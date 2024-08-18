愛馬仕Crafting Time超凡腕表展 木片細工鑲嵌師首登台
愛馬仕（Hermès）自即日起到8月24日止，於台北BELLAVITA百貨的愛馬仕旗艦店內舉辦自2017年起第五度來台的CRAFTING TIME超凡腕表展，展覽旨在向鐘表愛好者呈獻愛馬仕在表盤工藝、複雜功能與頂級珠寶三大領域的傑作，期間Crafting Time展場完全對外開放，任何對腕表有興趣的人都能親臨愛馬仕Bellavita旗艦店鑑賞品牌鐘表最新的工藝。
這次的展覽期間，有木片細工鑲嵌工匠及皮革鑲嵌工藝工匠現場展演，皮革鑲嵌更是目前為止只有愛馬仕鐘表運用在表盤上的獨門技術，相當難得。聯合報這次也專訪了自2018年起與愛馬仕展開多項合作的木片細工鑲嵌工匠Olivier Varenne，深入了解這項工藝的製作過程。
●經典傑作一次亮相
愛馬仕的鐘表部創意總監Philippe Delhotal表示，品牌自1928年開始製表至今近百年，不僅在外型、設計、概念上與眾不同，近十數年來更在機械上推陳出新，是設計師、工匠、技師等不同領域專業人士團隊合作的成果。
展覽共劃分為5個小主題：Le Temps Voyageur展櫃，展出不同材質表款的Arceau Le Temps Voyageur腕表，探索愛馬仕在時間與空間的旅行的向度；第二個展櫃呈獻多款以絲巾圖案為靈感的藝術與工藝表款，包括刻畫波蘭民族文化的慶典服飾的ARCEAU Costume de fête工藝腕表、ARCEAU Sur mon nuage工藝腕表、以及向墨西哥傳統帽子舞致敬的ARCEAU Belles du Mexique工藝腕表
第三個展櫃則以大理石、隕石等各種珍稀材質，展現ARCEAU L'heure de la lune月讀時光腕表的各種月亮下的時光浪漫情懷。奪目的滿鑽Medor系列神秘表，則是精緻的高級珠寶表工藝的代表。最後，今年甫於2024年鐘表與奇蹟亮相的傑作ARCEAU Duc Attelé三軸三問陀飛輪腕表，為高級複雜功能展櫃的焦點，不僅次品牌有史以來最負責的機械錶款，今年得獎呼聲也很高。
●木片細工鑲嵌 極致工藝解密
首度來台的木片細工鑲嵌工匠Olivier Varenne，出身木工世家的第三代，從小耳濡目染就迷上木頭，年少便立志以木材創作，並接受了職校的訓練。一開始從木片鑲嵌家具等大型作品開始感受到拼接各種圖案的樂趣，接觸到木片細工鑲嵌後發現，圖案更細緻微型化之外，藝術創作上的亦有更多可能，就逐漸走向這個領域。
他解說創作過程：在取得原圖後，首先就是將在描圖紙上用手勾勒5倍大的圖案，再用電腦縮小成實際大小並列印出來，然後用手術刀按照描圖切割成小紙片。接下來的步驟可以說是在藝術上最關鍵的步驟：根據圖案需求選木片木種。不僅是顏色和質地，不同的木材韌度彈性堅固度都不同，工匠擁有全然的自由，但也需要了解每一種木材的特質。
選好材質後他會將一張厚度大約是0.6到0.8毫米的木紙，10張一疊一起切割，將手術刀切割好的小紙片放在疊好的木紙上，再沿著圖案用線鋸切割木材。垂直的線鋸是裝在機械上，需要用腳踩啟動。因為切割後還要拼；切太多，拼起來木片之間會有縫隙；拼出來的圖會不平整。但最細的鋸子還是比描圖的線粗，所以要非常精準地切在線的外緣1/2或內緣3/4，等於說結合起來剛好是跟筆的粗細相當。切割木材往往是最困難的步驟，因為腳踩、手動木片、眼睛看，手眼腳協調要非常專注。
切割好小木片之後開始拼圖。拼圖的首個步驟是分類，順序則是從圖案最細緻的地方開始，例如獅子的鬍鬚開始，以類似同心圓的方式，在有黏性的膠帶上，從最細的地方往外一片一片依序拼出來。木片之間沒有膠，因此拼好之後會進行打磨，以符合愛馬仕要求的平整度和厚度再上一層防UV的漆，就大功告成。
他表示，木片鑲嵌表盤最大的優勢，就是在於有表殼的保護，本身可以防水隔絕潮濕、灰塵，因此不需要特別的保養收藏。不像家具暴露在空氣中，這20多年來他製作的表盤作品都沒有變質的。若一個表盤需要結合多種工藝，在一開始設計的時候負責不同部份的工匠就會見面討論，協調工序的先後、工作的難度與誤差等，每次都會因為圖案而有所不同。工匠間也要有相當程度的信任，因為最後必須將自己完成的作品寄給對方一起組合。
Olivier Varenne表示，這次帶來台灣示範展演的長頸鹿是他製作過最花時間與精神的圖案之一，因為白色的部分是一整片白色木片要鏤空，光是切割一片木紙就要三個小時的時間。他表示，從事木片細工鑲嵌12年來，「每天都在學習！每一片木片都獨一無二，要像馴獸師一樣要使之馴服於你！」
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