色。記者黃筱晴／攝影
今年「組裝模型教室」增設鋼彈麥克筆噴塗系統體驗區，將麥克筆變成噴槍，可輕鬆替零件上色。記者黃筱晴／攝影
萬代原創組裝模型品牌30ML新系列30 MINUTES FANTASY誕生。記者黃筱晴／攝影
萬代原創組裝模型品牌30ML新系列30 MINUTES FANTASY誕生。記者黃筱晴／攝影
《萬代組裝模型巡迴特展》台北場即日起至8月25日在台北華山1914文化創意產業園區盛大展開。記者黃筱晴／攝影
《萬代組裝模型巡迴特展》台北場即日起至8月25日在台北華山1914文化創意產業園區盛大展開。記者黃筱晴／攝影
即將發售的《GUNDAM 創壞者4》以及《機動戰士鋼彈 激戰任務 2》等最新PlayStation 5、PlayStation 4專用線上遊戲現場提供試玩。記者黃筱晴／攝影
即將發售的《GUNDAM 創壞者4》以及《機動戰士鋼彈 激戰任務 2》等最新PlayStation 5、PlayStation 4專用線上遊戲現場提供試玩。記者黃筱晴／攝影
現場展出歷代主角機動戰士，帶領大家一起回顧鋼彈系列的經典作品記者黃筱晴／攝影
現場展出歷代主角機動戰士，帶領大家一起回顧鋼彈系列的經典作品記者黃筱晴／攝影
「組裝模型教室」免費參與，專業老師手把手教學，帶領粉絲一同探索組裝模型的樂趣。記者黃筱晴／攝影
「組裝模型教室」免費參與，專業老師手把手教學，帶領粉絲一同探索組裝模型的樂趣。記者黃筱晴／攝影
現場設置可愛模型佈景邀模型迷拍照打卡。記者黃筱晴／攝影
現場設置可愛模型佈景邀模型迷拍照打卡。記者黃筱晴／攝影

宇宙 粉絲

延伸閱讀

無需程式碼的AI教育 台師大攜業界培育中學物聯網教師

第二屆500碗／人氣店家出攤 吳銘麵館、劉美麗紅燒肉、陳秋剛綿綿冰

突破AI瓶頸 麗臺「AIDMS 高效整合技術」自動化大展亮相

夜間驚魂！華山纜車突停電 遊客懸2000米高空一小時：差點留遺言

相關新聞

「萬代組裝模型巡迴特展」華山登場！3米鋼彈立像必拍 「組裝模型教室」免費參加

鋼彈迷年度盛事，由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部舉辦的《萬代組裝模型巡迴特展》即日起盛大展開，台北場即日起至8月25日在台...

不是只有北海道、白馬、湯澤！十大日韓熱門滑雪勝地快收藏　一起穿梭浪漫銀白仙境

日本、韓國是距離台灣最近的滑雪度假勝地，有哪些地區值得和家人、朋友一同前往，沉浸在銀白的夢幻雪世界呢？趕快來看看！

香奈兒推廣藝術多項演出交流 助蒂妲史雲頓本周登台

承襲品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對於藝術的積極參與無比的熱忱，香奈兒成立文化基金會（CHA...

愛馬仕Crafting Time超凡腕表展 木片細工鑲嵌師首登台

愛馬仕（Hermès）自即日起到8月24日止，於台北BELLAVITA百貨的愛馬仕旗艦店內舉辦自2017年起第五度來台的...

跟團買什麼最划算？網友大推這六項「熱門團購商品」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熱門團購商品類型」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的熱門團購商品類型。

第二屆500碗／評審貢獻私房店 讓更多小吃被看見

第二屆「500碗」美食小吃名單昨日揭曉，評審之一、飲食生活作家葉怡蘭指出，相較於第一屆評審著重經典、知名的小吃，第二屆則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。