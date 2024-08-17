第二屆500碗 / 469間入選 葉怡蘭：讓更多店家被看見

第二屆「500碗」完整名單今（17日）揭曉，名單來自各行業、喜歡品嘗各式小吃的50位名人評審，分享每個人最難忘的10道小吃。評審之一、飲食生活作家葉怡蘭指出，相較於第一屆評審著重經典、知名的小吃，第二屆則回歸個人生活日常，「最高碗數僅3碗，共有469間入選，已真正逼進500碗」。

葉怡蘭觀察，「今年許多入選店家相對不那麼知名，看得出來，應有不少評審們錯開去年的選碗，並貢獻出個人私房口袋店。」「這也是我對500碗的期待，不集中於少數的明星店家，更分散的小吃美食地圖、讓更多店家被看見。這也是一種鼓勵，讓大小新舊店家都有機會存續」。

上台領獎的店家致詞，不乏二代、三代，「有些評審擔心小吃消逝，我不這麼悲觀，這些二、三代年輕有想法，加上小吃是全民共同的熱愛，背後的能量是很強大的」。她也從接手的年輕人眼中看到了驕傲，「希望味道、精神是守住的。環境品質、待客的細緻度則可不斷進化」。

美食家徐天麟也認為，「第二屆名單更多元」。「500盤共識度很高，但500碗卻很分散，去年最高7碗、今年僅剩3碗，表示更多的店家被看見」。

「入選是心理上很大的鼓勵，即使未入選，透過500碗持續的舉辦，店家的努力遲早會被看見」。「幾年下來，所有被丟失的那一碗都拼湊回來，我期待那一份完整的台灣小吃地圖」。

他也發現，各界評審的評選方式大不相同，「參加經驗豐富的評審，會平均給各地機會。有些素人評審，則主投住家附近。」徐天麟也不忘提醒消費者，「多關注花東地區的店家，因震災之後，觀光資源吃緊，經營也相對困難」。

葉怡蘭期許，「也希望在類型上能更堅守小吃份際，與500盤、500甜明確區隔，清楚定義，守護台灣小吃」。

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

500碗2024官網：https://udn.com/500bowlsaward/