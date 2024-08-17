第二屆500碗／Uber Eats優食獎公布！獲獎名單App應該都點得到

由指標性青年媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，今天正式揭曉第二屆完整名單，同時，Uber Eats也持續成為「500輯」合作夥伴，一起持續推廣優質台灣小吃，讓消費大眾在 Uber Eats 上（應該）都點得到各種台灣美味。2024年500碗得獎名單中不乏也是Uber Eats平台上的商家合作夥伴，而獲得500碗暨Uber Eats優食獎的「秦小姐豆漿店」，更是以其獨創的豇豆蛋餅、獅子頭蛋餅、蔬菜蛋餅、麻將涼麵、鹹豆漿等熱門中式早餐餐點獲得眾多Uber Eats消費者青睞。

頒獎人Uber Eats台灣餐飲商家事業總監徐鈞洋表示，「非常高興可以在此看到台灣許多獲獎的優質在地美食店家現身領獎，且幾乎所有獲獎名單在Uber Eats都點得到，我們會持續努力拓展，將各地美食送進消費者口中。」

Uber Eats台灣餐飲商家事業總監徐鈞洋。圖／500輯攝影團隊提供

秦小姐豆漿店表示，「非常感謝Uber Eats持續協助我們提升品質與績效，期望能持續合作，幫助我們持續提升單量，共創雙贏。」

秦小姐豆漿店。圖／500輯攝影團隊提供

位於北市延吉街的秦小姐豆漿店本屆除了獲得Uber Eats優食獎，同時也獲得美食頻道「4foodie」創辦人Ava（徐詩晴）的推薦，「豆漿香氣濃郁，搭配上蔥花、蝦米、菜脯、炸油條等配料，淋上些許辣油，鹹香滋味十分對口，還有綿密、香脆的口感，整體非常具有層次。」