第二屆500碗／5小吃各獲3碗奪冠

由聯合報系旗下指標性青年全媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，昨公布第二屆獲獎名單，持續秉持「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」的核心精神，邀請五十位各行各業、熱愛品嘗各式小吃的跨界評審，根據平價、多樣、日常、易得和具在地代表性等五大向度，分享其最鍾愛的十碗小吃，總計全台有四六九間小吃入選，其中有五間小吃各獲三碗掄元。

第二屆「500碗」活動同步串連七縣市首度舉辦「500碗小吃派對市集」，於八月十七至十八日在台北四四南村舉辦，首日吸引破萬人潮。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》發行人項國寧表示，自從去年創辦「500碗」這個活動以來，獲得非常多的討論，有幾個意義。第一個意義就是它是一個在地觀點的小吃指南，為台灣的飲食文化注入一股新的力量。

《500輯》發行人項國寧出席第二屆「500碗」頒獎典禮。圖／500輯攝影團隊提供

項國寧說，第二個意義是為我們的尋常百姓，開拓了一個新的飲食地平線，為大家增加了很多選擇，也為大家增加了很多記憶；第三個意義，是為台灣致力於小吃的這些店家，為他們的辛苦、為他們的努力、為他們的創意，給予他們一個肯定。

第二屆榜單更多元，上榜店家數超越首屆，更由台北「財神台南擔仔麵」、台中「功夫上海手工魚丸」、彰化「阿添蛤仔麵」、高雄「前金肉燥飯」、宜蘭及花蓮「橋頭臭豆腐」，分別奪得「三碗」，並列贏家。獲得「兩碗」肯定的小吃，全台共計廿一間，其中包括去年封王的彰化「泉焢肉飯」。

宜蘭及花蓮「橋頭臭豆腐」（圖左）、高雄前金肉燥飯（圖右）與其他三家小吃分別奪得「三碗」，並列「500碗」贏家。圖／劉家豪、徐天麟提供

此外，有九十二間小吃連兩年入榜，包括今年拿下最高碗數的「阿添蛤仔麵」、「橋頭臭豆腐」，以及獲得「兩碗」的台北「三元號魯肉飯」、「豬肝榮仔」、「賣麵炎仔」，新竹「鷹王肉圓」、嘉義「王家祖傳本產牛雜湯」與「林聰明沙鍋魚頭」，台南「阿明豬心冬粉」等。

在得碗店家地區分布方面，除了台北與台南，分別以一○一間與六十二間拿下第一、二名外，今年桃竹苗與中彰地區的得碗數都有大幅成長，尤其台中奪碗店家數今年大幅晉升至卅九間，與高雄並列第三。

特別獎項方面，「Uber Eats優食獎」由台北「秦小姐豆漿店」，以其獨創的豇豆蛋餅、獅子頭蛋餅、蔬菜蛋餅等熱門中式餐點，獲得眾多Uber Eats消費者青睞而出線。

第二屆「500碗」更首度同步集結全台最強美味，串連七縣市人氣小吃名店，昨起一連兩天，在台北信義公民會館中央廣場（四四南村）舉辦「500碗小吃派對市集」，帶來多款「500碗限定組合餐」。

為號召民眾支持奪碗小吃，《500輯》今年再度發起「500碗集碗挑戰2.0」活動，即日起至九月十七日，只要吃三間今年奪碗的店家，就有機會抽中eReady台鈴智慧電車等好禮。