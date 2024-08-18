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第二屆500碗／評審貢獻私房店 讓更多小吃被看見
第二屆「500碗」美食小吃名單昨日揭曉，評審之一、飲食生活作家葉怡蘭指出，相較於第一屆評審著重經典、知名的小吃，第二屆則回歸個人生活日常，「最高碗數僅三碗，共有四六九間入選，已真正逼進500碗」。
葉怡蘭觀察，「今年許多入選店家相對不那麼知名，看得出來，應有不少評審們錯開去年的選碗，並貢獻出個人私房口袋店。」「這也是我對500碗的期待，不集中於少數的明星店家，更分散的小吃美食地圖、讓更多店家被看見。這也是一種鼓勵，讓大小新舊店家都有機會存續」。
上台領獎的店家致詞，不乏二代、三代，「有些評審擔心小吃消逝，我不這麼悲觀，這些二、三代年輕有想法，加上小吃是全民共同的熱愛，背後的能量是很強大的」。她也從接手的年輕人眼中看到了驕傲，「希望味道、精神是守住的。環境品質、待客的細緻度則可不斷進化」。
美食家徐天麟也認為，第二屆名單更多元。500盤共識度很高，但500碗卻很分散，去年最高七碗、今年僅剩三碗，表示更多的店家被看見。徐天麟也不忘提醒消費者，多關注花東地區的店家，因震災之後，觀光資源吃緊，經營也相對困難。
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