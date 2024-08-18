愛馬仕Crafting Time超凡腕表展 木片細工鑲嵌師首登台

愛馬仕（Hermès）自即日起到8月24日止，於台北BELLAVITA百貨的愛馬仕旗艦店內舉辦自2017年起第五度來台的CRAFTING TIME超凡腕表展，展覽旨在向鐘表愛好者呈獻愛馬仕在表盤工藝、複雜功能與頂級珠寶三大領域的傑作，期間Crafting Time展場完全對外開放，任何對腕表有興趣的人都能親臨愛馬仕Bellavita旗艦店鑑賞品牌鐘表最新的工藝。

這次的展覽期間，有木片細工鑲嵌工匠及皮革鑲嵌工藝工匠現場展演，皮革鑲嵌更是目前為止只有愛馬仕鐘表運用在表盤上的獨門技術，相當難得。聯合報這次也專訪了自2018年起與愛馬仕展開多項合作的木片細工鑲嵌工匠Olivier Varenne，深入了解這項工藝的製作過程。

●經典傑作一次亮相

愛馬仕的鐘表部創意總監Philippe Delhotal表示，品牌自1928年開始製表至今近百年，不僅在外型、設計、概念上與眾不同，近十數年來更在機械上推陳出新，是設計師、工匠、技師等不同領域專業人士團隊合作的成果。

展覽共劃分為5個小主題：Le Temps Voyageur展櫃，展出不同材質表款的Arceau Le Temps Voyageur腕表，探索愛馬仕在時間與空間的旅行的向度；第二個展櫃呈獻多款以絲巾圖案為靈感的藝術與工藝表款，包括刻畫波蘭民族文化的慶典服飾的ARCEAU Costume de fête工藝腕表、ARCEAU Sur mon nuage工藝腕表、以及向墨西哥傳統帽子舞致敬的ARCEAU Belles du Mexique工藝腕表

第三個展櫃則以大理石、隕石等各種珍稀材質，展現ARCEAU L'heure de la lune月讀時光腕表的各種月亮下的時光浪漫情懷。奪目的滿鑽Medor系列神秘表，則是精緻的高級珠寶表工藝的代表。最後，今年甫於2024年鐘表與奇蹟亮相的傑作ARCEAU Duc Attelé三軸三問陀飛輪腕表，為高級複雜功能展櫃的焦點，不僅次品牌有史以來最負責的機械錶款，今年得獎呼聲也很高。

●木片細工鑲嵌 極致工藝解密

首度來台的木片細工鑲嵌工匠Olivier Varenne，出身木工世家的第三代，從小耳濡目染就迷上木頭，年少便立志以木材創作，並接受了職校的訓練。一開始從木片鑲嵌家具等大型作品開始感受到拼接各種圖案的樂趣，接觸到木片細工鑲嵌後發現，圖案更細緻微型化之外，藝術創作上的亦有更多可能，就逐漸走向這個領域。

他解說創作過程：在取得原圖後，首先就是將在描圖紙上用手勾勒5倍大的圖案，再用電腦縮小成實際大小並列印出來，然後用手術刀按照描圖切割成小紙片。接下來的步驟可以說是在藝術上最關鍵的步驟：根據圖案需求選木片木種。不僅是顏色和質地，不同的木材韌度彈性堅固度都不同，工匠擁有全然的自由，但也需要了解每一種木材的特質。

選好材質後他會將一張厚度大約是0.6到0.8毫米的木紙，10張一疊一起切割，將手術刀切割好的小紙片放在疊好的木紙上，再沿著圖案用線鋸切割木材。垂直的線鋸是裝在機械上，需要用腳踩啟動。因為切割後還要拼；切太多，拼起來木片之間會有縫隙；拼出來的圖會不平整。但最細的鋸子還是比描圖的線粗，所以要非常精準地切在線的外緣1/2或內緣3/4，等於說結合起來剛好是跟筆的粗細相當。切割木材往往是最困難的步驟，因為腳踩、手動木片、眼睛看，手眼腳協調要非常專注。

切割好小木片之後開始拼圖。拼圖的首個步驟是分類，順序則是從圖案最細緻的地方開始，例如獅子的鬍鬚開始，以類似同心圓的方式，在有黏性的膠帶上，從最細的地方往外一片一片依序拼出來。木片之間沒有膠，因此拼好之後會進行打磨，以符合愛馬仕要求的平整度和厚度再上一層防UV的漆，就大功告成。

他表示，木片鑲嵌表盤最大的優勢，就是在於有表殼的保護，本身可以防水隔絕潮濕、灰塵，因此不需要特別的保養收藏。不像家具暴露在空氣中，這20多年來他製作的表盤作品都沒有變質的。若一個表盤需要結合多種工藝，在一開始設計的時候負責不同部份的工匠就會見面討論，協調工序的先後、工作的難度與誤差等，每次都會因為圖案而有所不同。工匠間也要有相當程度的信任，因為最後必須將自己完成的作品寄給對方一起組合。