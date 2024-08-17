第二屆500碗／集碗大挑戰！首獎eReady台鈴智慧電車1台

第二屆「500碗」正式揭曉，總計有469間遍布全台的小吃店家奪碗，獲得2碗以上肯定的小吃共有26間。為鼓勵全台熱愛小吃的饕客，用實際行動支持本屆奪碗店家，指標性青年全媒體《500輯》今年再度發起「500碗集碗挑戰2.0」活動，並特別大幅降低抽獎門檻，即日起至9月17日𝟮𝟯點𝟱𝟵分為止，吃𝟯間本屆得碗店家，就能抽大獎，有機會把「𝗲𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆台鈴智慧電車」，以及「帝王12年蘇格蘭威士忌」、「丸莊醬油組」等總價值超過新台幣𝟭𝟱萬元的豐富獎品帶回家。

活動最大獎為「eReady Fun台鈴智慧電車」乙台。圖／品牌提供

價值𝟳𝟰,𝟵𝟴𝟬元的最大獎「𝗲𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆台鈴智慧電車」只有一名幸運兒可以擁有，不含牌險費，且需繳稅。「爽喝獎」則可以獲得今年新上市的「帝王12年蘇格蘭威士忌」瓶，除了帝王一貫的甜美醇順，更增添了許多果乾與香草等風味。前𝟭𝟬𝟬名參與者（每人限得一組），則可以獲得丸莊醬油提供的參戰禮。

前𝟭𝟬𝟬名參與者（每人限得一組），則可以獲得丸莊醬油提供的參戰禮。圖／500輯攝影團隊提供

想要試試手氣、參加抽獎的民眾，可於8月18日當天，來到台北四四南村的「500碗小吃派對市集」現場，凡於現場購買3家本屆得碗小吃，就能參加抽獎。

無法來到現場也沒有關係，只要在活動期間，親自造訪第二屆500碗得獎名單中的3家小吃（現場品嘗、外帶外送皆可），並拍照後公開上傳個人臉書或IG，在貼文內註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記「#第二屆500碗、#500碗集碗挑戰、#SUZUKI #eReady #500碗」，再回傳貼文連結至500輯粉絲專頁內的抽獎文留言處，簡單完成三步驟，就有機會抽中《500輯》為您準備的系列獨家好禮。

指標性青年全媒體《500輯》今年再度發起「500碗集碗挑戰2.0」活動。圖／500輯攝影團隊提供

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

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