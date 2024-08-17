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第二屆500碗／秒殺美食出攤！永香鹽水雞、鄒記菜包、莉姆姆的歌、虎堡王
由指標性青年媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，繼2023年公布首屆名單，引爆全台近千萬人次討論，今日（8月17日）正式揭曉第二屆完整名單，同步於8月17日、18日在台北信義公民會館中央廣場（四四南村），串連全台七個縣市、首度舉辦「500碗小吃派對市集」。
以手工客家菜包聞名的新竹北埔名店「鄒記菜包」，首次來台北出攤即吸引大批人潮排隊，同時帶來市集限定20份客家麻糬與寶山黑糖仙草茶。約莫下午兩點多，白蘿蔔絲菜包、客家酸菜包皆已完售，不少饕客直呼還好有搶到乾蘿蔔絲菜包。此外，近年深受台南人喜愛的人氣宵夜「永香鹽水雞」也首次出攤，並推出匯集煙燻豆包、雞腿肉等500碗限定組合餐，首日開賣100份同樣不到1小時，瞬間秒殺。
而販售經典台式漢堡刈包聞名、位於桃園的「虎堡王 台灣漢堡店」，則以獨家控肉、皮Q肉嫩且不肥的「傳香控肉堡」，及循古法滷製的滷味拼盤，深受民眾喜愛；至於暌違4年未在台北現身的屏東霧台鄉「莉姆姆的歌」，不辭千里帶來現炸小米甜甜圈，還有慕名而來的粉絲一次直接入手6顆。現場還有多家全台知名小吃帶來特製商品，邀大家一同感受輕鬆又美味的週末時光。
第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats
指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌
指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車
贊助單位｜丸莊醬油
官網： https://udn.com/500bowlsaward
500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky
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