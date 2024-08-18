「萬代組裝模型巡迴特展」華山登場！3米鋼彈立像必拍 「組裝模型教室」免費參加

鋼彈迷年度盛事，由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部舉辦的《萬代組裝模型巡迴特展》即日起盛大展開，台北場即日起至8月25日在台北華山1914文化創意產業園區開展，高雄場則將於9月14日至9月22日在駁二藝術特區開展。為歡慶鋼彈45周年，台灣萬代南夢宮特別精心安排3米高RX-78-2鋼彈立像展示於台北會場，不敗的經典配色搭配帥氣英姿，粉絲們一定要來打卡！

活動現場展出電影「機動戰士鋼彈SEED FREEDOM」的最新商品、以及即將於Netflix全球獨家播出的「復仇的鎮魂曲」未上市商品，還有擁有高人氣的作品如「水星的魔女」、「鋼彈創鬥元宇宙」等最新組裝模型登場，現場展出歷代主角機動戰士，帶領大家一起回顧鋼彈系列的經典作品，喚起粉絲最初的回憶。

除了鋼彈系列，「遊戲王」、「怪獸8號」、「數碼寶貝」、「超人力霸王」、「宇宙戰艦大和號」、「假面騎士」等人氣動漫角色IP組裝模型也將同步登場。另外，萬代原創組裝模型品牌30 MINUTES LABEL、還有孩子們最愛的《恐龍組裝模型》，也能滿足創作型玩家、入門小朋友的需求。現場還有即將發售的《GUNDAM 創壞者4》以及《機動戰士鋼彈 激戰任務 2》等最新PlayStation 5、PlayStation 4專用線上遊戲提供試玩。

此次展覽同樣推出「組裝模型體驗教室」，邀請專業模型製作老師親自指導組裝技巧，活動全程免費參與，今年採現場報名制，無需工具，徒手即可組裝，即使是從未接觸過模型的粉絲也能輕鬆入門，今年更增設了鋼彈麥克筆噴塗系統體驗區，將麥克筆變成噴槍，可替零件輕鬆上色，讓組裝好的模型變身獨一無二的作品帶回家。

由萬代主辦的鋼彈組裝模型世界大賽「GBWC鋼彈模型製作家全球盃」今年台灣區決賽回歸實體，會場將展示上百件優秀作品，更將在8月25日選出代表台灣參加世界大賽的3位冠軍。