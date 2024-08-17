第二屆500碗／得獎名單公布全台469間小吃獲獎 派對串連7縣市名店人潮爆滿

由指標性青年全媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，在2023年公布首屆名單後，迅速引發千萬人次討論，成為兼具在地觀點與日常性的全民美食地圖。今年「500碗」邁入第二屆，發布活動別出心裁，不僅舉辦頒獎典禮，更首度同步集結全台最強美味，在8月17、18日連續兩天，一口氣串連7縣市人氣小吃名店，於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）舉辦「500碗小吃派對市集」，帶來多款「500碗限定組合餐」，吸引大量民眾湧入，估計至8月17下午6點為止，現場湧入破萬人潮。

第二屆「500碗」持續秉持「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」的核心精神，挑選50位包含但不限於專業美食家等各行各業、熱愛品嘗各式小吃的跨界評審，根據平價、多樣、日常、易得和具在地代表性等五大向度，分享最鍾愛的10碗小吃，總計全台有469間小吃入選，其中5間小吃各獲3碗出線。

《500輯》發行人項國寧表示：「自從去年我們創辦『500碗』這個活動以來，獲得非常多的討論。之所以獲得許多人的討論，可能有幾個意義。第一個意義就是它是一個在地觀點的小吃指南，為台灣的飲食文化注入一股新的力量。」

「第二個意義是為我們的尋常百姓，開拓了一個新的飲食地平線，為大家增加了很多選擇，為大家增加了很多記憶。」項國寧指出：「第三個意義，我覺得是為台灣致力於小吃的這些店家，為他們的辛苦、為他們的努力、為他們的創意，給他們一個肯定。」

第二屆「500碗」榜單更具多元性，不但上榜店家數超越首屆，更由台北「財神台南擔仔麵」、台中「功夫上海手工魚丸」、彰化「阿添蛤仔麵」、高雄「前金肉燥飯」、宜蘭及花蓮「橋頭臭豆腐」，分別奪得「3碗」並列本屆贏家。獲得「2碗」肯定的小吃，全台共計21間，其中包括去年以「7碗」封王的彰化「泉焢肉飯」。

值得留意的是，全台有92間小吃跨屆入榜，包括今年拿下最高碗數的「阿添蛤仔麵」、「橋頭臭豆腐」，以及獲得「2碗」肯定的台北「三元號魯肉飯」、「豬肝榮仔」、「賣麵炎仔」，新竹「鷹王肉圓」、嘉義「王家祖傳本產牛雜湯」與「林聰明沙鍋魚頭」，台南「阿明豬心冬粉」等，都是人氣不墜的一時之選。

在得碗店家地區分布方面，北部共178間、中部94間、南部139間、東部53間、離島6間。除了台北與台南分別以101間與62間拿下第一、二名外，今年桃竹苗與中彰地區的得碗數都有大幅成長，尤其台中奪碗店家數自去年的16間大幅晉升至39間，與同樣有39間店家入選的高雄並列第三。

在特別獎項方面，「Uber Eats優食獎」由台北「秦小姐豆漿店」以其獨創的豇豆蛋餅、獅子頭蛋餅、蔬菜蛋餅等熱門中式早餐餐點，獲得眾多Uber Eats消費者青睞而掄元。

頒獎典禮上的熱情，也一路延續到會場外的「500碗小吃派對市集」，還不到下午一點，來自新竹縣北埔鄉的「鄒記菜包」就出現排隊人龍，包括白蘿蔔絲菜包、菜脯丁菜包與客家酸菜包，都是人氣之選。

基隆排隊美食「吳姳麵館」這次也首次出攤，推出「500碗市集限定海味小吃」，干貝甜中帶鮮，伴隨日式醬油和麻油香氣，混合生雞蛋拌飯或烏龍麵，是不可錯過的定番美味。此外，台南人氣宵夜「永香鹽水雞」首次出攤，推出500碗限定組合餐，首日限量100份，下午兩點就完售。

為進一步號召全台民眾以行動支持奪碗的優質在地小吃，《500輯》今年再度發起「500碗集碗挑戰2.0」活動，即日起至9月17日，只要吃3間今年奪碗的店家，就有一次抽獎機會，有機會抽中eReady Fun台鈴智慧電車、帝王12年蘇格蘭威士忌、丸莊醬油組等好禮。詳情請查閱《500輯》臉書粉絲團。

【第二屆𝟱𝟬𝟬碗小吃派對市集＊免費參加】

日期｜𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟴/𝟭𝟳（六）～𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟴/𝟭𝟴（日）

時間｜周六𝟭𝟯:𝟬𝟬-𝟮𝟭:𝟬𝟬（𝟭𝟯:𝟯𝟬線上直播頒獎典禮＠𝟱𝟬𝟬輯粉絲頁）、周日𝟭𝟭:𝟬𝟬-𝟭𝟵:𝟬𝟬

地點｜信義公民會館 中央廣場（四四南村）

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車