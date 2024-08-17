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第二屆500碗／秒殺美食出攤！永香鹽水雞、鄒記菜包、莉姆姆的歌、虎堡王

聯合報／ 文／陳宜慧
圖／500輯攝影團隊提供 「莉姆姆的歌」每次排隊等待時間約20-25分鐘，但依舊吸引慕名粉絲前來。
圖／500輯攝影團隊提供 「莉姆姆的歌」每次排隊等待時間約20-25分鐘，但依舊吸引慕名粉絲前來。

由指標性青年媒體《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，繼2023年公布首屆名單，引爆全台近千萬人次討論，今日（8月17日）正式揭曉第二屆完整名單，同步於8月17日、18日在台北信義公民會館中央廣場（四四南村），串連全台七個縣市、首度舉辦「500碗小吃派對市集」。

圖／500輯攝影團隊提供「莉姆姆的歌」小米甜甜圈表皮酥脆、灑有微糖粉，口感Q彈美味。
圖／500輯攝影團隊提供「莉姆姆的歌」小米甜甜圈表皮酥脆、灑有微糖粉，口感Q彈美味。
圖／500輯攝影團隊提供一不留神「鄒記菜包」就只剩乾蘿蔔絲菜包了。
圖／500輯攝影團隊提供一不留神「鄒記菜包」就只剩乾蘿蔔絲菜包了。
圖／500輯攝影團隊提供「虎堡王 台灣漢堡店」為500碗市集帶來有著獨家控肉、皮Q肉嫩且不肥的「傳香控肉堡」，以及循古法滷製的滷味拼盤。
圖／500輯攝影團隊提供「虎堡王 台灣漢堡店」為500碗市集帶來有著獨家控肉、皮Q肉嫩且不肥的「傳香控肉堡」，以及循古法滷製的滷味拼盤。

以手工客家菜包聞名的新竹北埔名店「鄒記菜包」，首次來台北出攤即吸引大批人潮排隊，同時帶來市集限定20份客家麻糬與寶山黑糖仙草茶。約莫下午兩點多，白蘿蔔絲菜包、客家酸菜包皆已完售，不少饕客直呼還好有搶到乾蘿蔔絲菜包。此外，近年深受台南人喜愛的人氣宵夜「永香鹽水雞」也首次出攤，並推出匯集煙燻豆包、雞腿肉等500碗限定組合餐，首日開賣100份同樣不到1小時，瞬間秒殺。

圖／500輯攝影團隊提供「永香鹽水雞」首日開賣100份500碗限定組合餐，不到1小時瞬間秒殺。
圖／500輯攝影團隊提供「永香鹽水雞」首日開賣100份500碗限定組合餐，不到1小時瞬間秒殺。

而販售經典台式漢堡刈包聞名、位於桃園的「虎堡王 台灣漢堡店」，則以獨家控肉、皮Q肉嫩且不肥的「傳香控肉堡」，及循古法滷製的滷味拼盤，深受民眾喜愛；至於暌違4年未在台北現身的屏東霧台鄉「莉姆姆的歌」，不辭千里帶來現炸小米甜甜圈，還有慕名而來的粉絲一次直接入手6顆。現場還有多家全台知名小吃帶來特製商品，邀大家一同感受輕鬆又美味的週末時光。

圖／500輯攝影團隊提供台南人氣宵夜「永香鹽水雞」首次出攤，推出集結煙燻豆包、雞腿肉、松阪豬、櫛瓜等500碗限定組合餐。
圖／500輯攝影團隊提供台南人氣宵夜「永香鹽水雞」首次出攤，推出集結煙燻豆包、雞腿肉、松阪豬、櫛瓜等500碗限定組合餐。
圖／500輯攝影團隊提供來自桃園的「虎堡王 台灣漢堡店」販售經典台式漢堡刈包，一開賣即吸引饕客排隊搶購。
圖／500輯攝影團隊提供來自桃園的「虎堡王 台灣漢堡店」販售經典台式漢堡刈包，一開賣即吸引饕客排隊搶購。
圖／500輯攝影團隊提供新竹手作客家菜包「鄒記菜包」首次台北出攤，尚未開賣排隊人潮已湧現，其中以新鮮蘿蔔絲、蝦米、豬絞肉製成的白蘿蔔絲菜包更是首個完售商品。
圖／500輯攝影團隊提供新竹手作客家菜包「鄒記菜包」首次台北出攤，尚未開賣排隊人潮已湧現，其中以新鮮蘿蔔絲、蝦米、豬絞肉製成的白蘿蔔絲菜包更是首個完售商品。
第二屆500碗特別串連7縣市首度舉辦「500碗小吃派對市集」，於集8／17、18在台北信義公民會館中央廣場（四四南村）登場。
第二屆500碗特別串連7縣市首度舉辦「500碗小吃派對市集」，於集8／17、18在台北信義公民會館中央廣場（四四南村）登場。
圖／500輯攝影團隊提供難得從屏東北上出攤的「莉姆姆的歌」小米甜甜圈。
圖／500輯攝影團隊提供難得從屏東北上出攤的「莉姆姆的歌」小米甜甜圈。

第二屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2024

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜帝王蘇格蘭威士忌

指定用車｜SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車

贊助單位｜丸莊醬油

名單：點此看【第二屆500碗】完整得獎名單

官網： https://udn.com/500bowlsaward

500碗2024全台入選小吃Google地圖：https://reurl.cc/VM50ky

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

客家 小吃 漢堡

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