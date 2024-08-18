香奈兒推廣藝術多項演出交流 助蒂妲史雲頓本周登台

承襲品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）對於藝術的積極參與無比的熱忱，香奈兒成立文化基金會（CHANEL Culture Fund）積極協助藝術合作夥伴發展，為文化風貌帶來創新思維。本月，香奈兒與合作夥伴之一的臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）合作，邀請品牌藝術暨文化大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）來台，並帶來她的演出作品《親愛的帕索里尼》（Embodying Pasolini）。

秉持品牌對表演藝術的支持、推廣表演藝術在亞洲的發展的理念，香奈兒積極促進臺灣及全球文化交流，於去年開始與北藝中心合作，在2023年底時舉辦「Camping Asia 2023」，成功促成跨世代、跨文化、跨領域的推廣，並更進一步於2024年6月與北藝中心共同舉辦開拓年輕舞者的視野的「Dance Talk｣。

品牌也預計將於11月偕同衛武營國家藝術文化中心，帶來一場跨世代的對話和身體律動工作坊。為了支持年輕創作者，香奈兒品牌也支持國立臺北藝術大學舞蹈學院，將於2024年底重製再現德國傳奇舞蹈家碧娜鮑許（Pina Bausch）的經典舞碼作品「春之祭」（The Rite of Spring）。

除了在台灣，香奈兒也積極於世界各地展開長期計畫持續推廣不同領域的藝術新世代。在日本，香奈兒與曾摘下坎城影展金棕櫚獎的日本電影製片人是枝裕和合作，推出「Chanel & Cinema - Tokyo Lights 」計畫，透過提供表達自我的平台以及與日本電影界專業人士交流的機會，鼓勵年輕導演揮灑創意，為電影產業未來培育年輕人才。