美髮吹風機有新招！DIKE加了護髮錠邊吹邊護髮 「初戀機」超迷你只有320克

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DIKE等離子護髮吹風機即日起開放預購，預購價2,390元起，預計9月上市。記者黃筱晴／攝影
DIKE等離子護髮吹風機即日起開放預購，預購價2,390元起，預計9月上市。記者黃筱晴／攝影

現代人越來越注重美髮保養，就連外出旅行也會選擇自行攜帶吹風機，確保髮型可以吹得又快又好。由雙全國際獨家代理的DIKE，近日發表新一代吹風機產品「DIKE等離子護髮吹風機」，除了好握持、風力超強之外，更首創將含有植物護髮精萃的護髮錠直接結合在吹風機上，吹髮同時深層護髮。建議售價3,190元，預購價2,390元起，預計9月上市。

DIKE等離子護髮吹風機除了擁有1億濃度等離子，更推出針對3大問題髮質「染燙受損髮」、「油性扁塌髮」、「稀疏易斷髮」推出護髮錠組合供選擇，每片護髮錠可使用1,000小時以上，透過風力與熱度，將精萃成份在吹髮時變成霧化微分子深入髮絲。

預購組合中除了隨附3款護髮錠，吹風機本身也擁有3款造型吹嘴，包括順髮、集風、柔風，磁吸設計隨手快速更換超方便，搭配3段溫度調整，以及冷熱循環護髮模式，無論是直髮、捲髮還是造型都能輕鬆應對。

日系小家電Bmxmao近期則是推出超迷你的「初戀機」MAO hair Q，擁有時尚皮革拼接握把，機身僅重320g，免摺疊就很輕巧，擁有10萬轉的高速直流無刷馬達，每分鐘可以吹出2.2立方米的超大風量，快速帶走頭髮表面的水分，超快乾。而2億高濃度負離子2搭配24種吹髮模式，吹髮同時也能讓頭髮柔順澎鬆，非常適合想快速吹乾頭髮、喜歡旅遊卻又無法忍受飯店風力超弱的民眾，精打細算的小資族、外宿學生族也可以輕鬆入手。

MAO hair Q吹風機機身僅重320g，每分鐘可以吹出2.2立方米的超大風量。圖／Bmxmao提供
MAO hair Q吹風機機身僅重320g，每分鐘可以吹出2.2立方米的超大風量。圖／Bmxmao提供
預購還有推出搭配磁吸支架的組合。記者黃筱晴／攝影
預購還有推出搭配磁吸支架的組合。記者黃筱晴／攝影
護髮錠放在吹風機出風口中央，替換相當方便。記者黃筱晴／攝影
護髮錠放在吹風機出風口中央，替換相當方便。記者黃筱晴／攝影
Bmxmao「初戀機」MAO hair Q預購價1,980元起。圖／Bmxmao提供
Bmxmao「初戀機」MAO hair Q預購價1,980元起。圖／Bmxmao提供
機身上的燈號會隨著風溫模式改變。記者黃筱晴／攝影
機身上的燈號會隨著風溫模式改變。記者黃筱晴／攝影
隨附3款順髮、集風、柔風吹嘴，磁吸設計隨手快速更換超方便。記者黃筱晴／攝影
隨附3款順髮、集風、柔風吹嘴，磁吸設計隨手快速更換超方便。記者黃筱晴／攝影
DIKE等離子護髮吹風機同步推出3款護髮錠。記者黃筱晴／攝影
DIKE等離子護髮吹風機同步推出3款護髮錠。記者黃筱晴／攝影

吹風機 頭髮

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