美髮吹風機有新招！DIKE加了護髮錠邊吹邊護髮 「初戀機」超迷你只有320克

現代人越來越注重美髮保養，就連外出旅行也會選擇自行攜帶吹風機，確保髮型可以吹得又快又好。由雙全國際獨家代理的DIKE，近日發表新一代吹風機產品「DIKE等離子護髮吹風機」，除了好握持、風力超強之外，更首創將含有植物護髮精萃的護髮錠直接結合在吹風機上，吹髮同時深層護髮。建議售價3,190元，預購價2,390元起，預計9月上市。

DIKE等離子護髮吹風機除了擁有1億濃度等離子，更推出針對3大問題髮質「染燙受損髮」、「油性扁塌髮」、「稀疏易斷髮」推出護髮錠組合供選擇，每片護髮錠可使用1,000小時以上，透過風力與熱度，將精萃成份在吹髮時變成霧化微分子深入髮絲。

預購組合中除了隨附3款護髮錠，吹風機本身也擁有3款造型吹嘴，包括順髮、集風、柔風，磁吸設計隨手快速更換超方便，搭配3段溫度調整，以及冷熱循環護髮模式，無論是直髮、捲髮還是造型都能輕鬆應對。