第二屆500碗／一條街9間店上榜！全台「500碗最強行政區」出爐　一次入圍35間

由指標性青年媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，在今天（8月17日）正式揭曉第二屆完整名單。相較於2023年的441間，今年共計469間小吃店上榜。在469間名單當中，「台南中西區」就有35間小吃上榜，佔據榜單7.5%，堪稱「全台500碗最密集行政區」。另外台北市的「大安區」、「大同區」也都有18間上榜，表現不俗。

「500碗」由50名各方領域的名人作為評審，評選出自己心目中的10間小吃名單，展現「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」的核心精神，今年評審名單包括「三金主持人」Lulu黃路梓茵、金鐘視帝陳亞蘭、老爺酒店集團執行長沈方正、富錦樹集團創辦人吳羽傑、「國師」唐綺陽、嘻哈廠牌「顏社」主理人迪拉、世界麵包冠軍吳寶春及陳耀訓、國際名廚江振誠等人。

阿明豬心冬粉。圖／黃仕揚攝影 呷霸浮水魚羹：肉燥米粉+ 浮水魚羹。圖／圖／第二屆500碗評審吳羽傑提供 竹記冬菜鴨：煙燻鴨肉。圖／第二屆500碗評審徐天麟提供

若以行政區劃分，台南「中西區」共計35間小吃上榜，為全台之最。其中「鬍鬚忠牛肉湯」、「阿明豬心冬粉」均獲得2碗的好成績，其他還有上富小吃店、許來福豆簽羹、竹記冬菜鴨等小吃店家上榜。光是在台南中西區的「民族路」上，就有馬來峰巴生肉骨茶、呷霸白腹浮水魚羹、鳳姐鴨肉飯等9間店進榜，實力驚人。

阿桐阿寶四神湯：四神湯。圖／報系資料照

除此之外，台北市的「大同區」，則有阿桐阿寶四神湯、冰霖古早味豆花、呷二嘴、賣麵炎仔等18間小吃上榜；至於「大安區」本屆上榜小吃包括金華街咖哩屋、老杭家麵食館、鼎旺麻辣鍋等18間店，並列行政區排行第二名。另外同為台北市的松山區有16間、中正區有14間，全台北共計101間進榜。

金華街咖哩屋：羊肉咖哩佐薑黃飯。圖／第二屆500碗評審馬世芳提供

單一行政區入選500碗店家超過10間者，還有「基隆仁愛區（12間）」、「台中中西區（11間）」、「彰化縣彰化市（12間）」、「嘉義西區（13間）」、「高雄鹽埕區（13間）」、「花蓮縣花蓮市（12間）」等地點。對於旅客而言，能夠更容易安排一次品嚐到多間500碗入選小吃的行程。

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

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